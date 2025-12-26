Precio de las gafas Ray-Ban Meta Gen 2: en qué países de Latinoamérica se encuentran disponibles

Las gafas Ray-Ban Meta Gen 2 solo se encuentra disponible en un país de Latinoamérica. (Meta)

Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta (Gen 2) ya se encuentran disponibles de manera oficial en Latinoamérica, pero con una particularidad clave: México es, por ahora, el único país de la región que cuenta con venta y soporte oficial.

El producto, desarrollado en conjunto por Meta y Ray-Ban, puede adquirirse en territorio mexicano desde 8,999 pesos mexicanos, mientras que en el resto de los países latinoamericanos solo es posible conseguirlo a través de revendedores no autorizados, con precios más elevados y sin garantía oficial.

Este lanzamiento limitado marca un hito para Meta en la región, ya que las Ray-Ban Meta (Gen 2) representan uno de sus dispositivos de hardware más ambiciosos en el segmento de la tecnología vestible, al integrar cámaras, micrófonos, altavoces y funciones de inteligencia artificial en un formato de gafas tradicionales.

Las Ray-Ban Meta son gafas inteligentes con funciones de IA.

México, único mercado oficial en Latinoamérica

Actualmente, México es el único país de Latinoamérica donde las Ray-Ban Meta (Gen 2) cuentan con distribución oficial, tanto por parte de Meta como de Ray-Ban. Los consumidores pueden adquirirlas a través de dos canales principales:

Meta Store México , con precios que comienzan desde 8,999 pesos mexicanos.

Sitio web oficial de Ray-Ban México, donde el precio base es el mismo, aunque puede variar según el diseño, el tamaño del armazón y el tipo de lente.

En ambos casos, el costo final depende de las configuraciones elegidas. Las versiones con lentes polarizados o lentes Transitions —que se adaptan automáticamente a la luz solar— tienen un precio superior al modelo base con lentes estándar.

La disponibilidad oficial implica acceso a garantía, soporte técnico y actualizaciones de software sin restricciones regionales, un punto clave tratándose de un dispositivo inteligente conectado a los servicios de Meta.

Ray-Ban Meta Gen 2 se encuentra disponible en México. (Meta)

En el resto de Latinoamérica es solo a través de terceros

En países como Chile, Colombia, Argentina y Perú, las gafas Ray-Ban Meta (Gen 2) no se comercializan de forma oficial. Aun así, pueden encontrarse en plataformas de comercio electrónico, tiendas especializadas en tecnología o a través de importadores independientes.

Comprar mediante estos canales no oficiales implica varias consideraciones importantes. En primer lugar, los precios suelen ser más altos debido a costos de importación, impuestos y márgenes de los revendedores. Además, la garantía oficial puede no ser válida, y el soporte técnico de Meta o Ray-Ban no siempre cubre productos adquiridos fuera de los mercados autorizados.

A esto se suma que algunas funciones del dispositivo, especialmente las relacionadas con servicios en la nube o características de inteligencia artificial, podrían presentar limitaciones regionales o depender de configuraciones adicionales.

Las Ray Ban Meta tienen acceso a WhatsApp. (Foto: Meta)

Comparación con los precios en Estados Unidos

Para tener una referencia internacional, en Estados Unidos las Ray-Ban Meta (Gen 2) se venden oficialmente con una estructura de precios que varía según el modelo y el tipo de lente. A finales de 2025, los valores son los siguientes:

Modelo estándar : desde 329 dólares , con lentes básicos transparentes o de sol.

Lentes polarizados : alrededor de 379 dólares .

Lentes Transitions : entre 399 y 459 dólares , dependiendo del estilo y color.

Ray-Ban Meta Display: el modelo más avanzado, con pantalla integrada y lanzado en septiembre de 2025, tiene un precio inicial de 799 dólares.

Estas cifras muestran que el precio en México se mantiene relativamente alineado con el mercado estadounidense, considerando impuestos y adaptación al mercado local, especialmente en los modelos base.

Ray-Ban Meta tienen un precio estándar de 329 dólares en Estados Unidos. (Foto: Meta)

Un producto clave en la estrategia de Meta

Las Ray-Ban Meta (Gen 2) forman parte de la estrategia de Meta para posicionarse con fuerza en el mercado de dispositivos inteligentes de uso diario. A diferencia de los visores de realidad virtual, estas gafas apuntan a un público más amplio, combinando diseño clásico con funciones como captura de fotos y videos, reproducción de audio, control por voz y asistencia basada en inteligencia artificial.

El hecho de que México sea el único país latinoamericano con lanzamiento oficial sugiere que Meta está utilizando este mercado como punto de entrada regional, posiblemente para evaluar la adopción antes de expandirse a otros países.