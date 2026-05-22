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La nueva función de las gafas Meta Ray-Ban Display: escribe en WhatsApp sin usar el celular, solo con gestos manuales

La función se basa en la pulsera Meta Neural Band, un dispositivo que registra la actividad muscular de la mano

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La nueva función permite escribir mensajes con gestos de la mano sobre cualquier superficie, sin usar un teclado físico. (Meta)
La nueva función permite escribir mensajes con gestos de la mano sobre cualquier superficie, sin usar un teclado físico. (Meta)

No hace falta sacar el celular del bolsillo para responder un mensaje: basta con mover los dedos sobre una mesa, como si se escribiera en un teclado invisible.

Esa es la apuesta más reciente de Meta para sus Ray-Ban Display, unas gafas inteligentes que ahora incorporan escritura “neuronal” compatible con WhatsApp, Instagram y Messenger.

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La novedad, presentada en marzo, ya está disponible para todos los usuarios.

La función se apoya en la pulsera Meta Neural Band, un dispositivo “wearable” que detecta los movimientos musculares de la mano cuando la persona simula que escribe sobre cualquier superficie. Con esa lectura, las gafas convierten los gestos en texto y permiten redactar mensajes de forma discreta.

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Para usarla con WhatsApp, el usuario debe vincular las gafas con la app y habilitar la compatibilidad con la mensajería en el dispositivo. REUTERS/Carlos Barria
Para usarla con WhatsApp, el usuario debe vincular las gafas con la app y habilitar la compatibilidad con la mensajería en el dispositivo. REUTERS/Carlos Barria

Escritura con gestos: cómo funciona y qué aplicaciones admite

El sistema parte de una idea simple: convertir microgestos en comandos útiles. La Meta Neural Band registra la actividad muscular de la mano y traduce esos movimientos a entradas de texto.

La experiencia, en la práctica, apunta a reducir la fricción de contestar mensajes en movilidad, sin depender de un teclado físico ni de dictado por voz.

Meta amplió la compatibilidad más allá de sus propias plataformas. Además de WhatsApp, Instagram y Messenger, la escritura con gestos también puede utilizarse con aplicaciones de mensajería nativas tanto en iOS como en Android, siempre que el usuario vincule los dispositivos y mantenga la configuración correspondiente.

También funciona con Instagram y Messenger, con el mismo sistema de “escritura” basada en movimientos de los dedos. REUTERS/Carlos Barría
También funciona con Instagram y Messenger, con el mismo sistema de “escritura” basada en movimientos de los dedos. REUTERS/Carlos Barría

Más allá del chat: grabación de pantalla con audio ambiental

La actualización no se limita a la mensajería. Meta también incorporó una función de grabación de pantalla que captura en un solo video dos planos a la vez: el entorno que registran las cámaras de las gafas y lo que aparece en la pantalla integrada, con el audio ambiental incluido.

El resultado es un único archivo que integra componentes visuales y sonoros, pensado para facilitar la creación de contenido y la documentación de actividades cotidianas.

La herramienta, por su formato, apunta especialmente a creadores de contenido que buscan compartir experiencias “en primera persona” sin edición compleja ni dispositivos adicionales.

La función se apoya en la Meta Neural Band, una pulsera que detecta señales musculares y traduce esos impulsos en entradas de texto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La función se apoya en la Meta Neural Band, una pulsera que detecta señales musculares y traduce esos impulsos en entradas de texto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo son las gafas Meta Ray-Ban Display

Las Meta Ray-Ban Display son unas gafas inteligentes con una pantalla monocular integrada en el cristal derecho, que pueden controlarse mediante comandos de voz o con la pulsera Neural Band, un accesorio que interpreta señales musculares para ejecutar gestos.

Características principales

  • Pantalla.

Proyección monocular integrada, con un campo de visión de 20°; alcanza hasta 5.000 nits de brillo y una tasa de refresco de 90 Hz. Control: manejo por voz o a través de la Neural Band (pulsera de electromiograma), que detecta impulsos musculares y permite gestos “en el aire”.

  • Batería.

Autonomía aproximada de 3,5 a 6 horas de uso continuo del display; carga mediante sistema magnético.

  • Cámara y audio.

Cámara de 12 MP para fotos y video, con altavoces de oído abierto y micrófonos integrados.

  • Funciones.

Muestra notificaciones, ofrece traducción en tiempo real y navegación con mapas.

Primer plano de unas gafas inteligentes Ray-Ban Meta Headliner negras con lentes transparentes, en una vista de tres cuartos sobre un fondo blanco
Las Meta Ray-Ban tradicionales, orientadas sobre todo a cámara, audio y asistencia por voz. (Ray-Ban / Meta)
  • Precio y disponibilidad

El precio de entrada parte de USD 799 en Estados Unidos.

En qué se diferencian con las Meta Ray-Ban

Las Ray-Ban Display se diferencian de las Meta Ray-Ban por su enfoque: mientras las Meta Ray-Ban priorizan cámara, audio y funciones de asistente sin pantalla visible, las Ray-Ban Display integran una pantalla monocular en el cristal derecho para mostrar información en el campo de visión.

Otra diferencia clave es el control. En las Display, el uso de la Meta Neural Band habilita gestos y “escritura” con movimientos de la mano, lo que permite redactar mensajes en WhatsApp, Instagram y Messenger sin sacar el teléfono.

En las Meta Ray-Ban, el control suele centrarse en voz y controles físicos del armazón.

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