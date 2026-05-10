Google vs. Nvidia: por qué la dueña de Alphabet está a punto de convertirse en la empresa más valiosa

Alphabet y Nvidia: la batalla millonaria por el trono de la inteligencia artificial global - (Foto: Google)

La competencia por el liderazgo en el sector tecnológico mundial ha alcanzado un nuevo punto álgido. Alphabet, la empresa matriz de Google, se encuentra cada vez más cerca de superar a Nvidia en valor de mercado, impulsada por un crecimiento acelerado en su división de nube, inversiones estratégicas en inteligencia artificial (IA) y un fuerte desempeño bursátil.

La carrera entre Alphabet y Nvidia es relevante porque refleja el pulso de dos modelos de negocio distintos: uno centrado en el desarrollo de software, servicios de nube y productos de consumo masivo, y otro basado en la fabricación de chips y el soporte a la infraestructura de IA.

PUBLICIDAD

Google Cloud y la expansión de la IA

En los últimos meses, Google Cloud se ha consolidado como el principal motor de crecimiento de Alphabet. Solo en el primer trimestre del año, la división registró un aumento del 63% en ingresos, marcando un récord desde que se reportan los datos de la unidad. Esta expansión ha permitido a Alphabet ganar terreno frente a rivales como Amazon y Microsoft, y evidencia que las inversiones multimillonarias en infraestructura están comenzando a dar frutos.

La empresa matriz de Google recorta distancias con Nvidia gracias a su crecimiento récord en la nube y la integración de IA en sus productos, marcando un cambio clave en la economía digital - REUTERS/Annegret Hilse/File Photo/File Photo

El plan de la compañía involucra fortalecer sus centros de datos y acelerar el desarrollo de soluciones de IA integradas en sus principales productos. Alphabet destinó 144.000 millones de dólares en gastos de capital en los últimos dos años y tiene previstos otros 490.000 millones en los próximos. La expectativa es que estos desembolsos sigan impulsando la demanda y el liderazgo en el sector.

PUBLICIDAD

IA en el ecosistema Google y el desafío a Nvidia

La inteligencia artificial está presente en todas las áreas clave de Alphabet. Desde el buscador y YouTube hasta Google Cloud, la estrategia es monetizar la IA en múltiples líneas de negocio. Gemini, el modelo de IA generativa de la compañía, compite directamente con los mejores chatbots del mercado, mientras que la empresa avanza en el desarrollo de chips propios para IA, las TPUs (Unidades de Procesamiento Tensorial).

Esta apuesta por semiconductores personalizados comienza a posicionar a Alphabet como rival directo de Nvidia, que hasta ahora ha dominado el segmento de GPUs para centros de datos. Alphabet ya suma clientes externos como Anthropic, lo que refuerza la diversificación y la capacidad de transformar IA en negocio real, más allá de la infraestructura tradicional.

PUBLICIDAD

El mercado y la valorización: ¿quién lidera la carrera?

En términos de capitalización, Alphabet cerró la semana con un valor de mercado de 4,8 billones de dólares, apenas 400.000 millones por debajo de Nvidia, que alcanzó los 5,23 billones tras su explosivo crecimiento ligado al boom de la IA. El ritmo de valorización de Alphabet ha sido vertiginoso: en el último año sumó 2,6 billones de dólares, con 900.000 millones solo en 2026.

Gemini, el modelo de inteligencia artificial generativa de Alphabet, se consolida como pieza clave en la estrategia de Google para competir en el mercado global - (Google)

El impulso se fortaleció tras la presentación de resultados trimestrales, cuando las acciones subieron 10% en una sola jornada, mientras Nvidia cayó un 5% ante señales de competencia en el desarrollo de chips propios por parte de clientes estratégicos como Google y Microsoft.

PUBLICIDAD

Alphabet cotiza actualmente a 29 veces el beneficio proyectado para los próximos 12 meses, por encima de su promedio histórico y del S&P 500, mientras que Nvidia, pese a su dominio en GPUs, es cada vez más vista como una apuesta concentrada en infraestructura de IA, vulnerable a cambios en el ritmo de inversión del sector.

El entorno regulatorio y la visión a futuro

Alphabet ha ganado puntos en el frente regulatorio, tras una reciente victoria judicial en Estados Unidos que le permite mantener el control sobre Chrome y Android. Este respaldo legal, sumado a su capacidad de integrar IA en productos de consumo y empresa, refuerza la confianza del mercado en su potencial de crecimiento.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Nvidia sigue apostando por la innovación en chips y prevé continuar la expansión de sus ingresos con las nuevas arquitecturas Blackwell y Vera Rubin. Sin embargo, a medida que gigantes como Google avanzan en sus propios desarrollos y diversifican la aplicación de la IA, la brecha se acorta y el liderazgo podría cambiar de manos en el corto plazo.

La batalla entre Alphabet y Nvidia es, en última instancia, el reflejo de la transformación acelerada de la economía digital. El desenlace definirá no solo quién lidera el mercado, sino cómo se construye la próxima generación de infraestructura y servicios inteligentes a escala global.

PUBLICIDAD