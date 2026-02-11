Tecno

Así puedes acelerar un celular Android que funciona lento en cinco pasos

Reiniciar el teléfono con regularidad, gestionar de forma eficiente el almacenamiento y actualizar el sistema operativo y las aplicaciones son algunas de las medidas a tomar

La lentitud en teléfonos Android
La lentitud en teléfonos Android afecta la eficiencia diaria y genera frustración entre los usuarios habituales por demoras en aplicaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso continuo de un teléfono Android puede verse alterado por una marcada lentitud en su funcionamiento, lo que dificulta las tareas cotidianas y compromete la eficiencia tanto en el ámbito laboral como personal.

El problema no solo limita la interacción digital, sino que prolonga los tiempos de espera al abrir aplicaciones o cambiar de tarea, generando frustración entre los usuarios habituales.

Se presentan los pasos que se deben tomar para solucionar errores en un dispositivo Android, sin requerir la ayuda de un técnico experto y se puede hacer desde el interior del hogar.

Cada una de estas acciones contribuye a revertir los episodios de lentitud en teléfonos Android, aliviando los problemas de respuesta táctil, los bloqueos y las demoras en la ejecución de tareas.

Qué es lo primero que se debe hacer cuando el celular presenta fallas

Reiniciar el teléfono Android libera
Reiniciar el teléfono Android libera recursos y elimina errores temporales, lo que contribuye a restaurar el rendimiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, el solo hecho de reiniciar el celular permite restablecer la normalidad de manera rápida y segura. La acción de mantener presionado el botón de encendido durante treinta segundos o seleccionar la opción reiniciar, según el modelo, provoca el cierre forzado de procesos y libera recursos en Android.

Realizar este paso con regularidad sirve para eliminar errores temporales y, en ocasiones, es suficiente para que el dispositivo recupere el rendimiento esperado.

Por qué es un problema para el celular que su almacenamiento esté saturado

Entre las medidas más eficaces figura la revisión del almacenamiento disponible. Cuando la memoria interna queda por debajo del 10%, es frecuente que aparezcan bloqueos, mensajes de advertencia y fallas en la ejecución de programas.

Mantener al menos un 10%
Mantener al menos un 10% de almacenamiento libre en Android previene bloqueos, mensajes de advertencia y fallas en la ejecución de programas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según sugiere la guía de Google, eliminar archivos que ya no se utilicen, desinstalar aplicaciones poco frecuentes o transferir contenido multimedia a la nube ayuda a restaurar la capacidad operativa del teléfono. Mantener espacio libre reduce la probabilidad de errores críticos y evita demoras en la respuesta del sistema.

Cómo verificar si un dispositivo Android está desactualizado

La falta de actualizaciones, tanto en el sistema operativo como en las aplicaciones, constituye otra causa de funcionamiento deficiente. Comprobar si existen nuevas versiones en el menú de Configuración, dentro de las secciones “Sistema” o “Actualización de software”, resulta fundamental para evitar incompatibilidades.

Instalar la última actualización asegura mejoras de seguridad y optimización, además de permitir que las aplicaciones más exigentes funcionen con normalidad.

De qué forma actualizar las aplicaciones instaladas en un dispositivo Android

Actualizar las aplicaciones desde Google
Actualizar las aplicaciones desde Google Play Store refuerza la seguridad y soluciona problemas de compatibilidad y velocidad en aparatos Android. (Foto: Android)

Actualizar las aplicaciones desde la Google Play Store garantiza que no acumulen fallos ni experimenten dificultades de compatibilidad con versiones recientes de Android.

Es importante abrir la tienda virtual, acceder al perfil y seleccionar “Administrar dispositivo y apps” para comprobar si existen actualizaciones pendientes, sobre todo en herramientas como la cámara o el navegador.

Los desarrolladores suelen lanzar correcciones orientadas a mejorar la velocidad y la estabilidad, así que mantener las aplicaciones al día incide de forma directa en la experiencia de uso.

Cerrar manualmente aplicaciones en segundo
Cerrar manualmente aplicaciones en segundo plano alivia la carga de memoria y batería, optimizando el rendimiento general en Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

En este proceso, se sugiere prestar atención a las notificaciones sobre parches de seguridad y nuevas funciones, porque estas pueden solucionar episodios de lentitud y fallas esporádicas.

Qué hacer con las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano

Otra medida clave consiste en cerrar manualmente las aplicaciones que han quedado activas en segundo plano. Estas consumen memoria y batería, dificultando la apertura de otras herramientas prioritarias y afectando el rendimiento general.

Asimismo, acceder a la sección de aplicaciones en Configuración y forzar el cierre de los programas que no se están utilizando resulta efectivo para aliviar la carga sobre el sistema operativo.

En este sentido, la aplicación disciplinada y combinada de estos pasos ofrece a los usuarios una vía para devolver agilidad al dispositivo, minimizar la frustración y asegurar una interacción fluida en el día a día.

