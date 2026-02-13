Tecno

Juegos de PlayStation Plus Extra y Premium de febrero 2026: Spider-Man 2 y Wall-E encabezan la lista

Otros videojuegos disponibles sin costo para estos suscriptores incluyen Test Drive Unlimited Solar Crown, Neva y Monster Hunter Stories

PlaySatation Plus y Extra es
PlaySatation Plus y Extra es una suscripción que da acceso a juegos y funciones especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PlayStation anunció una nueva lista de juegos que se incorporan al catálogo para suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium.

Entre los títulos más destacados figuran Marvel’s Spider-Man 2, Test Drive Unlimited Solar Crown y Neva. Además, quienes cuenten con PlayStation Plus Premium podrán acceder a Disney Pixar Wall-E.

PlayStation Plus expande su catálogo
PlayStation Plus expande su catálogo con la adición de títulos como Marvel's Spider-Man 2 y otros juegos a sus planes Premium y Extra. (PlayStation)

Qué juegos llegan a PlayStation Plus y Extra

La lista de juegos que llegan a PlayStation Plus y Extra es la siguiente:

  • Marvel’s Spider-Man 2 para PS5.

Los jugadores podrán alternar entre Peter Parker y Miles Morales en una nueva entrega de la reconocida saga de acción ambientada en la Nueva York de Marvel.

Con las nuevas habilidades de telaraña, es posible desplazarse por la ciudad y experimentar historias distintas según el personaje elegido.

  • Test Drive Unlimited Solar Crown en PS5.

Los usuarios pueden adquirir vehículos icónicos de más de 30 fabricantes, incluyendo Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti, Koenigsegg y Aston Martin, desde modelos clásicos de los años 60 hasta hipercoches y todoterrenos modernos.

En este juego, los usuarios
En este juego, los usuarios pueden alternar entre Spider Man y Miles Morales. (PlayStation)
  • Neva, disponible en PS5 y PS4.

Es una aventura de acción desarrollada por el equipo responsable de Gris. El juego narra la travesía de Alba, una joven cuya vida se cruza con la de una lobata tras un evento traumático.

Ambas deben afrontar juntas un mundo en decadencia, enfrentando peligros crecientes y evolucionando en su relación.

  • Season: A Letter to the Future para PS5 y PS4.

Los jugadores exploran un mundo en tercera persona a través de un viaje en bicicleta antes de que un cataclismo desconocido lo transforme todo. Durante el recorrido, es posible coleccionar recuerdos, grabar sonidos, arte y narraciones, así como descubrir la historia, cultura y ecología del entorno mediante herramientas que permiten desvelar diferentes capas de información.

Este juego de autos ahora
Este juego de autos ahora hace parte del catálogo de PlayStation Plus y Extra. (PlayStation)
  • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin para PS4.

El jugador asume el papel del nieto de Red, un legendario Rider, y junto a Ena, una joven wyveriana, debe proteger un huevo de Rathalos que podría desatar el caos si despiertan sus poderes destructivos.

  • Monster Hunter Stories en PS4

Reinventa el universo Monster Hunter con un enfoque en la crianza en lugar de la caza de monstruos. Se encarna a un Monster Rider que debe formar lazos duraderos con criaturas conocidas como Monsties.

  • Venba para PS5.

Es una experiencia narrativa centrada en la cocina, donde los jugadores asumen el rol de una madre india que emigra a Canadá en los años 80. El reto consiste en recuperar recetas familiares perdidas y cocinar platos tradicionales como medio de conexión con sus raíces, mientras se exploran temas de identidad, familia y adaptación cultural a través de diálogos ramificados y desafíos cotidianos.

  • Echoes of the End: Enhanced Edition para PS5.

Los jugadores controlan a Ryn, un vestigio con poderes mágicos, que debe rescatar a su hermano de un imperio opresor y proteger su tierra natal. Acompañada por Abram, un erudito marcado por su pasado, Ryn afronta un viaje repleto de secretos y desafíos en un mundo inspirado en los paisajes de Islandia, con entornos que fusionan magia y tecnología antigua.

Los jugadores deben proteger un
Los jugadores deben proteger un huevo de Rathalos en esta entrega de MonsterHunter Stories. (PlayStation)
  • Rugby 25, disponible en PS5 y PS4.

Ofrece una experiencia inmersiva que abarca desde partidos locales hasta campeonatos internacionales. Cada aspecto del juego, desde los pases hasta los ensayos, ha sido diseñado para reflejar la esencia real del rugby.

Disney Pixar Wall-E llega a PlayStation Plus Premium

Publicado originalmente paraPlayStation 2 y basado en la película animada de 2008 de Pixar Animation Studios, Wall-E narra la historia de un pequeño robot dotado de conciencia programado para limpiar la ingente cantidad de residuos acumulados en la Tierra.

El juego de WALL-E llega
El juego de WALL-E llega PlayStation Plus Premium. (PlayStation)

En el año 2700, la humanidad ha dejado millones de recolectores de basura con el objetivo de restaurar la habitabilidad del planeta, pero solo WALL-E continúa activo, cumpliendo su labor mientras colecciona objetos curiosos.

El jugador controla a WALL-E en un mundo cubierto de desechos y emprende una travesía interplanetaria. Además de resolver puzles durante la aventura principal, el juego ofrece minijuegos de carreras espaciales contrarreloj y batallas multijugador para hasta cuatro participantes.

