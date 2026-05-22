Crimen y Justicia

Agravaron la imputación de la madre de Ángel López

El juez aceptó el pedido de los fiscales y Mariela Altamirano pasó a ser acusada de “homicidio agravado por el vínculo” por comisión, y no por omisión, como hasta ahora

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Mariela Altamirano y su pareja, Michel González, permanecen detenidos con prisión preventiva por la muerte de Ángel López
Mariela Altamirano y su pareja, Michel González, permanecen detenidos con prisión preventiva por la muerte de Ángel López

Luego de haber sido conocidos los datos arrojados por el informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Ángel López, el niño de 4 años muerto el pasado 5 de abril en Comodoro Rivadavia, el juez que tiene a cargo la causa, Alejandro Soñis, aceptó el pedido de los fiscales Cristian Olazábal y Facundo Oribones y agravó la imputación a Mariela Altamirano, madre del menor, quien ahora es acusada de “homicidio agravado por el vínculo” por comisión, y no por omisión, como venía siendo señalada en la causa.

Pasado el mediodía de este viernes, de forma semipresencial, se llevó a cabo la audiencia de ampliación de la investigación del homicidio de Ángel López, en la que están imputados Altamirano y su pareja, Michel González.

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Allí, los representantes de la fiscalía solicitaron la ampliación de la investigación en base al informe preliminar de la autopsia, el informe histopatológico y el de la Junta médica que determinó la causa eficiente de muerte del menor. El defensor de González se opuso a la ampliación hasta que se realice una ampliación del informe de autopsia, mientras que la defensora de Altamirano no se opuso a la ampliación solicitada por la fiscalía, que finalmente fue autorizada por el juez.

Así fue que se cambió la acusación de Altamirano, quien pasó a ser considerada partícipe activa del homicidio de su hijo. “Hubo acciones de maltrato por parte de Altamirano y González que provocaron un agravamiento en la salud del menor Ángel”, señaló la fiscalía para justificar el pedido de cambio a dos autorías paralelas, y no a una coautoría funcional de la madre.

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“Existe evidencia profusa de golpes recibidos”, aseguró el fiscal Oribones, quien resaltó que al niño, muerto por un cuadro de bronquiolitis y bronconeumonía, “lo aleccionaban con baños de agua fría”.

Una mujer de cabello oscuro y un hombre con camiseta negra, ambos sonriendo a la cámara, con una puerta blanca detrás
Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro de Ángel Nicolás López

Se destacó también que Ángel murió por “bronquiolitis y bronconeumonía en concomitancia con traumatismo de cráneo, en contexto de violencia infantil”. Por eso a González le mantienen la califiación legal provisoria de “homicidio simple” y a su madre la de “homicidio agravado por el vínculo”, ahora por comisión.

“Sabían que el niño no estaba bien y lo privaron de ayuda”, concluyó el fiscal.

La querella, ejercida por Roberto Castillo, celebró el cambio en cuanto a la acusación a Altamirano, ya que desde un principio consideró que la mujer era incluso más violenta que su pareja.

Cuál fue la causa de muerte de Ángel López

Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia
Ángel López era víctima de violencia infantil

El Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut confirmó que Ángel López, el nene que murió en Comodoro Rivadavia bajo la tutela de su madre y su padrastro, falleció a causa de un “síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico debido a un proceso infeccioso por foco pulmonar”. Entre paréntesis, anotaron “bronquiolitis y bronconeumonía”, y agregaron “en concomitancia con traumatismos craneoencefálicos”.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el mecanismo de muerte fue una “hipoperfusión tisular grave multifactorial”. “Anoxia anóxica” (una condición médica grave que ocurre cuando el cuerpo o el cerebro no reciben suficiente oxígeno), precisaron los forenses Luis Mareman, María Fernanda Dalli y Eliana Vanesa Bevolo, tras una junta médica realizada el 15 de mayo pasado.

Las fuentes aclararon que las lesiones cerebrales —más de 20— halladas se corresponden con el proceso de las patologías señaladas. No a golpes ni al síndrome del sacudón, tal como se sospechaba.

Los peritos que analizaron los estudios complementarios solicitados tras la autopsia que había detectado las lesiones cerebrales tuvieron en cuenta dos antecedentes médicos del menor:

  • 18/01/22. Internación por Rinitis alérgica. Covid 19 +. Edad 1 mes y 26 días. (Dra. Gina Di Marco MP: 4826).
  • 30/09/2024: Guardia de Pediatría Hospital Regional: Neumonitis. Indicaciones: Pautas de alarma, claritromicina, salbutamol y control con pediatra (Dr. Ariel Luizaga MP: 4523).
Ilustración médica de un cuerpo humano transparente con órganos internos resaltados, detallando lesiones en pulmones, laringe, cerebro, riñones, cráneo y estómago.
Imagen ilustrativa Infobae

Ángel volvió a recibir atención el 5 de abril pasado con diagnóstico principal de los médicos de guardia: “Coma, paro cardiorrespiratorio en domicilio con desconocimiento de la causa del mismo, neumonitis causada por inhalación de vómito. Diabetes insípida”, reveló una fuente con acceso a la causa.

A las 23.10 del día siguiente, Ángel presentó un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos de los médicos, 30 minutos más tarde declararon su muerte.

Tal como adelantó Infobae, los órganos vitales del nene presentaban daños provocados por la falta de oxígeno (hipoxia), que estiman de evolución mayor al intervalo de entre 6 y 12 horas.

Al mismo tiempo, los forenses escribieron en el informe, según la fuente, que los médicos de la ambulancia notaron que presentaba "cianosis" (coloración azulada o grisácea de la piel y las mucosas) y atendieron el relato de la madre, quien mencionó que su hijo había tenido dificultades respiratorias. Por esa razón, le aplicaron medicación para broncoespasmo severo.

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