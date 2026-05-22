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Diego Forlán, leyenda uruguaya, revela que estuvo a punto de llegar a México con el América

El “Cachavacha” admitió acercamientos reales de Cruz Azul, Santos Laguna y Querétaro, aunque demostró un vínculo emocional mayor con los azulcremas

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El histórico goleador explicó que recibió propuestas concretas de equipos mexicanos tras el Mundial de Sudáfrica 2010. (Foto: Dante Fernandez / AFP)
El histórico goleador explicó que recibió propuestas concretas de equipos mexicanos tras el Mundial de Sudáfrica 2010. (Foto: Dante Fernandez / AFP)

El histórico delantero Diego Forlán sorprendió al gremio futbolístico al confesar recientemente que durante su carrera profesional estuvo cerca de fichar por varios clubes de la Liga MX.

Entre ellos los señalados por el uruguayo, destaca el Club América, institución que siempre le atrajo por afinidad con los colores de su querido Peñarol.

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El ex Manchester United detalló en un evento que su fichaje por clubes nacionales fue una posibilidad real durante distintas etapas de su carrera. REUTERS/Brian Snyder
El ex Manchester United detalló en un evento que su fichaje por clubes nacionales fue una posibilidad real durante distintas etapas de su carrera. REUTERS/Brian Snyder

En declaraciones ofrecidas al periodista Uziel Flores durante un evento del Manchester United, el “Cachavacha” reconoció que hubo acercamientos reales de equipos mexicanos. Su revelación reavivó la nostalgia de imaginar cómo habría sido verlo en el Estadio Azteca defendiendo la camiseta azulcrema.

Los clubes de la Liga MX que lo buscaron

Tras haber enfrentado a la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010, Forlán explicó que hubo varios intentos de clubes mexicanos por ficharlo:

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  • Club América: el equipo que más lo sedujo, por su historia y colores.
  • Cruz Azul: preguntó por él en distintas etapas, aunque habría recibido un constante rechazo implícito.
  • Santos Laguna: confesó que existió un interés genuino por llevarlo a Torreón.
  • Querétaro: su mención en la lista sorprendió a propios y extraños pues, salvo Ronaldinho, los Gallos no suelen fichar figuras de talla mundial.
Diego Forlán reveló que estuvo cerca de fichar por varios equipos de la Liga MX durante la década pasada. (Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP)
Diego Forlán reveló que estuvo cerca de fichar por varios equipos de la Liga MX durante la década pasada. (Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP)

Así, aunque nunca jugó en México, su revelación confirma que la Liga MX estuvo cerca de sumar a uno de los delanteros de élite más destacados de la década pasada.

Su preferencia por el América

El “Cachavacha” fue contundente al señalar su inclinación por las Águilas. “Soy hincha de Peñarol, amarillo, tiro más por el amarillo del América”, declaró entre risas.

La frase encendió a los aficionados americanistas, que imaginaron cómo habría sido verlo en el Coloso de Santa Úrsula, mientras que en Cruz Azul la confesión dejó un sabor amargo.

El Club América fue el club mexicano que más sedujo a Forlán, debido a su historia y los colores similares a los de Peñarol. (Foto: Sandro Pereyra/LatinContent/Getty Images)
El Club América fue el club mexicano que más sedujo a Forlán, debido a su historia y los colores similares a los de Peñarol. (Foto: Sandro Pereyra/LatinContent/Getty Images)

En este sentido, el América fue el club que más lo movió emocionalmente, y su confesión refuerza la idea de que pudo haberse convertido en un fichaje histórico para el futbol mexicano.

La opinión de un referente sobre los jugadores uruguayos en México

El uruguayo también habló de compatriotas que hoy brillan en la Liga MX. Elogió a Brian Rodríguez, asegurando que es un jugador que le encanta por su velocidad y capacidad de desequilibrio.

Reconoció también la importancia de Federico Viñas como delantero, recordando que “los goles son amores”, y valoró el aporte reciente de Rodrigo Aguirre en la Selección Uruguaya.

Forlán elogió la presencia y desempeño de jugadores uruguayos como Brian Rodríguez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre en México. REUTERS/Henry Romero
Forlán elogió la presencia y desempeño de jugadores uruguayos como Brian Rodríguez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre en México. REUTERS/Henry Romero

Forlán ve en la nueva generación uruguaya un potencial que puede brillar en México, especialmente en el América, reforzando su vínculo emocional con el club.

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