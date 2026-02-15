Mustafa Suleyman, jefe de IA de Microsoft advierte: la IA reemplazará a abogados, contadores y más

Mustafa Suleyman, jefe de IA en Microsoft, advierte que la automatización desplazará a millones de trabajos de oficina en los próximos meses. (AP)

El avance de la inteligencia artificial ha generado muchas especulaciones sobre el futuro del trabajo. Mustafa Suleyman, máximo responsable de IA en Microsoft, considera que en los próximos meses la automatización desplazará a quienes desempeñan tareas frente a un computador.

En una entrevista con Financial Times, el directivo aseguró que trabajos como los de abogados, gestores de proyectos y contadores, deben estar en alerta porque la automización de la IA es una posibilidad muy grande.

Qué advirtió Mustafa Suleyman sobre los empleos de oficina

Suleyman sostuvo que la evolución de los sistemas de inteligencia artificial está a punto de transformar de manera radical el empleo de quienes trabajan con ordenadores.

“El trabajo de oficina, donde estás sentado frente a un ordenador, ya sea como abogado, contador, gestor de proyectos o responsable de marketing, la mayoría de esas tareas serán completamente automatizadas por una inteligencia artificial en los próximos 12 a 18 meses”, declaró.

La inteligencia artificial amenaza empleos como abogados, contadores y gestores de proyectos, según el máximo responsable de IA de Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el jefe de IA de Microsoft, la humanidad está entrando en una fase en la que la IA no solo asistirá a los profesionales, sino que automatizará por completo clases enteras de empleos.

Para Suleyman, quienes desempeñan labores como abrir correos electrónicos, gestionar proyectos o redactar informes están cada vez más cerca de la obsolescencia.

“Si tu jornada laboral consiste en sentarte frente a un ordenador, abrir el correo, gestionar proyectos o redactar informes, puede que pronto te quedes fuera”, advirtió.

El ingeniero británico, cofundador de DeepMind y contratación estrella de Microsoft en 2024, no se limita a vaticinar el cambio: le pone fecha. Asegura que en apenas 12 a 18 meses la inteligencia artificial alcanzará un rendimiento de nivel humano en casi cualquier tarea profesional realizada desde una computadora.

Las tareas basadas en procesamiento de información, como abrir correos electrónicos y redactar informes, serán completamente automatizadas por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cambiará el trabajo intelectual según el jefe de IA de Microsoft

El impacto que Suleyman proyecta es de amplio alcance. Para profesionales en áreas como la abogacía, la consultoría, la dirección de marketing o la gestión de proyectos serán automatizadas por la IA en un “abrir y cerrar de ojos”.

Para el directivo, aunque muchas de estas tareas presentan cierto grado de complejidad, se basan principalmente en el procesamiento de información, datos y textos, todos ellos ámbitos donde los algoritmos ya superan la capacidad de procesamiento humano.

Suleyman ilustró el fenómeno señalando el caso de la ingeniería de software: “En la ingeniería de software, una parte masiva del trabajo ya no nace de la mente de los programadores, sino de IA que escribe el código mientras los humanos tan solo revisan y supervisan el proceso”.

Según su visión, lo que antes requería años de formación universitaria y experiencia, ahora lo resuelven algoritmos que aprenden a una velocidad imposible de igualar para cualquier profesional.

Mustafa Suleyman subraya que la ingeniería de software ya experimenta una sustitución masiva de programadores por algoritmos que escriben código. (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Qué proyecciones hace Mustafa Suleyman sobre la IA en el trabajo

Suleyman prevé que en los próximos dos a tres años estos agentes de IA coordinarán flujos de trabajo dentro de grandes instituciones, aprendiendo y mejorando con el tiempo para asumir cada vez más acciones autónomas.

“Crear un nuevo modelo será como crear un pódcast o escribir un blog. Será posible diseñar una inteligencia artificial que se adapte a los requisitos de cada organización institucional y de cada persona en el planeta”, afirmó.

A pesar del optimismo del jefe de IA de Microsoft, el contexto competitivo no es sencillo. Anthropic ha tomado la delantera en herramientas de programación asistida por IA, mientras que OpenAI y Google redoblan sus apuestas para asegurar contratos corporativos millonarios. La magnitud de la inversión es considerable: Microsoft calcula que gastará $140 mil millones en infraestructura para IA en su actual ejercicio fiscal.

El gasto desatado ha provocado inquietud entre los inversores. Las acciones de la empresa han caído más del 13 % en el último mes, alimentando temores de que se esté inflando una burbuja tecnológica en torno a la inteligencia artificial.

“No hay duda de que estos son tiempos sin precedentes, y creo que los mercados están tratando de comprender cómo se desarrollará esto en los próximos cinco años”, reconoció Suleyman.