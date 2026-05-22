Política

Sergio Berni: “Se indulta a los que son culpables y Cristina no es culpable”

En diálogo con Infobae al Regreso, el senador bonaerense cuestionó la estrategia electoral impulsada por el entorno de Axel Kicillof y advirtió que la división de las elecciones provinciales debilitó al peronismo frente al oficialismo nacional

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En una entrevista con Infobae al Regreso, Sergio Berni expuso sus diferencias con el sector que rodea a Axel Kicillof y remarcó la urgencia de que el peronismo se ordene como opción de poder antes de 2027.

Durante su paso por el estudio, Berni enfatizó: “La responsabilidad del peronismo de cara al 2027 es ordenarse y a partir de ahí ser una opción de poder para las elecciones”.

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El senador bonaerense rechazó el debate sobre la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner, al sostener: “No es con Cristina adentro o con Cristina afuera. El peronismo debe representar intereses, no personas”.

La interna peronista y el rol de Axel Kicillof

Berni apuntó directamente contra el entorno de Axel Kicillof. “Muchos de los que asesoran al gobernador no vienen del peronismo, no lo comprenden y algunos hasta reniegan del peronismo”, sentenció.

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(Infobae al Regreso)
Sergio Berni remarca que el peronismo debe representar intereses nacionales y no centrarse en figuras individuales como Cristina Kirchner (Infobae al Regreso)

Señaló que esos sectores, ligados a Alberto Fernández y a partidos como el FrePaso y el Frente Grande, impulsaron una estrategia electoral que terminó debilitando al partido: “Ese grupo de hombres y mujeres utilizó el partido PARTE, creado por Alberto Fernández, para ponerlo a disposición de Kicillof y así ir a las elecciones”.

El senador recordó que la decisión de desdoblar los comicios provinciales fue producto de “una ingeniería electoral para salvar sus propios intereses”, lo que derivó en “un triunfo táctico en septiembre y una derrota estratégica en octubre”. Para Berni, la falta de una mirada integral perjudicó al peronismo: “El peronismo no es una confederación de partidos vecinalistas. Es representar los intereses del país”.

Cristina Kirchner y la agenda del peronismo

Consultado sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, Berni fue categórico: “La condena de Cristina ha sido totalmente injusta, porque no hay prueba documental, pericial ni testimonial que la incrimine”.

Berni distingue la agenda judicial de Cristina Kirchner de la agenda social y económica prioritaria para el peronismo (REUTERS/Tomas Cuesta)
Berni distingue la agenda judicial de Cristina Kirchner de la agenda social y económica prioritaria para el peronismo (REUTERS/Tomas Cuesta)

Aclaró, sin embargo, que no la indultaría: “Se indulta a los que son culpables y Cristina no es culpable. Utilizaría hasta el último recurso institucional para que su caso sea reestudiado”.

El dirigente diferenció la agenda judicial de la ex presidenta del camino electoral: “El peronismo tiene una agenda que tiene que ser resolver los problemas de la gente. La lealtad hacia una persona que nunca tomó una sola definición en contra de los intereses del peronismo y del país es una obligación, pero el eje debe ser la agenda social y económica”. Acusó de especuladores a quienes evitan debatir la situación de Cristina por cálculo electoral: “Si está condenada injustamente y vos sos peronista y no te subleva la injusticia, no podés ser peronista”.

La autocrítica y el escenario de Milei

Berni también abordó la responsabilidad del peronismo en la llegada de Javier Milei al gobierno: “Después de haber tenido un progresista en representación del peronismo como Alberto Fernández, era lógico que pasara lo que pasó”.

Admitió la culpa partidaria por no haber presentado un candidato propio y reivindicó la lealtad como valor político central: “La lealtad no es solo hacia las personas, es la lealtad con los principios. Milei, a pesar del daño que le está haciendo al país, sigue siendo apoyado porque es leal con sus convicciones”.

(Infobae al Regreso)
El senador reconoce la responsabilidad del peronismo en la llegada de Javier Milei al poder por falta de autocrítica y de candidatos propios (Infobae al Regreso)

Al analizar la gestión actual, Berni sostuvo: “No creo que haya hecho alguna gestión de gobierno que rescate como positiva”. Sin embargo, reconoció: “Lo más positivo que veo de Milei es que llevó la tensión social a su máximo posible y aprendimos todos que había un resto mucho más importante que el que imaginaba”.

En cuanto a Patricia Bullrich, Berni distinguió: “Ha sido un pilar fundamental en el sostenimiento de la gobernabilidad de Milei en los primeros seis meses”. El cierre de la charla dejó en claro su posicionamiento: “No creo que me parezca mucho a Bullrich. Soy peronista. No, no, yo no, cosas raras conmigo”.

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