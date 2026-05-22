Emotivo homenaje a Roberto Carnaghi por su aporte cultural y trayectoria artística

El reconocido actor Roberto Carnaghi sonríe mientras recibe un certificado de homenaje por su destacada trayectoria artística y cultural en el Concejo Deliberante de San Isidro. (Crédito: @oricuello)

La sexta sesión ordinaria de 2026 del Honorable Consejo Deliberante de San Isidro fue escenario de un reconocimiento singular: Roberto Carnaghi fue homenajeado como Vecino Destacado de la Cultura, en un acto cargado de emoción y memoria colectiva. La distinción, impulsada por el concejal Ricardo Antoniassi, reunió a concejales, integrantes de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, familiares y vecinos que colmaron la sala para aplaudir al actor.

Carnaghi, de 88 años, visiblemente conmovido, recibió el homenaje de pie y con palabras breves. “Gracias. Nunca imaginé que me iba a pasar esto. Me produce una enorme emoción estar hoy acá y que ustedes me den un premio por algo que yo he disfrutado y he gozado durante toda mi vida. Es el hecho de que estém acá y que digan: ‘Le gusta el teatro, le gusta lo que hemos hecho, lo que hemos hecho acá dentro de este partido’. No solamente yo”. El aplauso unánime selló el reconocimiento, haciendo visible la huella profunda que el artista dejó en la comunidad y en la cultura argentina.

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El recorrido vital de Roberto Carnaghi está íntimamente ligado a San Isidro. Su familia se afincó en la localidad de Villa Adelina pocos años después de su nacimiento. Allí cursó la primaria en la Escuela N° 12 y la secundaria en el Colegio Santa Isabel. Su primer contacto formal con el teatro se dio en el Teatro Escuela Municipal de San Isidro, donde participó en la obra El herrero y el diablo. Este primer paso fue decisivo: Don Camilo da Passano, al reconocer su talento, lo animó a formarse en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático bajo la dirección de Antonio Cunill Cabanillas.

El reconocido actor Roberto Carnaghi recibe un emotivo homenaje en el Concejo Deliberante de San Isidro por su significativo aporte cultural y su extensa trayectoria artística, donde compartió unas palabras con el público. ((Crédito: @oricuello))

Desde ese momento, Carnaghi trazó una carrera ininterrumpida en la actuación, consolidando una presencia constante en el escenario nacional. No solo se mantuvo activo sino que sumó distinciones y la admiración de públicos y colegas.

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La obra de Roberto abarca el teatro, el cine y la televisión. En la pantalla grande participó en títulos como La Raulito, Sol de otoño y Moebius. La televisión lo vio brillar en ciclos humorísticos, unitarios y novelas de amplia repercusión, donde compartió escenas con figuras como Tato Bores y Antonio Gasalla.

Entre las distinciones que definen su trayectoria se cuentan el ACE de Oro en 2006 y varios premios Martín Fierro. La comunidad artística y el público lo reconocen por su entrega y por un estilo actoral que supo adaptarse a las distintas épocas y lenguajes de la escena argentina.

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Roberto Carnaghi, el reconocido actor, posa junto a Ricardo Antoniassi, impulsor del emotivo homenaje a su trayectoria artística y aporte cultural.

En años recientes, aunque se alejó parcialmente de la televisión abierta, su presencia se mantuvo vigente. En 2024 formó parte de la película El Jockey de Luis Ortega, elegida para representar a la Argentina en la carrera hacia los Premios Oscar y Goya, además de competir en el Festival de Venecia. Este proyecto volvió a poner en primer plano la potencia interpretativa que caracteriza a Carnaghi.

La sesión del Concejo Deliberante tuvo otro momento significativo: la entrega de una distinción especial por parte de la Asociación Argentina de Actores y Actrices Delegación Zona Norte. Representados por Jorge Córdoba y Estela Oriana, reconocieron a Carnaghi por sus 60 años de afiliación sindical, además de subrayar su fidelidad a los orígenes teatrales en San Isidro y su compromiso con la comunidad artística.

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La ceremonia incluyó la entrega de un diploma y palabras de reconocimiento que resaltaron el valor de sostener una trayectoria de seis décadas en el mundo actoral, siempre con lazos firmes con el lugar de origen.

El vínculo de Carnaghi con San Isidro se vio reforzado en 2019, cuando fue declarado padrino de la “Sala Roberto Carnaghi” en la Sociedad de Fomento Nueve de Julio de Boulogne. Este espacio lleva su nombre en homenaje a sus raíces y a la inspiración que representa para las nuevas generaciones de artistas locales.

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