El secreto para que tanto un celular como otros dispositivos tengan internet cuando no hay luz

Se deben utilizar los recursos del plan de datos con mesura para evitar su gasto prematuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un corte de luz, muchas familias dependen de soluciones alternativas para evitar la interrupción de trámites, reuniones virtuales o el acceso a información clave.

Una de las soluciones más útiles para tener internet durante esta eventualidad es utilizar el celular como router de WiFi y conectar los dispositivos en el hogar a la red WiFi respaldada por los datos del plan de telefonía.

Además, el uso del celular como router de WiFi se debe complementar con el uso de baterías de respaldo, la optimización energética y la preparación previa, en caso de que exista la posibilidad de adelantarse a la situación.

Por qué el teléfono es clave para seguir conectado a internet durante un corte de luz

Desde el teléfono se puede activar el punto de acceso portátil y conectar otros aparatos a la red. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante un apagón, el primer recurso disponible en la mayoría de los hogares es el teléfono. Su batería interna le permite seguir funcionando, pese a que otros dispositivos quedan inutilizados.

La función de “Punto de acceso personal” convierte el smartphone en un emisor de señal WiFi, lo que facilita que otros dispositivos como computadoras o tabletas accedan a internet. Sin embargo, esta opción depende de la cobertura de datos y del plan contratado con el proveedor.

Antes de activar el modo de punto de acceso, se debe revisar la cantidad de datos disponibles, porque acciones como videollamadas o transferencias de archivos, pueden agotar la capacidad contratada.

Qué rol cumplen las baterías portátiles o las powerbanks

Las experiencias recientes de apagones en diferentes partes del mundo demostró que las baterías portátiles, conocidas como powerbanks, son claves durante cortes eléctricos prolongados.

Las baterías portátiles recargan celulares, tabletas y routers pequeños, y ofrecen autonomía durante varias horas cuando cae el suministro eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos dispositivos permiten recargar celulares, tabletas e incluso pequeños routers portátiles, y los modelos con salidas múltiples ofrecen la opción de alimentar varios aparatos al mismo tiempo.

Por esta razón, contar con una batería portátil en buen estado y siempre cargada aumenta la capacidad de respuesta ante imprevistos. Al contar con esta herramienta compacta, muchas familias pueden mantener operativos sus teléfonos durante varias horas.

Cómo se puede mantener la red WiFi doméstica activa sin electricidad

El router doméstico depende directamente de la electricidad para funcionar. Por ello, una de las soluciones más empleadas es la batería de respaldo ininterrumpida o UPS (Uninterruptible Power Supply).

Al conectar el router a un UPS, es posible mantener la red interna durante un periodo determinado, que varía según la capacidad del sistema y el consumo de los dispositivos conectados.

Los sistemas UPS y los routers con batería interna prolongan la red doméstica, aunque la señal depende de la infraestructura del proveedor de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa consiste en el uso de routers portátiles con batería interna, diseñados para operar sin corriente de red y muy útiles en zonas con cortes frecuentes.

No obstante, antes de invertir en estas soluciones, es fundamental confirmar que el proveedor de internet mantenga su infraestructura durante los apagones. De lo contrario, disponer de energía en el router no garantiza la llegada de la señal.

Qué medidas ayudan a ahorrar energía en dispositivos conectados

Maximizar la autonomía de los dispositivos durante un corte de luz requiere adoptar prácticas de ahorro energético. Desactivar funciones innecesarias como Bluetooth, localización y aplicaciones que permanecen abiertas en segundo plano puede hacer una gran diferencia en la duración de la batería.

Reducir el brillo, cerrar aplicaciones y desactivar funciones innecesarias permite optimizar el uso de la batería en situaciones de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, reducir el brillo de las pantallas y cerrar aplicaciones, como redes sociales o plataformas de mensajería que no estén siendo utilizadas, contribuye a disminuir el consumo energético.

Priorizar las herramientas de mayor urgencia y limitar el uso a lo estrictamente necesario permite extender el acceso a internet hasta que se restablezca el suministro eléctrico.

Cuáles son las pautas de preparación sugeridas ante un corte de luz

La anticipación es una aliada ante eventos inesperados como un apagón. Descargar documentos en el teléfono o la computadora, guardar archivos importantes en la memoria interna y disponer de listas impresas de contactos personales o de emergencia son medidas para no perder acceso a información importante.

A esto se suma la importancia de mantener cargadas las baterías portátiles y verificar el correcto funcionamiento de los equipos de respaldo.