Celulares compatibles con Starlink: cómo funciona la nueva conexión sin antenas

Smartphones recientes de Apple, Google y Samsung pueden habilitar la función, que se activa desde los ajustes del sistema y está disponible en planes seleccionados de operadoras asociadas

Starlink Direct-to-Cell revoluciona la conectividad
Starlink Direct-to-Cell revoluciona la conectividad móvil con acceso satelital directo para smartphones

La conectividad móvil da un salto histórico con la llegada de la red Direct-to-Cell de Starlink, una tecnología que permite a ciertos teléfonos inteligentes comunicarse directamente con los satélites de SpaceX, sin necesidad de antenas externas ni puntos WiFi.

Esta innovación ya es realidad en regiones como Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, y promete cambiar el acceso a las comunicaciones en zonas sin cobertura tradicional, facilitando la conexión en áreas remotas, rurales o durante emergencias.

La relevancia de esta tecnología reside en su potencial para reducir la brecha digital, ofreciendo acceso a comunicación básica allí donde antes era imposible. Además, representa un avance significativo para viajeros, profesionales y comunidades que hasta ahora dependían de redes terrestres o dispositivos adicionales para mantenerse conectados.

Los usuarios pueden probar la
Los usuarios pueden probar la red Direct-to-Cell durante un mes sin costo, explorando la comunicación sin fronteras y la integración de la telefonía con tecnología satelital avanzada

Cómo funciona Starlink Direct-to-Cell

El sistema convierte a los satélites Starlink en torres móviles flotantes en órbita baja. Cuando un celular compatible se encuentra sin cobertura terrestre, puede enviar y recibir mensajes de texto y compartir ubicación directamente a través de estos satélites.

Próximamente, la plataforma añadirá soporte para llamadas y datos móviles, ampliando aún más las posibilidades de uso tanto para la vida cotidiana como para situaciones de emergencia.

La disponibilidad y el funcionamiento dependen de acuerdos con operadoras locales. Por ejemplo, en Estados Unidos está integrado en planes superiores de T-Mobile, en Canadá se ofrece una beta gratuita con Rogers, y en Japón y Australia se utiliza principalmente para SMS en zonas rurales a través de SoftBank y Telstra.

Qué teléfonos pueden conectarse

No todos los smartphones pueden aprovechar esta tecnología. Para usar la conexión satelital Direct-to-Cell, el dispositivo debe contar con hardware y software específicos, entre los que destacan:

Starlink Direct-to-Cell: Compatibilidad, activación y
Starlink Direct-to-Cell: Compatibilidad, activación y prueba gratuita de la nueva conexión satelital
  • iPhone 14 y posteriores con iOS 18 o superior.
  • Google Pixel 9 en adelante con Android 15 o superior.
  • Samsung Galaxy S21 y versiones posteriores, así como plegables Z Flip/Fold 3 en adelante, con One UI 6.1 o superior.
  • Modelos recientes de Motorola, Honor, Vivo, Oppo, Redmi y Xiaomi con módems compatibles.

El requisito esencial es que el teléfono cuente con un módem compatible con 3GPP Release 17+ para redes NTN (redes no terrestres), como los Qualcomm Snapdragon X75/X80 o equivalentes. Además, es necesario activar la opción de “Redes Satelitales” en los ajustes del sistema operativo para habilitar la función.

Cómo activar la conexión satelital en iPhone y Android

El proceso varía según el sistema operativo y la marca del dispositivo.

En iPhone (iOS 18 o posterior):

  • Accede a Ajustes > Satelital para activar la función.
  • También puede activarse desde Ajustes > Apps > Mensajes o desde el Centro de Control tocando el ícono de datos móviles.
  • Para familiarizarte antes de usarla, hay una opción de demostración en Ajustes > Apps > Mensajes > Demostración.

En Android (Android 15 y modelos compatibles):

  • Ve a Ajustes > Conexiones > Redes móviles > Conectividad satelital.
  • También puedes acceder por Ajustes > Red e Internet > Comunicación de emergencia > Satélite.
  • Si tu operador tiene acuerdo con SpaceX, la conexión es automática y no requiere apps adicionales.

Starlink Direct-to-Cell vs. Apple Emergency SOS

La integración de conexión directa
La integración de conexión directa a satélites en teléfonos modernos facilita el acceso a redes en zonas aisladas y marca un avance fundamental en la reducción de la brecha digital

Ambos servicios ofrecen conectividad en situaciones de emergencia, pero con diferencias clave. Starlink Direct-to-Cell permite enviar SMS y ubicación (en el futuro, voz y datos), y funciona tanto en iOS como en Android seleccionados, integrado en la tarifa de la operadora.

Apple Emergency SOS, en cambio, es exclusivo para iPhone 14 y más nuevos, solo permite mensajes de emergencia a servicios específicos, es gratuito durante los primeros dos años y no depende de la operadora.

Cómo probar Starlink gratis por un mes

Starlink ofrece a nuevos usuarios la posibilidad de probar el internet satelital durante 30 días sin costo. Solo es necesario ingresar a www.starlink.com, buscar “Prueba de 30 días”, ingresar la dirección de uso y completar la solicitud. La promoción está sujeta a zonas con cobertura y a la compatibilidad del dispositivo.

La llegada de la conectividad directa a satélites marca una nueva era para la telefonía móvil. Con Starlink Direct-to-Cell, millones de personas podrán contar con comunicación básica en lugares donde antes era imposible, sin depender de antenas externas, abriendo un futuro de acceso global y más seguro a la información.

