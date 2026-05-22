El impactante cambio físico de Nathy Peluso que causó furor en las redes: la exigente rutina de la cantante

Los seguidores de Nathy Peluso reaccionaron a su llamativo cambio físico

Nathy Peluso volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar un video en el que exhibe una transformación física notoria. La artista compartió en su cuenta de TikTok una grabación bailando la canción “Loco”, de Héctor Lavoe, vestida con calzas grises y una musculosa turquesa. En la publicación, que superó los cuatro millones de visualizaciones y acumula miles de comentarios, escribió: “Y qué rica esta locura”. La reacción en redes fue inmediata y el foco recayó en el cambio de su figura, lo que desató elogios, comparaciones y polémicas.

En los comentarios, muchos usuarios señalaron que Peluso luce irreconocible. Algunos destacaron su parecido con la actriz Calu Rivero, mientras que otros expresaron sorpresa por el descenso de peso de la cantante, recordando su apoyo público al movimiento body positive, que promueve la aceptación de los cuerpos diversos. La conversación en torno a su imagen se amplificó y dio lugar a especulaciones sobre los métodos empleados para lograr ese cambio.

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Entre las preguntas frecuentes, se repitió la duda sobre cómo había conseguido bajar de peso. Algunos seguidores sugirieron que podría haber recurrido a medicamentos para adelgazar, una sospecha que involucró menciones a Ozempic, un fármaco popular entre celebridades. Ante los rumores, Nathy Peluso decidió responder de forma directa y transparente.

Ya en abril de este año, ante una ola de comentarios sobre su cuerpo, Peluso había publicado un video en TikTok e Instagram donde abordó el tema. En esa grabación, la artista negó haber utilizado medicamentos para perder peso. “Para las que estuvieron diciendo que yo uso Ozempic, escuchame, no me entendieron, ¿cómo yo voy a dejar de comer?”, afirmó, haciendo referencia a su conocida defensa de los cuerpos reales.

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Tras causar furor con su cambio físico, Nathy Peluso mostró su rutina de entrenamiento

En el mismo video, Peluso detalló los componentes de su rutina de entrenamiento, que incluye gimnasio, ejercicios de cardio, levantamiento de pesas, pilates, subidas por escalera y una meta diaria de al menos diez mil pasos. Explicó que la constancia en la actividad física fue fundamental para alcanzar los resultados que se ven reflejados en sus últimas publicaciones.

La cantante también señaló que su alimentación fue clave en el proceso. Contó que basa su dieta en alimentos como pollo, pescado, espárragos, boniato y papa, y enfatizó su rechazo a los rumores sobre el uso de fármacos: “¿Qué les pasa? ¿Qué Ozempic? Déjense de joder”. En el mensaje que acompañó el video, animó a sus seguidores a priorizar el bienestar y a disfrutar del movimiento: “Sean felices y muevan sus esqueletos, está permitido”.

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El cambio físico de Nathy Peluso

La exposición pública de la transformación de Nathy Peluso reavivó el debate sobre los estándares corporales, el uso de medicamentos en la industria del entretenimiento y la presión social sobre la imagen. Más allá de las opiniones divididas, Peluso eligió compartir su experiencia con honestidad y centrarse en un mensaje de aceptación y salud.

En cuanto a su proyecto musical, a finales de 2025, Peluso había anunciado Malportada. Se trató de un EP 100% salsa, con 6 temas inéditos, compuestos y producidos junto a Manuel Lara - con quien ya contó como mano derecha para GRASA, y productor de otros grandes artistas como Bad Bunny o Kali Uchis entre otros- y Servando Primera (una superstar en Venezuela, autor de himnos como “Felices los 4” de Maluma, “Mayores” con Becky G o “Telepatía” de la anteriormente nombrada Kali Uchis).

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Este nuevo EP grabado en Puerto Rico en mayo de 2025, bebe de todas las raíces de uno de los géneros fetiches de Nathy Peluso para mostrar una nueva cara (o muchas) de la artista. Un viaje intenso, visceral, bailable y lleno de carácter, como solo ella sabe hacer.