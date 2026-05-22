Qué función puedes activar tocando la manzana de tu iPhone

La función ‘Tocar atrás’ permite activar la linterna del iPhone con dos toques en la parte trasera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple incorporó en sus iPhone una función que facilita el acceso a herramientas esenciales mediante gestos en la parte trasera del dispositivo. Una de las utilidades más prácticas es la posibilidad de encender la linterna con solo dos toques en la zona donde se encuentra la característica manzana del logo de Apple. Esta función, diseñada en principio para la accesibilidad, se ha vuelto popular entre quienes buscan rapidez y comodidad.

Cómo activar la linterna tocando la parte trasera

La función se denomina ‘Tocar atrás’ y está disponible desde versiones recientes de iOS. Permite configurar acciones específicas al dar dos o tres toques suaves en la parte trasera del iPhone. Para activarla y asignar la linterna, se deben seguir algunos pasos sencillos:

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Abrir la aplicación de Ajustes del iPhone. Acceder a la sección de Accesibilidad. Dentro de Accesibilidad, seleccionar el menú ‘Tocar’. Elegir la opción ‘Tocar atrás’. Seleccionar si se desea usar dos o tres toques. Elegir ‘Linterna’ en la lista de acciones disponibles.

El ajuste se encuentra en el menú de Accesibilidad dentro de la configuración del iPhone. (Gemini)

Una vez configurada, la linterna se enciende automáticamente cada vez que se realizan dos toques suaves en la parte trasera del dispositivo. Aunque no es imprescindible golpear exactamente sobre el logo, esa área suele ser la más efectiva para que el sensor detecte el gesto con precisión.

El sistema utiliza el acelerómetro y los sensores de movimiento del propio iPhone para reconocer los toques. No requiere aplicar fuerza ni presión excesiva; basta con dos golpecitos ligeros para que el dispositivo ejecute la acción asignada. Esta solución ofrece una alternativa eficiente cuando el acceso tradicional resulta incómodo, como al llevar guantes o cuando solo se dispone de una mano.

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Personalización de acciones con ‘Tocar atrás’

Más allá de la linterna, la función ‘Tocar atrás’ permite personalizar los gestos para realizar diversas acciones. El usuario puede asignar una función para dos toques y otra distinta para tres toques. Entre las opciones disponibles destacan:

Realizar una captura de pantalla.

Abrir una aplicación específica.

Acceder al buscador del dispositivo.

Bloquear la pantalla.

Activar otras funciones útiles de iOS.

Los sensores del dispositivo detectan los toques sin necesidad de aplicar fuerza. (Reuters)

Esta versatilidad convierte la parte trasera del iPhone en un panel de accesos directos personalizados, adaptándose a las rutinas y necesidades de cada usuario.

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Alternativas: comandos de voz con Siri

Además de los gestos físicos, Apple ofrece la posibilidad de encender la linterna mediante comandos de voz a través de Siri. El comando básico es “Oye Siri, enciende la linterna”, que activa la luz de inmediato. Para quienes buscan un toque de diversión, existe también la opción de decir “Oye Siri, Lumos Maxima”, en alusión al hechizo de la saga de Harry Potter que produce luz en las historias.

Aunque algunos usuarios han señalado que Siri puede presentar limitaciones en ciertos contextos, esta función resulta útil cuando las manos están ocupadas o el acceso físico al dispositivo no es viable.

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Siri también permite encender la linterna utilizando comandos de voz personalizados. (Europa Press)

Soluciones inmediatas para situaciones cotidianas

La integración de gestos y comandos de voz para funciones como la linterna responde a la demanda de soluciones ágiles e intuitivas. Muchos usuarios experimentan la necesidad de acceder rápidamente a la luz en situaciones imprevistas, donde los accesos tradicionales pueden resultar poco prácticos. Los nuevos métodos reducen los pasos necesarios y permiten actuar incluso en condiciones de poca luz o cuando el dispositivo está ocupado en otras tareas.

La función ‘Tocar atrás’ se suma así al ecosistema de accesibilidad y personalización de Apple, mejorando la experiencia de uso y ofreciendo alternativas eficaces para el día a día.

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