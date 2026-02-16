Cómo hacer gratis videos de objetos y frutas que hablan: la IA que se volvió viral

La inteligencia artificial convierte a frutas y objetos en estrellas virales

La nueva tendencia en redes sociales ha convertido a objetos cotidianos y frutas en protagonistas de videos virales que sorprenden y divierten a millones de personas. Animaciones hiperrealistas donde manzanas, smartphones o tazas de café hablan con voz propia y expresiones humanas han capturado la atención de usuarios en todo el mundo.

Esta explosión creativa se debe a herramientas de inteligencia artificial (IA) que, lejos de estar reservadas a expertos, ahora son accesibles gratuitamente desde cualquier teléfono móvil.

La relevancia de esta moda radica en que fusiona creatividad, tecnología y accesibilidad, permitiendo que cualquier persona pueda generar contenidos visuales impactantes sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados ni equipos costosos. La viralización de estos videos ha impulsado desafíos, memes y campañas de marketing, demostrando el enorme potencial de la IA generativa para transformar el entretenimiento digital.

El proceso intuitivo y gratuito para generar animaciones con inteligencia artificial ha convertido a Google Flow en el motor de una tendencia global, donde la personalización y la inmediatez marcan la diferencia - crédito Google Flow

Cómo crear gratis videos de objetos y frutas que hablan

La principal herramienta detrás de esta tendencia es Google Flow, una plataforma de IA que permite generar personajes animados y convertir sus imágenes en videos con lip sync profesional. El proceso puede hacerse completamente desde un smartphone, independientemente de la marca, y no requiere conocimientos previos de edición.

Paso a paso para crear tu propio video viral

1. Accede a Google Flow: desde tu teléfono, abre el navegador y busca “Google Flow”. Ingresa al primer resultado (icono rosado) y selecciona la opción “Create with Flow”.

2. Crea un nuevo proyecto: dentro de la plataforma, inicia un nuevo proyecto y toca el ícono de ajustes. Configura la orientación en vertical (9:16) y selecciona el modelo “Nano Banana Pro” en lugar de la opción básica.

3. Personaliza el prompt de imagen: en el cuadro de texto, pega el prompt de generación de imagen, reemplazando el sujeto (“Smartphone”, “fresa”, “bolígrafo”) y el escenario (“cocina”, “oficina”, “sala de redacción”) según tu preferencia. Puedes ajustar el tipo de encuadre para lograr la composición deseada.

Gracias a la inteligencia artificial accesible, millones de personas crean vídeos virales donde frutas y objetos cotidianos hablan y transmiten mensajes llamativos, fusionando tecnología y creatividad en contenidos de alto impacto - crédito captura de pantalla

4. Genera y descarga la imagen: toca “Enviar” y espera a que la IA cree la imagen. Descárgala a tu dispositivo.

5. Cambia a modo video: en Google Flow, selecciona la opción para crear imagen a video y sube la imagen obtenida como referencia visual.

6. Personaliza el prompt de video: pega el segundo prompt, especificando de nuevo el protagonista, escenario y el texto que el personaje debe decir. Puedes adaptar el mensaje para que sea breve, enérgico y relevante para tu audiencia.

7. Envía y descarga el video: haz clic en enviar y espera la generación. Descarga el resultado final, que será un video vertical con el personaje hablando, movimientos faciales naturales y sincronización perfecta de labios.

Solo necesitas un teléfono móvil con acceso a Internet y una cuenta gratuita en Google Flow. No hace falta instalar aplicaciones adicionales ni comprar licencias. Además, la guía con los prompts recomendados facilita el proceso para quienes no tienen experiencia previa en IA.

Prompts sugeridos para crear tu video con IA

Así funciona la tendencia de objetos animados que domina las redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prompt de imagen: Crea un personaje animado de [Smartphone] con [enojo] en estilo 3D hiperrealista tipo Pixar, con rostro y expresión exagerada, ojos grandes, brazos y piernas, iluminación cinematográfica, fondo hiperrealista, en [una sala de redacción]. Encuadre vertical 9:16.

Prompt de video: Transforma la imagen en un vídeo vertical 9:16. Mantén escenario, colores y encuadre. Agrega movimiento facial sutil y sincroniza perfectamente el texto: “SOY EL CELULAR Y APRENDEREMOS A HACER VÍDEOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL” con voz masculina, tono latino y expresión emocional.

¿Por qué las frutas y objetos que hablan son tendencia?

El fenómeno de objetos y frutas que hablan se ha popularizado gracias a la facilidad con la que la IA permite crear animaciones realistas y sincronizar el movimiento de la boca con el texto. Estos videos, que van desde mensajes motivacionales hasta consejos, bromas o promociones, logran captar la atención porque combinan lo inesperado (una banana enojada que da instrucciones) con un nivel de calidad visual que antes solo se veía en estudios de animación.

La fórmula es sencilla: un personaje animado, una voz expresiva y un mensaje breve y directo. La viralidad se potencia cuando los usuarios personalizan el protagonista y el escenario, adaptando el contenido a tendencias locales, festividades o temas de actualidad.

La IA democratiza la creación audiovisual, permitiendo que cualquier usuario transforme sus ideas en videos virales con objetos y frutas que hablan. Con herramientas accesibles y gratuitas como Google Flow, la creatividad no tiene límites.