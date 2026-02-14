Guía para conectar tu celular por cable a internet y aumentar tu velocidad notablemente

La conexión por cable garantiza mayor velocidad de descarga y subida frente al WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad y estabilidad de la conexión a internet son factores clave para aprovechar al máximo las funciones de un teléfono móvil. Aunque el 5G y el WiFi ofrecen conexiones rápidas, existe una alternativa que puede mejorar aún más la experiencia: conectar el celular directamente al router mediante un cable Ethernet.

Este método, poco habitual pero muy eficaz, permite obtener velocidades superiores y una mayor estabilidad, ideal para quienes buscan un rendimiento óptimo en tareas exigentes.

Cómo conectar tu teléfono o tablet a internet con cable

La mayoría de los dispositivos móviles modernos cuentan con un puerto USB-C, diseñado principalmente para la carga, pero que también permite otras conexiones avanzadas. Para utilizar una conexión por cable, según explica Xataka móvil, es necesario contar con un adaptador USB-C a Ethernet o un hub multipuerto compatible, similares a los que se utilizan en ordenadores portátiles como los MacBook.

Un hub multipuerto permite conectar tu teléfono al router. (Sodimac Perú)

El proceso es el siguiente: primero, conecta el hub multipuerto al puerto USB-C del teléfono o la tablet. Luego, utiliza un cable Ethernet para unir el hub con el router o con un repetidor WiFi que disponga de puerto Ethernet.

En cuanto completes esta conexión, el propio dispositivo móvil reconocerá el hub y transferirá el acceso a internet a través del cable, mientras que el router asignará automáticamente una dirección IP. No se requiere ninguna configuración adicional, ya que el sistema gestiona la conexión de manera automática.

Este procedimiento es compatible tanto con teléfonos como con tabletas, lo que resulta especialmente útil para quienes utilizan la pantalla grande de una tablet para trabajar o consumir contenido en alta calidad.

La conexión cableada también incrementa la seguridad, al evitar riesgos de hackeo presentes en redes WiFi. (Imagen ilustrativa Infobae)

Beneficios de la conexión cableada frente al WiFi

La conexión por cable Ethernet ofrece una serie de ventajas frente a las conexiones inalámbricas. La primera y más notoria es el aumento de velocidad tanto en la descarga como en la subida de datos.

Para comprobarlo, basta con realizar un test de velocidad a través de aplicaciones especializadas o páginas web como Speedtest. Los resultados suelen mostrar una mejora significativa respecto al WiFi, especialmente en entornos donde la señal inalámbrica es débil o hay muchas interferencias.

Otra ventaja importante es la estabilidad. Al eliminar las interferencias propias de las redes inalámbricas, la conexión por cable mantiene un rendimiento constante, sin caídas ni pérdidas de señal. Esto resulta especialmente útil para actividades que requieren alto rendimiento, como el juego en streaming, la subida de video, la descarga de archivos pesados o la visualización de contenido en alta resolución.

Esta opción resulta ideal para juegos en streaming, descargas pesadas y contenido en alta definición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto adicional a tener en cuenta es la seguridad. A diferencia del WiFi, que puede ser vulnerable a ataques externos, una conexión por cable no puede ser interceptada a distancia, eliminando la necesidad de contraseñas y aumentando la protección de los datos.

La única desventaja de este tipo de conexión es la limitación física: el usuario debe permanecer cerca del router o del punto de acceso, aunque la posibilidad de conectar el dispositivo a un repetidor o a un PLC con toma Ethernet permite trasladar las ventajas del cable a cualquier habitación de la casa.

Conectar el móvil por cable es una opción sencilla y eficaz para quienes buscan velocidad, estabilidad y seguridad superiores, especialmente en situaciones donde el WiFi no resulta suficiente.