Cómo saber si tu distribuidor de internet te da la velocidad que pagas

Una velocidad de internet óptima es clave para el teletrabajo, la educación virtual y el entretenimiento en línea

Una prueba de velocidad de internet también es fundamental para ubicar el origen de fallos o lentitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de enfrentar interrupciones inesperadas durante una videollamada o ver que una película se congela en mitad de la acción, conviene verificar si la velocidad de tu conexión a internet corresponde realmente al servicio contratado.

La posibilidad de comprobar ese dato se ha convertido en una inquietud cotidiana, ya que afecta al teletrabajo, la educación virtual y el entretenimiento en línea.

Cómo funcionan las pruebas de velocidad

Las herramientas diseñadas para medir la velocidad del internet permiten determinar, en pocos minutos, si se están cumpliendo las condiciones del contrato con el proveedor.

Con estas herramientas, podrás conocer qué velocidad real te ofrece tu distribuidor de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas pruebas calculan tres cifras principales: velocidad de descarga (medida en Mbps), velocidad de subida (también en Mbps) y ping o latencia (en milisegundos). La velocidad de descarga indica cuán deprisa llegan los datos a tu dispositivo; la subida, la rapidez para enviar archivos; y la latencia, el tiempo de respuesta entre tu equipo y el servidor.

Pasos previos antes de medir tu conexión

Para obtener resultados exactos, es recomendable que la prueba se realice utilizando un cable Ethernet conectado directamente al router o módem. También se aconseja cerrar aplicaciones y procesos en segundo plano, además de reiniciar tanto el router como los dispositivos antes del test.

De este modo, se minimizan interferencias que podrían distorsionar la medición. Factores como el momento del día, el servidor elegido para la prueba y el tipo de conexión (inalámbrica o por cable) inciden en la variación de los valores que se obtienen al medir.

Realizar distintas pruebas en distintos momentos del día permite hacer un diagnóstico más preciso de la velocidad de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Razones para revisar la velocidad contratada

Verificar la velocidad real de la conexión resulta útil por diversas razones. Permite comprobar si el plan de internet adquirido ofrece efectivamente la velocidad prometida por la compañía, usualmente anunciada como “hasta” cierto número de Mbps. Además, es un paso fundamental para ubicar el origen de fallos o lentitud; si el análisis confirma una velocidad baja, el usuario puede precisar si la causa se encuentra en el propio servicio o en su red doméstica.

Realizar múltiples pruebas a diferentes horas permite comparar el comportamiento del internet durante periodos de alta demanda. Igualmente, medir tanto en Wi-Fi como con cable ayuda a identificar eventuales limitaciones tecnológicas en el módem, el router o el propio aparato desde el que se navega.

Herramientas para comprobar la velocidad

Diversos servicios gratuitos facilitan el proceso de análisis. Entre los más usados figura Speedtest de Ookla, accesible en speedtest.net y con aplicaciones para dispositivos móviles. En segundos, muestra la información esencial sobre descarga, subida y latencia, y mantiene un historial para futuras comparaciones.

Conoce las principales herramientas para medir la velocidad de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes priorizan la transmisión de video, Fast.com, creado por Netflix, ofrece rapidez y sencillez: incluso antes de hacer clic, comienza a evaluar la velocidad de descarga, y tras seleccionar la opción “Mostrar más información”, revela otros datos como subida y ping.

También es posible aprovechar la herramienta integrada de Google escribiendo “prueba de velocidad” en el buscador; el test funciona mediante Measurement Lab (M-Lab) y expone con claridad los valores registrados para descarga y subida.

Otras alternativas incluyen SpeedOf.Me, que utiliza tecnología HTML5, por lo que no requiere complementos adicionales y se adapta tanto a navegadores de escritorio como móviles. Presenta un gráfico en tiempo real y almacena las pruebas anteriores. TestMy.net ofrece análisis segmentados: permite evaluar por separado bajada, subida o ambas, y hasta comparar tu rendimiento con el de otros usuarios cercanos.

No faltan opciones proporcionadas por compañías como Xfinity y AT&T. Ambas ofrecen herramientas abiertas al público, no solo a sus clientes, que examinan la calidad de la conexión y presentan resultados de manera clara y accesible.

