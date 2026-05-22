Ahora podrás reunir tus grupos de Facebook en un solo feed: así es Forum, la nueva app de Meta

Meta lanzó Forum, una app que reúne en un solo feed todas las publicaciones de tus grupos de Facebook. (Europa Press)

Meta introdujo Forum, una aplicación que permite a usuarios de Facebook concentrar en una sola plataforma las publicaciones de todos sus grupos. La compañía lanzó la app de manera discreta, disponible únicamente para iPhone a través de la App Store. A diferencia del feed tradicional, Forum muestra solo el contenido de los grupos del usuario, sin algoritmos de recomendación ni publicaciones de amigos.

Forum busca ofrecer un espacio donde las conversaciones de los grupos sean el eje principal, al eliminar elementos ajenos al interés del usuario. “Tu feed se construye alrededor de conversaciones de grupos. Ve lo que personas reales están diciendo, no solo lo que es tendencia, y regresa fácilmente al punto donde lo dejaste”, describe Meta en la App Store.

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Al ingresar a la aplicación, el usuario debe seleccionar la cuenta de Facebook que desea vincular. Todas las actividades, grupos y el perfil se sincronizan de inmediato: basta con descargar Forum, elegir la cuenta y acceder a un feed que agrupa publicaciones de distintos grupos, desde comunidades de fans de equipos deportivos hasta espacios de compraventa como Marketplace.

Forum centraliza las publicaciones de todos los grupos de Facebook en una sola plataforma. (Meta)

Herramientas integradas y ventajas diferenciales

Forum incorpora una función de inteligencia artificial denominada Ask. Mediante un botón en la barra de navegación, la herramienta permite realizar búsquedas sobre cualquier tema en todos los grupos asociados, sin necesidad de navegar manualmente uno por uno.

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La aplicación también permite gestionar grupos existentes, descubrir nuevas comunidades y crear otras desde cero. En la parte superior del feed, Forum ofrece sugerencias para optimizar la experiencia, como la posibilidad de “preguntar cualquier cosa” y adaptar el contenido del feed a los intereses del usuario.

Comparaciones con Reddit

El lanzamiento de Forum no tuvo anuncios en la página oficial de prensa de Meta ni en la cuenta de X de la empresa. El consultor de redes sociales Matt Navarra detectó la disponibilidad de la app y lo compartió en Threads. Según recoge Engadget Navarra sostuvo que el diseño y el enfoque resultan similares a Reddit, con prioridad para publicaciones de “personas reales” y participación orgánica por sobre la viralidad o el contenido patrocinado.

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Forum permite buscar información en todos los grupos mediante una función de inteligencia artificial. (Meta)

Un portavoz de Meta explicó a CNET: “Probamos muchos productos nuevos de manera pública para ver qué resulta interesante y útil para la experiencia de los usuarios en nuestras aplicaciones”.

Impresiones y funcionamiento práctico

La integración es automática: al conectar la cuenta de Facebook, el usuario encuentra en un solo lugar comunidades como Marketplace y grupos de temáticas variadas, desde equipos deportivos hasta iniciativas locales como Buy Nothing. La gestión de grupos se realiza desde la configuración interna de Forum.

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La experiencia inicial puede requerir un período de adaptación, ya que la concentración de publicaciones de grupos en un solo feed modifica la dinámica habitual de consumo de contenido. Aun así, Forum simplifica la visualización al eliminar publicaciones consideradas irrelevantes para el usuario.

Los usuarios pueden gestionar, descubrir y crear grupos desde la propia aplicación. (Europa Press)

Sincronización total con Facebook

Según Meta, todas las acciones y publicaciones se reflejan tanto en Forum como en la plataforma principal de Facebook. Esto permite mantener continuidad entre ambas aplicaciones y sostiene la sincronización de la actividad del usuario.

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Forum está disponible únicamente para usuarios de iPhone en la App Store. La compañía no comunicó si la aplicación llegará a otros sistemas operativos o mercados, ni especificó planes de expansión.