La Wii sigue con vida: la consola de Nintendo recibe un nuevo juego después de siete años

Metal Canary se convierte en el primer juego físico para Nintendo Wii desde 2019, reavivando el interés en la consola retro. (Shutterstock)

En 2026, la Nintendo Wii volverá a tener un juego físico tras varios años en el olvido, luego de ya ser catalogada como obsoleta y haber tenido su último título oficial en 2019.

El juego que llegará es Metal Canary, un shoot ‘em up desarrollado por el estudio brasileño Nai Adventure, que promete revivir el espíritu clásico de la Wii y expandirse a otras plataformas icónicas del pasado.

Esta consola de Nintendo es una de las más exitosas de la historia, con más de 101 millones de unidades vendidas a nivel global tras su lanzamiento en 2006 y mantenerse en el mercado hasta 2013.

De qué se trata el nuevo juego de Nintendo Wii

El título que reavivará la vida comercial de la Wii es Metal Canary, un juego de disparos de desplazamiento lateral inspirado en los clásicos de arcade. Su desarrollo corre a cargo de Nai Adventure, un estudio brasileño que ha decidido apostar por la nostalgia y la vigencia de las consolas retro.

Metal Canary, inspirado en los clásicos arcade de disparos, utiliza el Wii Remote y nunchuk para una experiencia tradicional.

Metal Canary destaca por su estética pixel-art y su jugabilidad clásica, elementos que lo alinean con los grandes exponentes del género. El juego se controla utilizando el Wii Remote y el nunchuk, rescatando la experiencia tradicional que definió a la consola durante su época dorada.

El desarrollo de Metal Canary comenzó como un proyecto homebrew para la consola SEGA Dreamcast, con una versión para PC también en el horizonte. Según los propios desarrolladores, el proceso de portarlo a Wii fue sorprendentemente ágil: “La versión de Wii se portó en solo seis horas”, han explicado en la descripción del video de presentación publicado en YouTube.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase avanzada de desarrollo. El equipo de Nai Adventure ha confirmado que el juego ya es completamente jugable de principio a fin en Wii. Los esfuerzos actuales se concentran en pulir detalles técnicos y añadir un reproductor de vídeo para completar la experiencia.

Metal Canary tendrá una edición física en disco, que será producida por la editorial brasileña Old Game. Esta apuesta por el formato tangible apunta tanto a coleccionistas como a jugadores tradicionales que valoran el soporte físico en una época dominada por las descargas y el streaming.

El desarrollo de Metal Canary inició como proyecto homebrew para SEGA Dreamcast y fue adaptado a Wii en solo seis horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la Wii, Metal Canary estará disponible en Steam para PC y se prepara una edición para la propia Dreamcast, la consola de SEGA que, como la Wii, mantiene una comunidad activa de seguidores y desarrolladores independientes.

Cuál habia sido el último juego lanzado en Nintendo Wii

Para entender la magnitud del anuncio de Metal Canary, es necesario recordar que, en 2019, la Wii fue noticia por recibir el que muchos consideraban su último juego: Just Dance 2020.

Seis años después de que Nintendo cesara la producción de la consola, Ubisoft decidió lanzar una nueva entrega de su popular franquicia de baile para un sistema que, oficialmente, ya formaba parte del pasado.

Just Dance 2020, lanzado en noviembre de 2019, fue considerado el último juego oficial para Nintendo Wii antes de Metal Canary.

Las palabras de Alain Corre, de Ubisoft, en ese momento reflejaban la percepción generalizada: “¡Creo que somos el último soldado en pie! Somos el último juego para la Wii y nos alegra, ya que hay un montón de fans esperando a jugarlo en esta consola”. En esa ocasión, la compañía reconocía el traslado paulatino de su base de usuarios hacia la Nintendo Switch, pero celebraba que aún existiera una comunidad fiel a la Wii.

Just Dance 2020 salió a la venta el 5 de noviembre de 2019 para Wii, Nintendo Switch, PS4, Xbox One y Stadia. El lanzamiento se interpretó como el cierre definitivo de la consola de Nintendo, salvo que otro estudio decidiera publicar un nuevo título con el consentimiento de la compañía, posibilidad que entonces parecía remota.