Tecno

La Wii sigue con vida: la consola de Nintendo recibe un nuevo juego después de siete años

Desde Brasil llegará un título pensado en los coleccionistas y los amantes de a los juegos retro

Guardar
Metal Canary se convierte en
Metal Canary se convierte en el primer juego físico para Nintendo Wii desde 2019, reavivando el interés en la consola retro. (Shutterstock)

En 2026, la Nintendo Wii volverá a tener un juego físico tras varios años en el olvido, luego de ya ser catalogada como obsoleta y haber tenido su último título oficial en 2019.

El juego que llegará es Metal Canary, un shoot ‘em up desarrollado por el estudio brasileño Nai Adventure, que promete revivir el espíritu clásico de la Wii y expandirse a otras plataformas icónicas del pasado.

Esta consola de Nintendo es una de las más exitosas de la historia, con más de 101 millones de unidades vendidas a nivel global tras su lanzamiento en 2006 y mantenerse en el mercado hasta 2013.

De qué se trata el nuevo juego de Nintendo Wii

El título que reavivará la vida comercial de la Wii es Metal Canary, un juego de disparos de desplazamiento lateral inspirado en los clásicos de arcade. Su desarrollo corre a cargo de Nai Adventure, un estudio brasileño que ha decidido apostar por la nostalgia y la vigencia de las consolas retro.

Metal Canary, inspirado en los
Metal Canary, inspirado en los clásicos arcade de disparos, utiliza el Wii Remote y nunchuk para una experiencia tradicional.

Metal Canary destaca por su estética pixel-art y su jugabilidad clásica, elementos que lo alinean con los grandes exponentes del género. El juego se controla utilizando el Wii Remote y el nunchuk, rescatando la experiencia tradicional que definió a la consola durante su época dorada.

El desarrollo de Metal Canary comenzó como un proyecto homebrew para la consola SEGA Dreamcast, con una versión para PC también en el horizonte. Según los propios desarrolladores, el proceso de portarlo a Wii fue sorprendentemente ágil: “La versión de Wii se portó en solo seis horas”, han explicado en la descripción del video de presentación publicado en YouTube.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase avanzada de desarrollo. El equipo de Nai Adventure ha confirmado que el juego ya es completamente jugable de principio a fin en Wii. Los esfuerzos actuales se concentran en pulir detalles técnicos y añadir un reproductor de vídeo para completar la experiencia.

Metal Canary tendrá una edición física en disco, que será producida por la editorial brasileña Old Game. Esta apuesta por el formato tangible apunta tanto a coleccionistas como a jugadores tradicionales que valoran el soporte físico en una época dominada por las descargas y el streaming.

El desarrollo de Metal Canary
El desarrollo de Metal Canary inició como proyecto homebrew para SEGA Dreamcast y fue adaptado a Wii en solo seis horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la Wii, Metal Canary estará disponible en Steam para PC y se prepara una edición para la propia Dreamcast, la consola de SEGA que, como la Wii, mantiene una comunidad activa de seguidores y desarrolladores independientes.

Cuál habia sido el último juego lanzado en Nintendo Wii

Para entender la magnitud del anuncio de Metal Canary, es necesario recordar que, en 2019, la Wii fue noticia por recibir el que muchos consideraban su último juego: Just Dance 2020.

Seis años después de que Nintendo cesara la producción de la consola, Ubisoft decidió lanzar una nueva entrega de su popular franquicia de baile para un sistema que, oficialmente, ya formaba parte del pasado.

Just Dance 2020, lanzado en
Just Dance 2020, lanzado en noviembre de 2019, fue considerado el último juego oficial para Nintendo Wii antes de Metal Canary.

Las palabras de Alain Corre, de Ubisoft, en ese momento reflejaban la percepción generalizada: “¡Creo que somos el último soldado en pie! Somos el último juego para la Wii y nos alegra, ya que hay un montón de fans esperando a jugarlo en esta consola”. En esa ocasión, la compañía reconocía el traslado paulatino de su base de usuarios hacia la Nintendo Switch, pero celebraba que aún existiera una comunidad fiel a la Wii.

Just Dance 2020 salió a la venta el 5 de noviembre de 2019 para Wii, Nintendo Switch, PS4, Xbox One y Stadia. El lanzamiento se interpretó como el cierre definitivo de la consola de Nintendo, salvo que otro estudio decidiera publicar un nuevo título con el consentimiento de la compañía, posibilidad que entonces parecía remota.

Temas Relacionados

Nintendo WiiNintendoConsolasVideojuegosBrasilTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

No lo formatees aún: la señal definitiva para saber si tu smartphone necesita un ‘reset’

El formateo es una solución eficaz ante fallos graves, infecciones o lentitud persistente, pero debe aplicarse solo cuando otras opciones no funcionan y tras una copia de seguridad

No lo formatees aún: la

¿Tu nevera o refri gasta más de lo que debería? 10 trucos de fabricantes para ahorrar energía

Minimizar el tiempo de apertura, elegir modelos de bajo consumo y limpiar el condensador ayudan a reducir emisiones y gastos

¿Tu nevera o refri gasta

Nokia 1100: cuánto cuesta hoy el teléfono sin WhatsApp más vendido de la historia

El celular cuenta con una cubierta resistente a golpes, una batería que ofrecía hasta una semana de duración y juegos icónicos como Snake II

Nokia 1100: cuánto cuesta hoy

Sony pone fin a los Blu-ray tras abandonar la venta de este dispositivo

Esta es una respuesta al auge de plataformas de streaming y a la demanda global de contenidos digitales

Sony pone fin a los

Citas y parejas virtuales con IA: los nuevos riesgos que debes evitar este San Valentín

Herramientas inteligentes facilitan conexiones y experiencias afectivas, pero la exposición a perfiles falsos y fraudes obliga a extremar la seguridad y el cuidado de la privacidad

Citas y parejas virtuales con
DEPORTES
El escándalo por abuso de

El escándalo por abuso de poder y agresión sexual que rodea a una pareja en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Energía siniestra”

El segundo día de pretemporada de la F1 en Baréin: Gasly completa toda la sesión con Alpine y Mercedes pelea contra problemas en el motor

La contundente respuesta de Lewis Hamilton al ser consultado por su relación con Kim Kardashian tras la cita en el Super Bowl

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Descalificaron a un atleta ucraniano en los Juegos Olímpicos de Invierno por un casco que homenajeaba a deportistas que murieron durante el conflicto con Rusia

TELESHOW
El reencuentro de Milett Figueroa

El reencuentro de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: nuevo look, mensajes románticos y cena de autor

El enigmático mensaje de Evangelina Anderson que despertó rumores sobre su futuro en MasterChef Celebrity

La China Suárez mostró fotos de la nueva temporada de En el barro: cómo es su personaje

La impotencia de Sergio Lapegüe tras el violento robo a su madre de 90 años: " Le pegaron, la maltrataron”

Los famosos de MasterChef Celebrity se enfrentaron al reto de la panopea: “Es un reality salvaje”

INFOBAE AMÉRICA

CK Hutchison amenaza con acciones

CK Hutchison amenaza con acciones legales a Maersk si asume puertos en Panamá

El Reino Unido anunció una nueva ayuda militar a Ucrania por más de 500 millones de libras

La Policía Federal de Brasil pidió apartar a un juez del Tribunal Supremo de la investigación sobre el Banco Master

El vicepresidente de Bolivia denunció al titular de la petrolera estatal por supuesta corrupción

Decretan Alerta Azul por inicio de los carnavales en Panamá