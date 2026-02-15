Las gafas Ray-Ban de Meta te dirán quién está al frente: así es el plan para agregar reconocimiento facial

FOTO DE ARCHIVO: El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, usa las gafas Meta Ray-Ban Display, mientras pronuncia un discurso de presentación de la nueva línea de gafas inteligentes, durante el evento Meta Connect en la sede de la compañía en Menlo Park, California, EE. UU., el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo

Meta estaría planeando llevar el reconocimiento facila a sus gafas Ray-Ban. Una información que surgió en un informe te The New York Times, en el que resaltan el historial de polémicas que ha tenido la compañía en la gestión de datos personales.

El objetivo sería que estos dispositivos de realidad aumentada puedan identificar personas en tiempo real, según documentos internos y testimonios de fuentes cercanas a los planes.

Cuáles son los planes de Meta para el reconocimiento facial en las gafas Ray-Ban

Meta lleva años explorando la integración de tecnologías de identificación biométrica en productos de consumo masivo. La más reciente apuesta se centra en las gafas inteligentes desarrolladas en colaboración con EssilorLuxottica, propietaria de Ray-Ban y Oakley.

De acuerdo con fuentes que han participado en el proyecto y documentos internos citados por The New York Times, la compañía busca lanzar una función denominada internamente “Name Tag”.

La activación del reconocimiento facial en las gafas Ray-Ban requiere una acción voluntaria del usuario para analizar un rostro específico.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función permitiría a los usuarios de las gafas Ray-Ban identificar a personas e incluso obtener información sobre ellas utilizando el asistente de inteligencia artificial de Meta.

La función no sería un sistema de reconocimiento universal, sino que exploraría distintas opciones sobre quién podría ser identificable: desde contactos personales conectados en las plataformas de Meta hasta personas con cuentas públicas en servicios como Instagram.

El desarrollo de “Name Tag” responde tanto a la presión del mercado —con la aparición de competidores como OpenAI, que también exploran dispositivos portátiles inteligentes— como a la intención de diferenciar los productos de Meta en un segmento cada vez más competitivo. Mark Zuckerberg habría expresado su interés en añadir reconocimiento facial para potenciar la utilidad del asistente de inteligencia artificial integrado y ofrecer una experiencia más personalizada.

Cómo funcionaría la tecnología y para qué la utilizarían

Según la información, la activación de la función de reconocimiento facial requeriría una acción consciente por parte del usuario. Es decir, las gafas no analizarían de forma continua los rostros a su alrededor, sino que el usuario debería solicitar al asistente de inteligencia artificial que identifique a una persona o consulte información específica.

Meta busca diferenciar sus gafas inteligentes ante la competencia de OpenAI y otras firmas apostando por tecnología de identificación biométrica avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se plantea, además, que la tecnología podría estar limitada para que solo reconozca a personas con quienes el usuario ya tiene algún tipo de conexión digital o cuya información sea pública en alguna plataforma de Meta. La compañía ha descartado, al menos en los documentos filtrados, la posibilidad de que cualquier usuario pueda identificar a cualquier desconocido en la vía pública sin restricciones.

Una de las aplicaciones principales que Meta estudia es el apoyo a personas con discapacidad visual. La función podría facilitar que quienes tienen baja visión o son ciegos reconozcan a quienes los rodean, reciban recordatorios contextuales o accedan a información relevante en entornos sociales y profesionales.

En este sentido, la función “Name Tag” se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por desarrollar herramientas de accesibilidad, en colaboración con organizaciones como Be My Eyes y la National Federation of the Blind.

Cómo sería la gestión de datos, teniendo el cuenta del historial de Meta

Meta reconoce que la implementación del reconocimiento facial en dispositivos portátiles conlleva riesgos relevantes. En el pasado, la empresa enfrentó demandas millonarias por la recopilación de datos biométricos sin el consentimiento expreso de los usuarios.

El historial de Meta muestra polémicas por privacidad y multas millonarias ligadas al uso de datos biométricos y reconocimiento facial.(REUTERS/Manuel Orbegozo)

En 2019, Facebook pagó 5.000 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio (FTC) para resolver acusaciones de violaciones a la privacidad, incluidas prácticas relacionadas con el reconocimiento facial.

Como resultado de ese acuerdo, la empresa aceptó revisar cada nuevo producto o función en busca de riesgos potenciales. Sin embargo, según documentos internos recientes, Meta modificó en enero de 2025 el proceso de revisión de riesgos, reduciendo la influencia de los equipos de privacidad y acortando los plazos para la evaluación de riesgos.

Algunas voces internas, como Andie Millan, directora de revisión de riesgos en Reality Labs, expresaron dudas sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos con la FTC bajo este nuevo esquema.