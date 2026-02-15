Tomando el mando: así transforman las mujeres el líderazgo tecnológico del desarrolo científico

Ya estamos ante una realidad en la que el talento femenino tiene cada vez más oportunidades para brillar y, recorriendo las instalaciones de BASF en Colombia, desde Infobae Tecno nos pudimos dar cuenta del protagonismo que tienen las mujeres en los procesos de desarrollo y tecnología en el sector químico, impulsando procesos de innovación y creatividad con liderazgo.

Yeins Palomino, química farmacéutica y representante técnica en el Laboratorio de Químicos del Cuidado Personal, sirve como ejemplo de una generación de profesionales que integran conocimiento, sensibilidad social y visión estratégica en la creación de soluciones que llegan al consumidor final.

Cómo se estructura el aporte femenino en los laboratorios de innovación

Dentro del laboratorio de aplicaciones, el trabajo se extiende mucho más allá del desarrollo de productos. El espacio funciona como un punto de cocreación con clientes, donde el equipo femenino asume un rol activo en el diseño y perfeccionamiento de fórmulas.

El talento femenino lidera procesos de innovación y desarrollo tecnológico en los laboratorios de BASF Colombia.

“Las mujeres somos protagonistas en todo el proceso: desde la investigación y el diseño de formulaciones hasta la adopción de nuevas tecnologías y la transformación de ideas en soluciones reales para nuestros clientes”, dijo Palomino a Infobae.

El aporte técnico de las mujeres se traduce en la selección rigurosa de materias primas, la evaluación de desempeño y la adaptación a las tendencias del mercado. Desde pruebas de hidratación y espuma, hasta la implementación de paneles sensoriales entrenados para medir la calidad del cabello, las profesionales participan en cada etapa con una perspectiva que integra la experiencia del usuario y el objetivo comercial.

Qué herramientas tecnológicas y enfoques impulsan la innovación

El entorno de trabajo incorpora tecnología avanzada y un enfoque multidisciplinario. El laboratorio cuenta con equipos físicos, como balanzas y corneameter, e integra herramientas digitales como el Sun Cream Simulator, que permite simular el SPF (Factor de Protección Solar) de protectores solares antes de elaborar las muestras, y Dealight, una plataforma gratuita para clientes que combina componentes técnicos y de marketing.

Las mujeres asumen roles clave en la selección de materias primas, evaluación de desempeño y adaptación a tendencias del mercado químico.

La estructura operativa se basa en el “Triángulo Oppros”, una articulación entre marketing, ventas y técnica que asegura que cada desarrollo responda tanto a la demanda del mercado como a los más altos estándares científicos.

“Contamos con todas las herramientas para elaborar la propuesta, desde equipos tradicionales hasta plataformas digitales que permiten simular resultados y adaptar las fórmulas según las necesidades del cliente”, contó Palomino. Este enfoque integral garantiza que la participación femenina no solo sea visible, sino determinante en la toma de decisiones tecnológicas.

El impacto de las mujeres en la ciencia aplicada

El liderazgo femenino trasciende la función técnica y se convierte en un motor de transformación cultural. En su laboratorio, la mayoría del equipo técnico está compuesto por mujeres, quienes no solo ejecutan tareas científicas, sino que también lideran procesos de innovación y mentoría.

La colaboración entre mujeres líderes, clientes y universidades garantiza soluciones tecnológicas con impacto real en el mercado y el consumidor.

“Muchas mujeres lideramos proyectos, equipos interdisciplinarios y procesos estratégicos de innovación, lo que nos permite influir directamente en las decisiones tecnológicas, tanto a nivel local como regional”, destaca Palomino.

El rol articulador de estas líderes incluye la colaboración con clientes, universidades y asociaciones sectoriales, asegurando que el desarrollo de soluciones responda a retos reales del sector y del consumidor final. Esta influencia va más allá de la empresa, modelando trayectorias profesionales y fomentando la inspiración en las nuevas generaciones.

El compromiso de BASF con la equidad de género implica acciones concretas, como la meta de alcanzar el 30% de mujeres en puestos de liderazgo para 2030. Sin embargo, la mentoría y la creación de referentes continúan siendo fundamentales para asegurar que la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología no sea una excepción, sino una norma.

Una apuesta importante, teniendo en cuenta el panorama actual en Colombia. Según la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, solo el 31,6% de los estudiantes de ingeniería son mujeres.