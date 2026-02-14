Cuál es la mejor letra en la etiqueta de eficiencia energética para ahorrar con los electrodomésticos

La letra de los electrodomésticos indica su nivel de eficiencia energética y refleja cuánto consumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La letra de los electrodomésticos corresponde a la etiqueta de eficiencia energética, que muestra la calificación del aparato según una escala que mide su consumo de energía.

Esta escala utiliza siete letras, de la A a la G: la A, en color verde, indica la mayor eficiencia, mientras que la G, en rojo, señala el mayor consumo, recoge Factor Energía.

Así, puedes identificar fácilmente qué electrodomésticos consumen menos energía y tomar una mejor decisión de compra. En ciertos productos, la etiqueta también informa sobre el consumo de agua, el nivel de ruido y la emisión de calor.

La escala de eficiencia va de la A a la G: la A (verde) señala máxima eficiencia y la G (rojo), el mayor consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles etiquetas de eficiencia energética hay

Las etiquetas de eficiencia energética clasifican los electrodomésticos en siete niveles, identificados por letras y colores:

A (verde): Máxima eficiencia, menor consumo energético.

B (verde claro): Muy eficiente.

C (amarillo claro): Eficiencia media-alta.

D (amarillo): Eficiencia media.

E (naranja claro): Consumo superior a la media.

F (naranja): Bajo nivel de eficiencia.

G (rojo): Menor eficiencia, mayor consumo.

Esta escala permite comparar de forma sencilla el rendimiento energético de cada aparato al momento de la compra.

Las etiquetas energéticas dividen los aparatos en siete categorías, cada una con su letra y color. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo escoger un electrodoméstico ahorrador de energía

Elegir un electrodoméstico ahorrador de energía requiere analizar varios aspectos clave antes de la compra.

En primer lugar, revisa la etiqueta de eficiencia energética, que clasifica el consumo del aparato en una escala de la A a la G; la letra A, acompañada de color verde, señala el mayor nivel de eficiencia, mientras que la G, en rojo, indica el mayor consumo.

Prioriza siempre los modelos con calificación A o B, ya que, aunque suelen tener un precio inicial más alto, permiten un ahorro significativo en la factura eléctrica a lo largo del tiempo.

Elige un electrodoméstico del tamaño adecuado para tu hogar; uno demasiado grande consume más energía de la necesaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considera también la capacidad y el tamaño del electrodoméstico: adquiere solo el que realmente necesitas, ya que un aparato sobredimensionado gasta más energía de la necesaria.

Consulta si la etiqueta incluye información adicional sobre el consumo de agua, el nivel de ruido o la emisión de calor, especialmente en lavadoras, lavavajillas y refrigeradores, para optimizar aún más tu elección.

Cómo ahorrar energía si mis electrodomésticos no tienen una buena clasificación

Si tus electrodomésticos no tienen una buena clasificación energética, aún puedes reducir el consumo con estos hábitos:

Desconecta los electrodomésticos cuando no los uses para evitar el consumo en modo “stand by”.

Utiliza los programas de bajo consumo en lavadoras y lavavajillas.

Aprovecha la carga máxima recomendada para reducir la cantidad de ciclos.

Ajusta la temperatura del refrigerador entre 4 ℃ y 6 ℃, y del congelador a –18 ℃.

Además de la electricidad, ahorrar agua al usar la lavadora es igual de importante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpia los filtros y realiza un mantenimiento regular para mejorar la eficiencia.

Evita abrir la puerta del horno o del microondas durante el funcionamiento.

Aprovecha la luz natural y apaga las luces y aparatos electrónicos que no estés utilizando.

Cómo ahorrar agua al momento de usar la lavadora

Si bien ahorrar energía es fundamental, el ahorro de agua resulta igual de clave al utilizar la lavadora. Para optimizar ambos recursos, selecciona programas de lavado ecológicos o de bajo consumo, ya que emplean menos agua y energía por ciclo.

Lava solo con cargas completas y ajusta el agua al volumen de ropa para evitar desperdicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utiliza la lavadora solo cuando tengas la carga completa, evitando lavar pocas prendas, y ajusta siempre el nivel de agua al volumen de ropa. Prefiere detergentes eficientes en ciclos cortos y en frío, lo que permite ahorrar tanto agua como electricidad.

Además, realiza un mantenimiento regular del aparato, limpiando filtros y revisando que no haya fugas, para asegurar su funcionamiento óptimo y evitar desperdicios.

Estas prácticas ayudan a reducir el impacto ambiental y también se reflejan en un menor gasto mensual en los servicios básicos como lo son la energúa y el agua.