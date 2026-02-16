Celulares compatibles con Starlink: cómo funciona la nueva conexión sin antenas

La conectividad móvil da un salto histórico con la llegada de la red Direct-to-Cell de Starlink, una tecnología que permite a ciertos teléfonos inteligentes comunicarse directamente con los satélites de SpaceX, sin necesidad de antenas externas ni puntos WiFi.
Esta innovación ya es realidad en regiones como Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, y promete cambiar el acceso a las comunicaciones en zonas sin cobertura tradicional, facilitando la conexión en áreas remotas, rurales o durante emergencias.
La relevancia de esta tecnología reside en su potencial para reducir la brecha digital, ofreciendo acceso a comunicación básica allí donde antes era imposible. Además, representa un avance significativo para viajeros, profesionales y comunidades que hasta ahora dependían de redes terrestres o dispositivos adicionales para mantenerse conectados.
Cómo funciona Starlink Direct-to-Cell
El sistema convierte a los satélites Starlink en torres móviles flotantes en órbita baja. Cuando un celular compatible se encuentra sin cobertura terrestre, puede enviar y recibir mensajes de texto y compartir ubicación directamente a través de estos satélites.
Próximamente, la plataforma añadirá soporte para llamadas y datos móviles, ampliando aún más las posibilidades de uso tanto para la vida cotidiana como para situaciones de emergencia.
La disponibilidad y el funcionamiento dependen de acuerdos con operadoras locales. Por ejemplo, en Estados Unidos está integrado en planes superiores de T-Mobile, en Canadá se ofrece una beta gratuita con Rogers, y en Japón y Australia se utiliza principalmente para SMS en zonas rurales a través de SoftBank y Telstra.
Qué teléfonos pueden conectarse
No todos los smartphones pueden aprovechar esta tecnología. Para usar la conexión satelital Direct-to-Cell, el dispositivo debe contar con hardware y software específicos, entre los que destacan:
- iPhone 14 y posteriores con iOS 18 o superior.
- Google Pixel 9 en adelante con Android 15 o superior.
- Samsung Galaxy S21 y versiones posteriores, así como plegables Z Flip/Fold 3 en adelante, con One UI 6.1 o superior.
- Modelos recientes de Motorola, Honor, Vivo, Oppo, Redmi y Xiaomi con módems compatibles.
El requisito esencial es que el teléfono cuente con un módem compatible con 3GPP Release 17+ para redes NTN (redes no terrestres), como los Qualcomm Snapdragon X75/X80 o equivalentes. Además, es necesario activar la opción de “Redes Satelitales” en los ajustes del sistema operativo para habilitar la función.
Cómo activar la conexión satelital en iPhone y Android
El proceso varía según el sistema operativo y la marca del dispositivo.
En iPhone (iOS 18 o posterior):
- Accede a Ajustes > Satelital para activar la función.
- También puede activarse desde Ajustes > Apps > Mensajes o desde el Centro de Control tocando el ícono de datos móviles.
- Para familiarizarte antes de usarla, hay una opción de demostración en Ajustes > Apps > Mensajes > Demostración.
En Android (Android 15 y modelos compatibles):
- Ve a Ajustes > Conexiones > Redes móviles > Conectividad satelital.
- También puedes acceder por Ajustes > Red e Internet > Comunicación de emergencia > Satélite.
- Si tu operador tiene acuerdo con SpaceX, la conexión es automática y no requiere apps adicionales.
Starlink Direct-to-Cell vs. Apple Emergency SOS
Ambos servicios ofrecen conectividad en situaciones de emergencia, pero con diferencias clave. Starlink Direct-to-Cell permite enviar SMS y ubicación (en el futuro, voz y datos), y funciona tanto en iOS como en Android seleccionados, integrado en la tarifa de la operadora.
Apple Emergency SOS, en cambio, es exclusivo para iPhone 14 y más nuevos, solo permite mensajes de emergencia a servicios específicos, es gratuito durante los primeros dos años y no depende de la operadora.
Cómo probar Starlink gratis por un mes
Starlink ofrece a nuevos usuarios la posibilidad de probar el internet satelital durante 30 días sin costo. Solo es necesario ingresar a www.starlink.com, buscar “Prueba de 30 días”, ingresar la dirección de uso y completar la solicitud. La promoción está sujeta a zonas con cobertura y a la compatibilidad del dispositivo.
La llegada de la conectividad directa a satélites marca una nueva era para la telefonía móvil. Con Starlink Direct-to-Cell, millones de personas podrán contar con comunicación básica en lugares donde antes era imposible, sin depender de antenas externas, abriendo un futuro de acceso global y más seguro a la información.