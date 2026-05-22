El Salvador: Fuerzas de seguridad capturan a hombre por contrabando de mercancía

La FAES y la PNC capturan a Cristian Ernesto F. en Coatepeque por contrabando de mercadería en El Salvador. (Cortesía: PNC El Salvador)

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron este viernes la detención de Cristian Ernesto F., de 32 años, por contrabando de mercadería en el cantón San Jacinto, municipio de Coatepeque, ubicado en la jurisdicción de Santa Ana Este.

Según informaron la FAES y la PNC, la intervención incluyó un registro en la vivienda del sospechoso autorizado por un juez local, donde se decomisaron un total de seis cajas y dos paquetes de productos ilícitos, además de dinero en efectivo.

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La coordinación entre los elementos de la PNC y la FAES permitió ubicar al sujeto Cristian Ernesto F. tras una investigación policial que derivó en la orden de registro. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades ingresaron a la residencia en el cantón San Jacinto, donde encontraron mercadería de origen ilegal que se presume iba a ser distribuida de manera clandestina en el sector occidental del país.

La FAES destacó en sus redes sociales que “el procedimiento se realizó bajo lineamientos legales y con respaldo de la autoridad judicial competente”, subrayando que la operación forma parte de la estrategia institucional para combatir el tráfico ilícito de bienes. Por su parte, la PNC detalló que el valor y tipo de la mercadería incautada permanece bajo análisis, mientras se desarrolla el proceso penal correspondiente contra el detenido.

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Un operativo en el cantón San Jacinto permitió el decomiso de seis cajas y dos paquetes con productos de origen ilegal. (Cortesía: FUERZA ARMADA)

En el operativo, los agentes aseguraron también dinero en efectivo cuya procedencia será objeto de investigación por la unidad financiera de la Policía Nacional Civil. Las autoridades señalaron que el hallazgo se llevó a cabo luego de un “registro de prevención de allanamiento girado por un juzgado de Santa Ana”, lo que permitió el ingreso a la propiedad y la incautación de las evidencias.

Vigilancia en el occidente de El Salvador

La Fuerza Armada de El Salvador reiteró que los patrullajes y controles en la zona se mantendrán para prevenir el ingreso y la circulación de productos ilegales, en línea con la política gubernamental de erradicar los “negocios ilícitos”.

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La FAES señaló en su redes sociales que: “En conjunto con la Policía Nacional Civil, ubicamos a Cristian Ernesto F., a quien se le incautaron 6 cajas y 2 paquetes de mercadería de contrabando y dinero en efectivo, en cantón San Jacinto, Coatepeque, Santa Ana Este”.

Autoridades aseguraron dinero en efectivo durante el allanamiento, abriendo una nueva línea de investigación. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

Las autoridades recordaron que el combate al contrabando y al comercio ilegal constituye una de las prioridades en la agenda de seguridad y justicia del Gobierno salvadoreño, y reiteraron la importancia de las denuncias ciudadanas para detectar y desarticular actividades ilícitas en todo el territorio nacional.

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Un operativo similar

Como parte de otras acciones contra el contrabando en el país centroamericano, el día de ayer, la PNC incautó aproximadamente 30 cajas de productos ilícitos que eran trasladados a bordo de un carro. En el operativo, las autoridades capturaron a William Alfredo T., de 41 años, acusado de transportar mercadería de contrabando en Sesori, ubicado en San Miguel Norte. El procedimiento se ejecutó, específicamente, sobre la carretera que conecta con San Luis La Reina.