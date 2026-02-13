Ni en Hollywood: un fan de Star Trek creó el panel de mando definitivo y el nivel de detalle es irreal

El panel de control de la nave en Star Trek es un símbolo que ha cautivado a los fans por generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Star Trek, uno de los elementos más icónicos es el panel de control de la nave, que durante años ha fascinado a los fanáticos de la saga.

Inspirada por esta estética, una fanática decidió recrear su propio panel a través de Home Assistant, una plataforma de domótica de código abierto y altamente personalizable que permite gestionar todo tipo de funciones inteligentes en el hogar.

Home Assistant permite a los usuarios diseñar paneles personalizados para interactuar con sus dispositivos inteligentes, y la comunidad dedica incontables horas a perfeccionarlos, logrando resultados realmente impresionantes.

Entre los temas más populares, destaca uno que imita el sistema de control informático LCARS de la era de La Nueva Generación de Star Trek. Aunque LCARS no fue creado para ser una interfaz práctica, su objetivo era parecer bien organizado y visualmente atractivo en pantalla.

Home Assistant permite crear paneles personalizados para gestionar dispositivos inteligentes, con una comunidad que perfecciona diseños sorprendentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se recreó el panel de mando de Star Trek

Para recrear el panel de control de Star Trek en casa, el proceso comenzó con la búsqueda de una experiencia más manual y visual, complementando la automatización y el control por voz que ofrece Home Assistant.

Insatisfecha con los paneles existentes, la creadora decidió diseñar su propia versión, buscando la máxima fidelidad al estilo LCARS de la serie.

El avance clave fue la combinación de LVGL, una biblioteca gráfica que permite desarrollar interfaces sofisticadas, con ESPHome, un framework de código abierto que facilita la programación de microcontroladores como el ESP32.

Adquirió una pantalla táctil Waveshare de 7 pulgadas con ESP32-S3 integrado y diseñó el panel en Adobe Illustrator para asegurar proporciones y detalles exactos. Posteriormente, trasladó ese diseño al lenguaje YAML en ESPHome, definiendo cada botón, color y posición en la pantalla.

Inspirada por esta estética, una fanática recreó su propio panel usando Home Assistant, una plataforma de domótica flexible para el hogar. (The Verge)

Utilizó widgets integrados de LVGL para crear los botones y formas características de LCARS, apilando elementos para replicar codos y esquinas redondeadas. Finalmente, conectó el panel a diversas funciones del hogar, como el control de luces y escenas de iluminación.

El resultado es una pantalla táctil LCARS completamente funcional, que transforma el control doméstico en una experiencia propia del universo de Star Trek.

Cómo era el panel de mando de Star Trek

El panel de mando de Star Trek, especialmente en la serie original (The Original Series, TOS), se convirtió en un ícono de la estética futurista de los años 60.

Esta consola simulaba el centro neurálgico de la nave mediante un despliegue de luces multicolores parpadeantes, interruptores de palanca, botones de plástico retroiluminados y pantallas gráficas sencillas que mostraban diagramas de la nave.

El panel de mando de Star Trek, sobre todo en la serie original, es un referente del diseño futurista de los años 60. REUTERS/Mario Anzuoni (UNITED STATES)/File Photo

Todo el conjunto evocaba un ambiente de alta tecnología, aunque muchas veces los controles carecían de etiquetas y los actores los presionaban de forma aleatoria para dar vida a las escenas.

El puente tenía un diseño circular, ubicado en la cubierta superior de la nave. El capitán ocupaba una silla central equipada con controles para activar alertas y gestionar comunicaciones, mientras las estaciones de la tripulación formaban un anillo a su alrededor.

A la izquierda se encontraba la estación de ciencias y comunicaciones; a la derecha, la de ingeniería y táctica; y al frente, la consola de vuelo y navegación gestionada por el timonel.

Las producciones de Star Trek pueden verse en streaming a través de Paramount+, Netflix y otras plataformas, según la región. . (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la parte frontal del puente destacaba el monitor principal (viewscreen), una gran pantalla que mostraba la vista exterior del espacio o las comunicaciones entrantes.

El conjunto de consolas, luces y botones —sin un propósito funcional real— lograba transmitir la sensación de estar al mando de una nave del futuro, marcando un estándar visual que influenciaría la ciencia ficción durante décadas.

Dónde ver Star Trek

Las series y películas de Star Trek están disponibles en plataformas de streaming como Paramount+ y Netflix, según la región. También pueden encontrarse títulos seleccionados en Prime Videoy servicios de alquiler digital como Apple TV.