Tecno

Cómo hacer gratis videos de objetos y frutas que hablan: la IA que se volvió viral

El uso de plataformas como Google Flow ha simplificado la producción de animaciones con lip sync profesional, permitiendo que cualquier usuario transforme ideas simples en contenidos virales y originales

Guardar
La inteligencia artificial convierte a
La inteligencia artificial convierte a frutas y objetos en estrellas virales

La nueva tendencia en redes sociales ha convertido a objetos cotidianos y frutas en protagonistas de videos virales que sorprenden y divierten a millones de personas. Animaciones hiperrealistas donde manzanas, smartphones o tazas de café hablan con voz propia y expresiones humanas han capturado la atención de usuarios en todo el mundo.

Esta explosión creativa se debe a herramientas de inteligencia artificial (IA) que, lejos de estar reservadas a expertos, ahora son accesibles gratuitamente desde cualquier teléfono móvil.

La relevancia de esta moda radica en que fusiona creatividad, tecnología y accesibilidad, permitiendo que cualquier persona pueda generar contenidos visuales impactantes sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados ni equipos costosos. La viralización de estos videos ha impulsado desafíos, memes y campañas de marketing, demostrando el enorme potencial de la IA generativa para transformar el entretenimiento digital.

El proceso intuitivo y gratuito para generar animaciones con inteligencia artificial ha convertido a Google Flow en el motor de una tendencia global, donde la personalización y la inmediatez marcan la diferencia - crédito Google Flow

Cómo crear gratis videos de objetos y frutas que hablan

La principal herramienta detrás de esta tendencia es Google Flow, una plataforma de IA que permite generar personajes animados y convertir sus imágenes en videos con lip sync profesional. El proceso puede hacerse completamente desde un smartphone, independientemente de la marca, y no requiere conocimientos previos de edición.

Paso a paso para crear tu propio video viral

1. Accede a Google Flow: desde tu teléfono, abre el navegador y busca “Google Flow”. Ingresa al primer resultado (icono rosado) y selecciona la opción “Create with Flow”.

2. Crea un nuevo proyecto: dentro de la plataforma, inicia un nuevo proyecto y toca el ícono de ajustes. Configura la orientación en vertical (9:16) y selecciona el modelo “Nano Banana Pro” en lugar de la opción básica.

3. Personaliza el prompt de imagen: en el cuadro de texto, pega el prompt de generación de imagen, reemplazando el sujeto (“Smartphone”, “fresa”, “bolígrafo”) y el escenario (“cocina”, “oficina”, “sala de redacción”) según tu preferencia. Puedes ajustar el tipo de encuadre para lograr la composición deseada.

Gracias a la inteligencia artificial
Gracias a la inteligencia artificial accesible, millones de personas crean vídeos virales donde frutas y objetos cotidianos hablan y transmiten mensajes llamativos, fusionando tecnología y creatividad en contenidos de alto impacto - crédito captura de pantalla

4. Genera y descarga la imagen: toca “Enviar” y espera a que la IA cree la imagen. Descárgala a tu dispositivo.

5. Cambia a modo video: en Google Flow, selecciona la opción para crear imagen a video y sube la imagen obtenida como referencia visual.

6. Personaliza el prompt de video: pega el segundo prompt, especificando de nuevo el protagonista, escenario y el texto que el personaje debe decir. Puedes adaptar el mensaje para que sea breve, enérgico y relevante para tu audiencia.

7. Envía y descarga el video: haz clic en enviar y espera la generación. Descarga el resultado final, que será un video vertical con el personaje hablando, movimientos faciales naturales y sincronización perfecta de labios.

Solo necesitas un teléfono móvil con acceso a Internet y una cuenta gratuita en Google Flow. No hace falta instalar aplicaciones adicionales ni comprar licencias. Además, la guía con los prompts recomendados facilita el proceso para quienes no tienen experiencia previa en IA.

Prompts sugeridos para crear tu video con IA

Así funciona la tendencia de
Así funciona la tendencia de objetos animados que domina las redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prompt de imagen: Crea un personaje animado de [Smartphone] con [enojo] en estilo 3D hiperrealista tipo Pixar, con rostro y expresión exagerada, ojos grandes, brazos y piernas, iluminación cinematográfica, fondo hiperrealista, en [una sala de redacción]. Encuadre vertical 9:16.

Prompt de video: Transforma la imagen en un vídeo vertical 9:16. Mantén escenario, colores y encuadre. Agrega movimiento facial sutil y sincroniza perfectamente el texto: “SOY EL CELULAR Y APRENDEREMOS A HACER VÍDEOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL” con voz masculina, tono latino y expresión emocional.

¿Por qué las frutas y objetos que hablan son tendencia?

El fenómeno de objetos y frutas que hablan se ha popularizado gracias a la facilidad con la que la IA permite crear animaciones realistas y sincronizar el movimiento de la boca con el texto. Estos videos, que van desde mensajes motivacionales hasta consejos, bromas o promociones, logran captar la atención porque combinan lo inesperado (una banana enojada que da instrucciones) con un nivel de calidad visual que antes solo se veía en estudios de animación.

La fórmula es sencilla: un personaje animado, una voz expresiva y un mensaje breve y directo. La viralidad se potencia cuando los usuarios personalizan el protagonista y el escenario, adaptando el contenido a tendencias locales, festividades o temas de actualidad.

La IA democratiza la creación audiovisual, permitiendo que cualquier usuario transforme sus ideas en videos virales con objetos y frutas que hablan. Con herramientas accesibles y gratuitas como Google Flow, la creatividad no tiene límites.

Temas Relacionados

Video viralCrear video gratisTeléfonoGoogle FlowTutoriales IA gratisTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Steam Next Fest 2026: fecha y hora del festival que trae juegos gratis

La nueva edición del festival digital de Valve permitirá explorar anticipadamente futuros videojuegos, acceder a demos sin costo y aprovechar promociones temporales

Steam Next Fest 2026: fecha

Apple confirma la fecha de su primer evento de 2026: nuevo iPhone 17e, MacBook Pro y más

La presentación se realizará de manera simultanea en tres ciudades: Nueva York, Londres y Shanghái

Apple confirma la fecha de

Año nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo representa y más preguntas en Google

Las celebraciones, que se extienden durante quince días y concluyen con el Festival de los Faroles el 3 de marzo, generan un pico de búsquedas sobre tradiciones, gastronomía y eventos

Año nuevo Chino 2026: cuándo

Falleció Hideki Sato, leyenda de Sega y creador de sus consolas más icónicas

Su visión revolucionó el diseño de consolas como Mega Drive, Saturn y Dreamcast, consolidando a Sega como referente de innovación en videojuegos durante décadas

Falleció Hideki Sato, leyenda de

Tus documentos te hablarán gracias a esta función de IA que Google añadió en Docs

Esta herramienta facilita la comprensión de los puntos clave de cada documento

Tus documentos te hablarán gracias
DEPORTES
Indisciplina, grave lesión sin jugar

Indisciplina, grave lesión sin jugar y salida: el escándalo que rodea a la figura de un gigante de Sudamérica

Arranca el Río Open: nueve argentinos en el cuadro principal y varios cruces de alto vuelo entre tenistas nacionales

Miguel Borja habló de su salida de River Plate y la relación con Gallardo: “No me fui como quería”

Estalló una nueva rivalidad en la Fórmula 1 entre dos históricas marcas: “El motor no es realmente suyo”

Efecto Messi en Estados Unidos: Inter Miami se convirtió en la franquicia más valiosa de la MLS

TELESHOW
La sorpresa viral en “La

La sorpresa viral en “La casita” de Bad Bunny: Guillermo Novellis de La Mosca en el corazón del show en River

El gesto de apoyo de Pablo Echarri a Luciano Castro en medio de su internación: “Te amo gordo”

El fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio en vivo: “Parecés un chihuahua que no para de ladrar”

Zaira Nara a pleno en la nieve en Italia: producción en traje de baño, videollamadas con sus hijos y moda al rojo vivo

Agustina Cherri celebró sus 43 años en Punta Cana: “Me siento más niña que en mi niñez”

INFOBAE AMÉRICA

La tensión entre Japón y

La tensión entre Japón y China por Taiwán hunde el turismo y golpea la economía japonesa

Las víctimas civiles por bombardeos en Ucrania aumentaron un 26% en 2025

El régimen de Irán inició maniobras militares en el estrecho de Ormuz en la antesala de las negociaciones con Estados Unidos

Directora iraní Mohammadi muestra los horrores de la prisión de Evin con “Roya” en la Berlinale

Mitigar y prevenir: las dos claves para enfrentar el daño al planeta