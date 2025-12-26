Tecno

Precio de las gafas Ray-Ban Meta Gen 2: en qué países de Latinoamérica se encuentran disponibles

La gafas inteligentes no están disponibles en todos los países latinoamericanos, por lo que su costo puede ser muy elevado y sin garantía

Guardar
Las gafas Ray-Ban Meta Gen
Las gafas Ray-Ban Meta Gen 2 solo se encuentra disponible en un país de Latinoamérica. (Meta)

Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta (Gen 2) ya se encuentran disponibles de manera oficial en Latinoamérica, pero con una particularidad clave: México es, por ahora, el único país de la región que cuenta con venta y soporte oficial.

El producto, desarrollado en conjunto por Meta y Ray-Ban, puede adquirirse en territorio mexicano desde 8,999 pesos mexicanos, mientras que en el resto de los países latinoamericanos solo es posible conseguirlo a través de revendedores no autorizados, con precios más elevados y sin garantía oficial.

Este lanzamiento limitado marca un hito para Meta en la región, ya que las Ray-Ban Meta (Gen 2) representan uno de sus dispositivos de hardware más ambiciosos en el segmento de la tecnología vestible, al integrar cámaras, micrófonos, altavoces y funciones de inteligencia artificial en un formato de gafas tradicionales.

Las Ray-Ban Meta son gafas
Las Ray-Ban Meta son gafas inteligentes con funciones de IA.

México, único mercado oficial en Latinoamérica

Actualmente, México es el único país de Latinoamérica donde las Ray-Ban Meta (Gen 2) cuentan con distribución oficial, tanto por parte de Meta como de Ray-Ban. Los consumidores pueden adquirirlas a través de dos canales principales:

  • Meta Store México, con precios que comienzan desde 8,999 pesos mexicanos.
  • Sitio web oficial de Ray-Ban México, donde el precio base es el mismo, aunque puede variar según el diseño, el tamaño del armazón y el tipo de lente.

En ambos casos, el costo final depende de las configuraciones elegidas. Las versiones con lentes polarizados o lentes Transitions —que se adaptan automáticamente a la luz solar— tienen un precio superior al modelo base con lentes estándar.

La disponibilidad oficial implica acceso a garantía, soporte técnico y actualizaciones de software sin restricciones regionales, un punto clave tratándose de un dispositivo inteligente conectado a los servicios de Meta.

Ray-Ban Meta Gen 2 se
Ray-Ban Meta Gen 2 se encuentra disponible en México. (Meta)

En el resto de Latinoamérica es solo a través de terceros

En países como Chile, Colombia, Argentina y Perú, las gafas Ray-Ban Meta (Gen 2) no se comercializan de forma oficial. Aun así, pueden encontrarse en plataformas de comercio electrónico, tiendas especializadas en tecnología o a través de importadores independientes.

Comprar mediante estos canales no oficiales implica varias consideraciones importantes. En primer lugar, los precios suelen ser más altos debido a costos de importación, impuestos y márgenes de los revendedores. Además, la garantía oficial puede no ser válida, y el soporte técnico de Meta o Ray-Ban no siempre cubre productos adquiridos fuera de los mercados autorizados.

A esto se suma que algunas funciones del dispositivo, especialmente las relacionadas con servicios en la nube o características de inteligencia artificial, podrían presentar limitaciones regionales o depender de configuraciones adicionales.

Las Ray Ban Meta tienen
Las Ray Ban Meta tienen acceso a WhatsApp. (Foto: Meta)

Comparación con los precios en Estados Unidos

Para tener una referencia internacional, en Estados Unidos las Ray-Ban Meta (Gen 2) se venden oficialmente con una estructura de precios que varía según el modelo y el tipo de lente. A finales de 2025, los valores son los siguientes:

  • Modelo estándar: desde 329 dólares, con lentes básicos transparentes o de sol.
  • Lentes polarizados: alrededor de 379 dólares.
  • Lentes Transitions: entre 399 y 459 dólares, dependiendo del estilo y color.
  • Ray-Ban Meta Display: el modelo más avanzado, con pantalla integrada y lanzado en septiembre de 2025, tiene un precio inicial de 799 dólares.

Estas cifras muestran que el precio en México se mantiene relativamente alineado con el mercado estadounidense, considerando impuestos y adaptación al mercado local, especialmente en los modelos base.

Ray-Ban Meta tienen un precio
Ray-Ban Meta tienen un precio estándar de 329 dólares en Estados Unidos. (Foto: Meta)

Un producto clave en la estrategia de Meta

Las Ray-Ban Meta (Gen 2) forman parte de la estrategia de Meta para posicionarse con fuerza en el mercado de dispositivos inteligentes de uso diario. A diferencia de los visores de realidad virtual, estas gafas apuntan a un público más amplio, combinando diseño clásico con funciones como captura de fotos y videos, reproducción de audio, control por voz y asistencia basada en inteligencia artificial.

El hecho de que México sea el único país latinoamericano con lanzamiento oficial sugiere que Meta está utilizando este mercado como punto de entrada regional, posiblemente para evaluar la adopción antes de expandirse a otros países.

Temas Relacionados

Ray-Ban MetaGafas inteligentesLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

El iPhone 18 sería el más “Made in USA” de su historia: la cámara principal se fabricará en Texas

Los sensores podrían incorporar tecnologías avanzadas como apertura variable y mejoras en la captación de luz, es decir, una cámara más profesional

El iPhone 18 sería el

Steam da tres videojuegos completamente gratis por tiempo limitado: paso a paso para canjearlos

Los títulos que la plataforma está regalando son Caveman World: Mountains of Unga Boonga, Train Sim World 6 y Undercroft Warriors

Steam da tres videojuegos completamente

Meta y Sony bajan el precio de sus gafas VR: entrar a la realidad virtual es más barato ahora

Meta Quest 3 y PlayStation VR2 se perfilan como opciones viables para el entretenimiento y nuevas experiencias digitales

Meta y Sony bajan el

Cómo descargar Magis TV y Xuper TV: los riesgos de usar estas plataformas y por qué no es seguro

Estas aplicaciones no están disponibles en tiendas oficiales y requieren la descarga de archivos APK, una práctica que expone a los usuarios a virus, malware y posibles estafas

Cómo descargar Magis TV y
DEPORTES
La pícara respuesta de Erling

La pícara respuesta de Erling Haaland tras la estricta medida que le impuso Guardiola al plantel del Manchester City en Navidad

“Si me despierto con una idea, necesito probarla. Me pongo al simulador a las 2 o 3 a.m.”: Max Verstappen y su pasión por el automovilismo

Chelsea podría repescar a Aaron Anselmino del Borussia Dortmund: los motivos

Las sospechosas imágenes de uno de los partidos investigados en Turquía en el marco de una mega causa de apuestas que terminó con 14 futbolistas detenidos

Tras pasar la Navidad en Rosario, Lionel Messi viajará a Uruguay: el motivo

TELESHOW
La reacción de Moria Casán

La reacción de Moria Casán al conocer el millonario gasto de la China Suárez en regalos de Navidad

La sentida reflexión de Zulemita Menem en su cumpleaños 55: “Amo el paso del tiempo”

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

Cinthia Fernández contó cómo será su boda con Roberto Castillo y reveló detalles de la propuesta: “Me engañó”

Flor Jazmín Peña celebró el cumpleaños de Nico Occhiato con una emotiva carta: “Qué ganas de ser equipo juntos”

INFOBAE AMÉRICA

El aro y un fragmento

El aro y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta

El Gobierno de San Pablo pidió a su población ahorrar agua frente a la ola de calor

Identificaron a las dos víctimas del raid terrorista en el norte de Israel: un hombre de 68 años y una joven de 19

Bolivia: inundaciones vinculadas a la actividad minera generan daños en al menos 30 viviendas de Tipuani

“Nos motiva a seguir trabajando por la comunidad”: jornada solidaria beneficia a 110 adultos mayores con productos y actividades navideñas