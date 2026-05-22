Determinaron que Benjamín Scerra fue asesinado de 20 puñaladas tras una pelea por un juego de pulseadas

Benjamín Scerra recibió 20 puñaladas

Dos integrantes de una familia que vive en el asentamiento irregular de Monte Celulosa, en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, fueron llevados a audiencia imputativa este viernes por haber participado en el crimen de Benjamín Scerra, el joven de 19 años que estuvo cinco días desaparecido hasta que encontraron su cuerpo sin vida el pasado 14 de mayo en medio de un cañaveral.

El fiscal Aquiles Balbis acusó a los primos Darío Hereñu (34) y Luciano “Tuta” Hereñu (23) por el homicidio, que se estima que tuvo lugar en la madrugada del 9 de mayo, entre las 5 y las 6.45 de la mañana, en el monte que está dentro del barrio El Espinillo.

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Por los datos brindados por el fiscal, Benjamín se encontró con Alexis “Corto” Hereñu y su pareja en El Rosedal y Presidente Roca, en la ciudad de Granadero Baigorria, y fue invitado a la casa de la familia para compartir una ranchada.

En el domicilio, Scerra mantuvo una discusión con varios integrantes del clan, motivo por el cual terminaron yendo a otra casa de esa familia, la del “Corto”, donde empezaron a beber y jugar pulseadas. En ese marco, en una nueva discusión, Darío le dijo a Benjamín que lo había “cansado” y acto seguido lo empujó fuera del rancho para tomarse a golpes de puño.

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Darío y su hermano Alexis golpearon al joven de 19 años. Tal es así que lo llevaron a las trompadas hasta que Benjamín terminó dando su cuerpo contra una casilla vecina, cuyos dueños salieron e intentaron calmar las aguas. No obstante, “Corto” se fue hasta su casa y salió con una cuchilla tipo carnicero y le preguntó a Scerra: “¿Quién es el que tiene una faca?”.

Alexis “Corto” Hereñu está acusado de haber sido el autor material del crimen de Benjamín Scerra

Alexis y Darío volvieron a atacar al chico, quien cayó al piso, donde recibió piñas y patadas. Fue allí que los hermanos robaron sus zapatillas y su celular. “Gil, estás robado”, le indicó “Corto” a la víctima.

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Como volvieron a interceder los vecinos cuyo rancho había sido impactado por la humanidad de Scerra en medio de la golpiza, el joven aprovechó para huir del lugar, descalzo, hasta que fue alcanzado por Darío, Luciano y Alexis, quienes lo golpearon. Ahí, “Corto” usó el cuchillo en al menos 20 oportunidades, de acuerdo al informe de la autopsia hecha luego al cadáver en el Instituto Médico Legal de Rosario.

Scerra falleció por un shock hipovolémico por hemorragia masiva por degüello, de acuerdo a lo ventilado en la audiencia por el fiscal Balbis, quien sostuvo que el ataque se dio con el objetivo de robar las pertenencias de la víctima.

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A Darío se le atribuyó la presunta coautoría de robo calificado por el uso de arma blanca en concurso real con homicidio criminis causa. En tanto, a Luciano se le achacó el delito de encubrimiento agravado en concurso real con homicidio criminis causa, ya que luego comercializó el celular y las zapatillas del joven.