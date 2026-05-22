Costa Rica rompe récord turístico: más de 1.1 millones de visitantes llegaron por vía aérea en solo cuatro meses

El turismo internacional creció un 10,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Crédito: AERIS

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) reportó cifras históricas de visitación durante el primer cuatrimestre de 2026, consolidando a Costa Rica como uno de los destinos turísticos con mayor crecimiento en la región.

Entre enero y abril de este año ingresaron al país un total de 1,195,271 turistas por vía aérea, lo que representa un aumento del 10.5% en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos oficiales procesados por la institución.

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El presidente ejecutivo del ICT, Marcos Borges, aseguró que el crecimiento responde a una estrategia enfocada en fortalecer la conectividad aérea y consolidar la presencia del país en mercados prioritarios.

“Los datos de visitación del primer cuatrimestre son alentadores; y si bien somos conscientes del complejo entorno global que estamos enfrentando, mantenemos una perspectiva positiva”, afirmó el jerarca.

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Canadá registró uno de los mayores aumentos en envío de turistas hacia Costa Rica. REUTERS / Juan Carlos Ulate

Las proyecciones actuales apuntan a que Costa Rica podría cerrar el 2026 con aproximadamente 2.7 millones de turistas internacionales, una cifra que reforzaría la recuperación y expansión del sector tras años marcados por incertidumbre económica global y ajustes en la industria aérea.

Uno de los principales motores del crecimiento fue el aumento en las operaciones aéreas hacia los dos aeropuertos internacionales del país.

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El Aeropuerto Internacional de Guanacaste registró un crecimiento del 14.9% en llegadas internacionales, mientras que el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría mostró un incremento del 7.9%.

El mercado norteamericano continúa siendo el principal emisor de turistas hacia Costa Rica, con un crecimiento del 11.2% durante el primer cuatrimestre.

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Dentro de esa región sobresale especialmente Canadá, país que registró un aumento del 26.6% en el envío de turistas gracias al fortalecimiento de la conectividad aérea permanente hacia ambos aeropuertos internacionales costarricenses.

El ICT también destacó señales positivas desde Europa, particularmente en mercados como España y Países Bajos, donde se reportaron incrementos en la llegada de visitantes.

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Según la institución, esta tendencia fortalece la imagen de Costa Rica como un destino seguro, sostenible y atractivo para el turismo europeo, especialmente en segmentos vinculados con naturaleza, bienestar y aventura.

El turismo internacional creció un 10,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Crédito: AERIS

El impacto del turismo continúa reflejándose además en la economía nacional

Datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) indican que durante 2025 la actividad turística generó aproximadamente 5,543,7 millones de dólares en divisas, superando incluso los ingresos provenientes de exportaciones tradicionales como piña, banano, café y medicamentos.

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Por otra parte, la Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que tanto el año pasado como durante el primer trimestre de 2026 se mantuvo una ocupación promedio superior a las 164,000 personas en actividades relacionadas con turismo.

El empleo asociado al sector incluye áreas como hospedaje, restaurantes, transporte, agencias de viajes y actividades culturales, consolidando al turismo como uno de los principales motores económicos del país.

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Pese al panorama positivo, las autoridades reconocen que el sector continúa enfrentando retos asociados a la situación económica internacional, el aumento en costos operativos y la competencia regional por atraer nuevas rutas aéreas y viajeros internacionales.