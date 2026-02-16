Tecno

De SpaceX a la Luna: los exingenieros de Elon Musk que quieren usar agua como combustible espacial

General Galactic, fundada por exingenieros de SpaceX y Varda Space, pone a prueba un sistema revolucionario que podría cambiar la forma de viajar y repostar en el espacio gracias a la propulsión basada en H2O

Guardar
El satélite Trinity apuesta por
El satélite Trinity apuesta por el agua como combustible para la nueva era espacial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carrera por transformar la exploración espacial suma un nuevo capítulo con el ambicioso proyecto de General Galactic, una startup fundada por dos exingenieros de SpaceX y Varda Space que busca demostrar que el agua puede convertirse en el combustible clave para cohetes y satélites.

La apuesta de la compañía no es una simple teoría: este otoño lanzarán, con el apoyo de SpaceX, el satélite Trinity, que intentará maniobrar en órbita utilizando únicamente agua como propelente. Si la prueba tiene éxito, podría marcar un antes y un después en la ingeniería aeroespacial y facilitar los viajes interplanetarios.

La relevancia de este experimento reside en su potencial para cambiar las reglas del juego en la industria espacial. Frente a los riesgos y costos de los combustibles tradicionales, el agua ofrece ventajas técnicas, de seguridad, eficiencia y abundancia. La iniciativa busca, además, sentar las bases para un futuro en el que repostar en la Luna o Marte sea posible y cotidiano.

El lanzamiento de Trinity, apoyado
El lanzamiento de Trinity, apoyado por SpaceX, refleja la visión de Elon Musk de impulsar alternativas innovadoras en la exploración espacial, consolidando el liderazgo de la empresa en proyectos disruptivos más allá de sus propias misiones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo es la tecnología que transforma agua en combustible

General Galactic nació de la visión de Halen Mattison, exingeniero de SpaceX, y Luke Neise, con pasado en Varda Space. Ambos aprovecharon su experiencia en lanzadores orbitales y experimentación en microgravedad para diseñar un sistema de propulsión que combina dos tecnologías.

Por un lado, emplean electrólisis para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno y quemarlos, como en los cohetes clásicos pero sin el peligro del metano. Por otro, usan un propulsor Hall que convierte el oxígeno en plasma para movimientos de larga duración, una técnica que promete eficiencia casi indefinida en el espacio.

Mattison describe este método como “un eructo en el espacio”, minimizando la complejidad pero resaltando el salto de eficiencia respecto a los sistemas convencionales. El agua, además de abundante, elimina muchas complicaciones técnicas: no requiere refrigeración extrema, es estable y no presenta riesgos de explosión.

El uso de agua como combustible ha sido un sueño recurrente desde la era de las misiones Apolo, pero nadie lo ha probado en una nave de gran tamaño. Desde General Galactic aspiran a ser los primeros en lograrlo, con el objetivo de multiplicar la capacidad de maniobra, el llamado delta-V de los satélites, por cinco o incluso por diez respecto a tecnologías actuales.

El proyecto busca inaugurar una
El proyecto busca inaugurar una nueva infraestructura para viajes y maniobras en el sistema solar, impulsando la exploración y la colonización de la Luna y Marte con tecnología basada en agua como combustible - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto permitiría que misiones de largo alcance tengan más control sobre trayectorias y velocidad, clave para la exploración del sistema solar.

La idea de extraer agua de la Luna o Marte para obtener hidrógeno y oxígeno y repostar naves es vista como una evolución lógica en la carrera espacial. Empresas como la NASA y la japonesa Pale Blue también exploran esta vía, pero General Galactic está a punto de someterla a la prueba definitiva con Trinity.

Cuáles son los desafíos técnicos y riesgos del proyecto

El proceso tiene sus riesgos. El oxígeno ionizado, usado en la propulsión eléctrica, es altamente reactivo y puede corroer los sistemas eléctricos, lo que exige materiales y componentes especialmente diseñados. Ryan Conversano, extecnólogo del Jet Propulsion Laboratory, destacó que no es un reto menor y que la ingeniería debe extremar precauciones.

A pesar de los desafíos, expertos como Mark Lewis, ex científico jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, consideran que el experimento vale la pena y podría ser una solución ingeniosa para satélites pequeños.

Elon Musk y SpaceX han
Elon Musk y SpaceX han influido directamente en la mentalidad de los fundadores de General Galactic, quienes aplican aprendizajes de la compañía líder en lanzamientos para desafiar los límites tradicionales de la propulsión espacial - (Imagen Ilustrativa, no real, realizada por IA)

En General Galactic cuentan con 10 millones de dólares de capital para esta primera misión de demostración, una cifra modesta pero suficiente para poner a prueba el concepto.

El sueño de Mattison y Neise va más allá de Trinity. Quieren desarrollar una red de infraestructuras en la Luna, Marte y otros planetas que permita a las naves repostar, haciendo los viajes interplanetarios tan accesibles como un viaje por carretera. Si la misión resulta exitosa, sería el primer paso real para convertir el agua en la base de la movilidad espacial y abrir nuevas rutas para la exploración del sistema solar.

El lanzamiento de Trinity marcará un hito en la industria espacial: si General Galactic demuestra que el agua puede ser el combustible del futuro, la dinámica de los viajes y misiones espaciales podría transformarse para siempre. La comunidad científica y tecnológica sigue con atención este experimento, que podría acercar la colonización lunar y marciana a una realidad más cercana y segura.

Temas Relacionados

SpaceXLunaCombustible espacialAguaElon MuskGeneral GalacticTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Falla en aspiradoras Romo expone miles de hogares: acceden a cámaras y mapas internos

La vulnerabilidad puso en jaque la seguridad de al menos 7.000 dispositivos, evidenciando los riesgos crecientes de la digitalización en el hogar

Falla en aspiradoras Romo expone

Se despiden GPT-4o y GPT-4.1: guía para encontrar el ChatGPT más conveniente

OpenAI ha explicado que eliminó estas versiones debido al costo de su mantenimiento y a la baja frecuencia de uso diario

Se despiden GPT-4o y GPT-4.1:

Invertir o desaparecer: la cruda advertencia para las empresas en México que ignoran la transformación digital

La confianza de los consumidores hoy depende de la capacidad de las empresas para ofrecer soluciones digitales ágiles, seguras y funcionales

Invertir o desaparecer: la cruda

Los robots son el futuro de la medicina: estudio descubre cómo cambiaría la salud

Los humanoides ofrecen acompañamiento 24 horas y ayudan en la reducción del estrés y la ansiedad en pacientes hospitalizados

Los robots son el futuro

Cambio en los autos eléctricos, vuelven los controles físicos ante exigencias de seguridad y regulaciones

Ante críticas de usabilidad y riesgos de distracción, marcas como Audi, Ferrari y Tesla recuperan interruptores analógicos

Cambio en los autos eléctricos,
DEPORTES
Deportivo Riestra y Newell’s cierran

Deportivo Riestra y Newell’s cierran la quinta jornada del Torneo Apertura

Ruggeri criticó con dureza a Cavani tras el empate de Boca ante Platense: la frase con la que puso en duda su futuro en el club

Luisina Giovannini brilló en Antalya y conquistó su primer título del 2026

Fue multicampeón con el Real Madrid y el Chelsea, jugó tres Mundiales y revela su nueva vida: “Me siento más taxista que futbolista”

Gabriel Batistuta festejó la llegada de su segunda nieta a los 57 años: las fotos y su emotivo mensaje

TELESHOW
La emoción de Sol Pérez

La emoción de Sol Pérez al ver a su hijo Marco dar sus primeros pasos solito: “Alguien se largó”

Del flechazo en Buenos Aires a una vida juntos: la historia de amor de Robert Duvall con la argentina Luciana Pedraza

Un asado sería la prueba de que Evangelina Anderson está saliendo con Ian Lucas

Zulma Faiad habló desde su internación por la grave caída en su casa: “Estoy con ánimo porque amo la vida”

La sorpresa viral en “La casita” de Bad Bunny: Guillermo Novellis de La Mosca en el corazón del show en River

INFOBAE AMÉRICA

Panamá continuaría en la lista

Panamá continuaría en la lista negra tributaria europea tras revisión de febrero

Un referente ambiental analizó por qué la Ley de Glaciares es clave para proteger el agua y advirtió sobre el impacto de la reforma

Ucrania recuperó más de 200 kilómetros cuadrados de terreno tras una serie de contraataques en el sureste del frente

El Vaticano triplica el acceso a la terraza de San Pedro y amplió los servicios para sus 20 millones de visitantes anuales

El asesinato a golpes de un activista de ultraderecha sacude a la política francesa a semanas de las elecciones