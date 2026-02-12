Tecno

La paradoja de las niñas científicas en Colombia: 52% se interesa en carreras STEM pero pocas llegan a un empleo

En Colombia, únicamente el 25% de los empleados del sector TI son mujeres, mientras que el 75% corresponde a hombres

En Colombia, aunque más del
En Colombia, aunque más del 52% de las niñas participan en actividades de ciencia, tecnología e innovación, pocas logran ingresar al sector laboral tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es clave revisar la situación de las mujeres en el ámbito laboral de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Según Fedesoft, en Colombia, aunque más del 52% de las niñas participan en actividades de ciencia, tecnología e innovación, la mayoría no logra incorporarse al mercado laboral tecnológico.

Explican que la brecha se acentúa en el empleo: solo el 25% de quienes trabajan en el sector TI en dicho país son mujeres, frente al 75% de hombres.

El Estudio de Salarios del Sector Software y TI 2025, realizado por Fedesoft y Cenisoft con datos de 152 empresas, revela que, de 9.253 empleados, solo 2.474 son mujeres (26%). De ese grupo, el 48% se dedica al desarrollo de software y el 27% a soporte y atención al cliente.

El Estudio de Salarios del
El Estudio de Salarios del Sector Software y TI 2025 señala que solo el 26% de los 9.253 empleados en 152 empresas tecnológicas son mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este panorama se presenta en un contexto de escasez de talento digital en el país. Para 2026, se estima que la diferencia entre la demanda de especialistas y la oferta disponible será de 85.453 profesionales; para 2030, la brecha podría aumentar a 89.554.

“El dato es contundente, la brecha no inicia en la infancia. Las niñas participan, desarrollan habilidades y se desempeñan en escenarios de medición. El punto de quiebre aparece en la transición hacia la educación formal y se amplía en el ingreso al mercado laboral”, asegura la federación mencionada.

Cómo participan las niñas en las áreas STEM

Durante los últimos cuatro años, las niñas han liderado la participación en la prueba Bebras, una iniciativa internacional que mide habilidades de pensamiento computacional en estudiantes de cuarto a undécimo grado de colegios públicos y privados en Colombia.

Para 2026, se prevé una
Para 2026, se prevé una brecha de 85.453 profesionales especializados en tecnología, que podría llegar a 89.554 en 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta prueba, impulsada por Fedesoft y la red Redis, evidencia el interés de las niñas en áreas como la lógica, la resolución de problemas y el pensamiento algorítmico.

En 2022, representaron el 55% de los 5.191 participantes; en 2023, el 56% de más de 11.000 estudiantes, y en 2024 y 2025 mantuvieron una participación superior al 51%.

En el Concurso Nacional de Programación 2025, las niñas representaron cerca del 40% de los 629 participantes, mientras que el 60% fueron varones y se registraron cuatro estudiantes no binarios. Este nivel de participación evidencia el interés y las capacidades de las niñas en competencias clave como la programación.

Las niñas han sido mayoría
Las niñas han sido mayoría en la prueba Bebras, que evalúa pensamiento computacional en escolares de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo participan las mujeres en trabajos de las áreas STEM

La participación femenina en el ámbito STEM muestra avances en las primeras etapas de formación, pero enfrenta retos importantes en el acceso y permanencia en la educación superior y mundo laboral.

Según el Estudio de Empleabilidad y Talento Digital realizado por Cenisoft y MinTIC, en 2024 las mujeres representaron solo el 26% de los graduados en formación técnica profesional en áreas de tecnologías de la información, el 27% en programas tecnológicos y apenas el 17% en carreras universitarias relacionadas con tecnología.

La participación de mujeres en
La participación de mujeres en STEM crece en la educación básica, pero disminuye en la universidad y el empleo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos datos muestran que, aunque el potencial femenino en STEM es notable desde etapas tempranas, persisten barreras para que las mujeres accedan, permanezcan y destaquen en trabajos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a lo largo de su desarrollo académico y profesional.

“Hoy necesitamos entender qué es lo que las detiene en sus diferentes fases de crecimiento profesional y personal y generar incentivos para que este porcentaje de participación pueda ser mayor en el corto y mediano plazo”, aseguró Ximena Duque, presidente ejecutiva de Fedesoft.

“Colombia tiene un déficit creciente de talento digital. Si no logramos que más mujeres transiten hacia carreras tecnológicas y permanezcan en el sector, estaremos limitando nuestra capacidad de innovación y crecimiento”, agregó la ejecutiva de dicha federación.

Programas para promover la participación de las mujeres en áreas STEM

Desde hace más de veinte años, L’Oréal Groupe impulsa el programa L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, que reconoce a científicas con aportes al conocimiento a nivel nacional e internacional.

Es clave el reconocimiento de
Es clave el reconocimiento de mujeres en el sector STEM para popularizar su trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta iniciativa busca dar visibilidad, respaldo y acompañamiento a investigadoras sobresalientes en distintas disciplinas, promoviendo la equidad de género en la ciencia.

El impacto es tangible: el 95% de las más de 3.000 científicas premiadas globalmente afirma que este reconocimiento aumentó su visibilidad profesional y favoreció su desarrollo de carrera.

En la edición 2025, María Teresa Dova, investigadora argentina superior de CONICET, fue reconocida como una de las ganadoras internacionales por sus contribuciones a la física de altas energías y el estudio del Bosón de Higgs, representando a América Latina y el Caribe.

