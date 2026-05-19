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Google lanza una iniciativa gratuita para enseñar IA a millones de docentes: así puedes acceder

La nueva plataforma de Google permitirá que docentes aprendan a usar IA para personalizar clases, automatizar tareas y crear materiales educativos interactivos

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Google lanza plataforma para capacitar en IA a docentes.
Google lanza plataforma para capacitar en IA a docentes.

Google presentó la mayor iniciativa de formación en inteligencia artificial para educadores lanzada hasta ahora. La compañía anunció la puesta en marcha de la Google AI Educator Series, un programa gratuito dirigido a más de 6 millones de docentes de educación escolar y universitaria en Estados Unidos, con cursos disponibles desde el 13 de mayo de 2026 a través del Google for Education Learning Center.

La iniciativa fue desarrollada junto con ISTE+ASCD y busca capacitar a profesores en el uso de herramientas de IA tanto para la enseñanza como para tareas administrativas. El programa incluye más de 20 sesiones iniciales sobre conceptos básicos de inteligencia artificial, aplicaciones pedagógicas y automatización de procesos educativos.

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Según explicó Jennie Magiera, responsable global de Google for Education, el objetivo es que la alfabetización en IA deje de ser una habilidad exclusiva de especialistas y se convierta en una competencia habitual entre los docentes. Richard Culatta, CEO de ISTE+ASCD, señaló que los profesores necesitan “los conocimientos y la confianza” para ayudar a los estudiantes a utilizar la inteligencia artificial de manera responsable.

Google lanza una capacitación en IA para docentes.
La iniciativa de Google busca que los docentes se preparen para que puedan enseñar el uso correcto de la IA a sus alumnos.

Los cursos ya están disponibles desde el 13 de mayo

Las sesiones pueden realizarse de manera gratuita desde el 13 de mayo de 2026 en el Google for Education Learning Center. Google indicó que no se requiere una suscripción de pago ni una cuenta de Google Workspace para acceder al contenido.

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El programa fue diseñado para adaptarse a los horarios de los profesores. Las clases para educación escolar K-12 duran entre 10 y 15 minutos, mientras que las destinadas a educación superior se extienden entre 30 y 45 minutos.

Google describe este formato como “snackable and stackable”, es decir, sesiones breves que pueden completarse de forma individual o combinarse en talleres de varias horas durante jornadas de capacitación institucional.

Google lanza una capacitación en IA para docentes.
Google preparó la capacitación para docentes de una forma en que puedan aprender de manera diaria durante 15 minutos.

Los cursos no siguen un orden obligatorio y pueden tomarse según el interés del usuario. Además, cada sesión incluye un cuestionario corto y entrega un badge digital como microcredencial.

Qué temas incluye la capacitación en inteligencia artificial

La Google AI Educator Series está dividida en tres grandes categorías.

La primera es “Foundational Understanding”, enfocada en conceptos básicos de inteligencia artificial, funcionamiento de modelos de lenguaje y sesgos algorítmicos.

La segunda categoría, “Pedagogical Applications”, enseña cómo utilizar herramientas como Gemini y NotebookLM dentro del aula. En el caso de K-12, las sesiones están diferenciadas según el nivel educativo.

La tercera área, “Administrative Applications”, aborda el uso de IA para automatizar tareas repetitivas, redactar comunicaciones, resumir formularios y analizar resultados académicos.

Google lanza una capacitación en IA para docentes.
Google lanza una capacitación en IA para docentes.

Google también incluyó ejemplos concretos sobre cómo adaptar materiales educativos a distintos niveles de lectura, idiomas o necesidades visuales, además de generar contenidos personalizados según el rendimiento de cada estudiante.

Entre los casos prácticos, el programa muestra cómo NotebookLM puede ayudar a los alumnos a crear guías de estudio, infografías o podcasts interactivos utilizando materiales del curso.

Google acelera su apuesta educativa con Gemini

El lanzamiento refuerza la estrategia de Google para integrar inteligencia artificial en el sector educativo. En los últimos años, la empresa incorporó Gemini en Classroom y amplió el acceso de NotebookLM para estudiantes menores de 18 años.

Actualmente, Google Classroom supera los 150 millones de estudiantes a nivel global, según datos de la compañía.

La nueva iniciativa también se suma a otros proyectos recientes de formación docente en IA. En 2025, la American Federation of Teachers anunció el National Center for AI Instruction con apoyo de OpenAI, Microsoft y Anthropic.

Ilustración: Logo de Gemini domina a Chrome, mano robótica empuja punteros de ratón rotos, y ventanas de navegador borrosas de fondo.
Google capacita a docentes de manera gratuita en el uso de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google, por su parte, aseguró que financiará completamente la Google AI Educator Series y adelantó que publicará nuevas sesiones el primer miércoles de cada mes a partir del 2 de septiembre de 2026.

Además, en mayo de 2026 la empresa amplió su AI Opportunity Fund en Asia-Pacífico hasta los 37 millones de dólares, con el objetivo de capacitar a 4,7 millones de educadores en 19 países.

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