Con este truco tu celular Android siempre será el primero en actualizarse y reducir los riesgos de estafa

Compañías como Samsung, Google, HONOR y Oppo envían las actualizaciones por oleadas, pero es posible tenerlas antes

Mantener el celular Android actualizado puede marcar la diferencia entre recibir nuevas funciones, mayor seguridad y mejor rendimiento, o quedarse rezagado y vulnerable.

Existe un método poco conocido que permite a cualquier usuario tener la última versión antes que el resto, ya sea en sistemas como One UI, HyperOS o Android puro. Este truco transforma la experiencia de actualización en un proceso rápido y casi automático.

En qué consiste el truco para actualizar el celular antes que nadie

Las compañías tecnológicas, como Samsung, Google, Honor y Oppo, distribuyen las actualizaciones de software por oleadas. Lo habitual es que los servidores envíen la nueva versión primero a quienes la solicitan antes. Así, quienes revisan manualmente si existe una actualización suelen estar entre los primeros en recibirla. El truco reside en la frecuencia y la rapidez con que se realiza esta comprobación.

El método clásico consiste en acceder al menú de ‘Actualización del sistema’ desde las opciones de ajustes y pulsar el botón para buscar nuevas versiones. Esta acción incrementa la probabilidad de recibir la actualización poco después de su lanzamiento.

Sin embargo, la constancia puede ser un desafío para muchos usuarios, ya sea por olvido o por falta de interés en repetir el proceso varias veces al día.

Cómo automatizar la comprobación de actualizaciones en Android

Para quienes buscan optimizar este proceso y asegurarse de estar siempre a la vanguardia, existe una forma de crear accesos directos en la pantalla principal del dispositivo. El objetivo es reducir a un solo toque la posibilidad de revisar si hay una nueva versión disponible.

El primer paso consiste en añadir un widget de configuración en la pantalla de inicio. Esto se hace manteniendo presionada una zona vacía de la pantalla principal hasta que aparezca el menú de widgets. Luego, se selecciona el widget de Configuración y se arrastra al escritorio. Aparecerá una lista de opciones, donde se debe elegir ‘Sistema’.

De esta forma, cada vez que se pulse sobre ese widget, se accederá directamente al menú de sistema y solo hará falta buscar la opción de ‘Comprobar actualizaciones de software’.

Pero el truco se puede perfeccionar todavía más. Aplicaciones como Shortcut Maker permiten crear un acceso directo que, al pulsarlo, ejecuta automáticamente la búsqueda de actualizaciones, sin pasos intermedios. La configuración es sencilla: tras instalar la aplicación, se selecciona la opción de ‘Configuración’ dentro de Shortcut Maker, luego ‘Actividades de configuración’ y, en la barra de búsqueda, se teclea ‘actualizar’.

Hay que elegir la actividad que contenga la descripción google.android.settings.update.SoftwareUpdateActivity, editar el nombre y guardar el acceso directo en la pantalla de inicio. A partir de ese momento, con solo tocar el icono, el dispositivo revisará automáticamente si existe una nueva actualización.

Este procedimiento, que requiere apenas unos minutos para configurarse, no demanda conocimientos avanzados y puede aplicarse en la mayoría de los teléfonos Android compatibles, independientemente de la marca.

Por qué es fundamental tener el Android actualizado

Los beneficios de mantener el sistema actualizado van mucho más allá de acceder a nuevas funciones. Cada actualización de Android representa una mejora en la experiencia de uso, integrando herramientas novedosas, optimizando el rendimiento y fortaleciendo la protección ante amenazas digitales.

Las actualizaciones no solo añaden características innovadoras, sino que contribuyen a que el dispositivo funcione de manera fluida y segura. Un sistema actualizado es más fiable, responde con mayor rapidez y permite aprovechar todo el potencial de las aplicaciones más recientes.

En 2024, Android introdujo funciones basadas en inteligencia artificial, como Circle to Search y Gemini, que revolucionan la forma de interactuar con el dispositivo. Estas novedades solo están disponibles para quienes mantienen su teléfono al día, por lo que la actualización constante resulta esencial para disfrutar de los avances tecnológicos.

Actualizar el móvil es un proceso sencillo diseñado para no interrumpir la rutina del usuario. Cuando una nueva versión está lista, suele aparecer una notificación que permite iniciar la descarga con un solo toque. Muchas veces, la instalación se realiza durante la noche o cuando el dispositivo no está en uso, por lo que no supone molestias ni pérdida de tiempo.

