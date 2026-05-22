Natalia Oreiro y su extraña obsesión por los inodoros: en su casa tiene siete

Natalia Oreiro habló en "Otro Día Perdido" con Mario Pergolini sobre la colección de inodoros que tiene en su casa

La charla entre Natalia Oreiro y Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido sorprendió por una confesión inusual: la actriz reveló, entre risas, su atracción por los inodoros antiguos y la arquitectura de época, describiendo detalles de un gusto que hasta ahora pocos conocían.

“Me gusta mucho la arquitectura de época y en general, pero siempre llama la atención el tema de los inodoros”, señaló Oreiro cuando Pergolini preguntó por la raíz de esa preferencia que la figura uruguaya comparte con Agustín Aristarán. El conductor, entre bromas, mencionó la existencia de modelos con tecnología moderna y quiso saber si alguna vez había usado uno. “La primera vez que sentí eso fue en el año 2000 en República Checa. Me senté en el baño del hotel y de repente... ¡juju!”, respondió la actriz, provocando carcajadas. “Es un servicio extra, pensé”, agregó, aludiendo al sofisticado sistema que la sorprendió.

PUBLICIDAD

El tono de la conversación se mantuvo lúdico. “Como el frigobar, creíste. Dijiste: me saldrá más caro esto”, bromeó Pergolini, mientras la actriz aclaró: “A mí me gustan los pintados a mano”.

Natalia Oreiro en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini

Loza, arquitectura y coleccionismo

Al profundizar sobre sus preferencias, Oreiro mencionó que siente afinidad por los que tienen detalles artesanales. “Sí, los de loza, antiguos, labrados”, especificó al detallar la clase de piezas que disfruta.

PUBLICIDAD

La actriz explicó que siempre ha preferido vivir en casas de época y procura mantener la mayor cantidad de elementos originales. “Siempre me gustó la arquitectura antigua. En general, me gusta vivir en casas de época y trato de que todo lo que tenga esa casa sea original”, sostuvo en el programa. Según declaró, desde hace más de veinte años recibe avisos de familiares y amigos sobre la existencia de objetos únicos, como mayólicas o pisos de valor especial.

Consultada por Pergolini sobre la posibilidad de dedicarse a la restauración de casas históricas, Oreiro no lo descartó: “Está bueno eso. Me gusta ver restaurar”.

PUBLICIDAD

El intercambio continuó con el conductor preguntando si alguna vez había presentado sus objetos a modo de colección, como quien muestra cuadros o arte. “¿Quieren ver mis inodoros?”, lanzó Pergolini con humor. “No, no, no, porque es un gusto personal. Y no ando compartiendo eso”, aclaró la actriz.

Respecto a la cantidad de piezas que acumula, Oreiro evitó dar cifras, pero admitió entre bromas: “Los autos también, Mario”.

PUBLICIDAD

Natalia Oreiro junto a Xuxa, cuando era paquita de la animadora infantil brasileña

El lazo que une a Oreiro y Xuxa

En otro tramo de la entrevista, Oreiro relató cómo se inició su vínculo con Xuxa, la reconocida figura de la música y la televisión brasileña. La actriz recordó que fue elegida como “Súper Paquita”, asistente personal de la conductora, a los dieciséis años cuando representaba a Uruguay. “Sigo hablando con Xuxa”, confesó ante Infobae y Teleshow, remarcando la importancia de ese lazo en su desarrollo profesional.

“Había ganado un concurso en Uruguay que, típico, había acompañado a mi mejor amiga, yo no me presentaba”, relató. Tras superar las fases locales y la final en Argentina, Xuxa la eligió personalmente, lo que implicó un contrato y un automóvil como premio. “Con el dinero del auto, que era lo que me había ganado, me instalé para probar suerte en la Argentina”, detalló Oreiro, enfatizando que ese fue el punto de partida para su llegada a Buenos Aires.

PUBLICIDAD

El afecto que mantiene con Xuxa se ha mantenido intacto con el paso del tiempo, según subrayó la actriz. Infobae puntualizó que la conductora brasileña continúa celebrando las conquistas de Oreiro y mantienen contacto habitual. El impulso brindado por Xuxa resultó determinante para que la actriz, que había empezado a trabajar a los doce años en publicidad en Uruguay, diera el salto hacia la televisión internacional.

Natalia Oreiro y Gael García Bernal en una escena del nuevo film de Juan Taratuto

Presente artístico y últimas producciones

Respecto a su presente, Oreiro compartió que participó en una reciente película, Nada entre los dos, bajo la dirección de Juan Taratuto, junto a Gael García Bernal. “Nos convoca Juan para hacer estos personajes en esta película de vínculos adultos, que me pareció super oportuna también, porque no es una comedia romántica, es una película de vínculos adultos, de dos personajes que están viviendo cosas similares, con mundos diferentes, pero en situaciones de vida y en edades similares”, señaló.

PUBLICIDAD

La obra representó un nuevo desafío y una búsqueda distinta dentro de su trayectoria cinematográfica.

A lo largo del encuentro radial, Oreiro transmitió la autenticidad de sus pasiones y la profundidad de los lazos que la acompañaron, dejando claro que su historia entre la arquitectura antigua y la amistad con Xuxa permanece como un capítulo esencial en su vida artística y personal.

PUBLICIDAD