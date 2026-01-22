Tecno

La realidad virtual de Harry Potter se desvanece: cancelan un esperado videojuego exclusivo

Otros títulos esperados, como Hogwarts Legacy 2, continúan en desarrollo. Además, una serie de acción real ambientada las obras de J.K. Rowling se encuentra en producción para HBO Max

Guardar
Meta suspendió varios proyectos exclusivos,
Meta suspendió varios proyectos exclusivos, entre ellos el juego de realidad virtual de Harry Potter desarrollado por el estudio Skydance. (Fotocomposición Infobae)

La cancelación definitiva de un videojuego de realidad virtual de Harry Potter para dispositivos de Meta, que estaba en desarrollo por el estudio Skydance, ha salido a la luz tras los recientes cambios internos en el área de videojuegos de la compañía.

La información fue revelada por el youtuber Gamertag VR, quien detalló que la decisión de Meta de suspender diversos proyectos exclusivos afectó sobre todo a este título, que prometía ofrecer una experiencia inédita para los seguidores del universo creado por J.K. Rowling.

Gamertag VR explicó en su canal que: “Meta canceló varios juegos exclusivos, uno de los cuales iba a ser un juego oficial de realidad virtual de Harry Potter. Estaba siendo desarrollado por Skydance”.

La cancelación del videojuego de
La cancelación del videojuego de realidad virtual de Harry Potter para Meta representa un duro golpe a los fanáticos del universo creado por J.K. Rowling. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

Este movimiento impide saber cómo habría sido una aventura completamente nueva dentro del mundo mágico y elimina la posibilidad de explorar la saga a través de dispositivos de realidad virtual propiedad de Meta.

Cómo ha sido la aceptación de varios videojuegos de Harry Potter

En plena expansión del universo Harry Potter en el mundo de los videojuegos, títulos recientes como Hogwarts Legacy han demostrado la vigencia de la franquicia.

Los responsables del juego confirmaron que ha alcanzado la cifra de 40 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2023, lo que lo convirtió en el título más vendido de aquel año y fortalece su reputación como referencia dentro de los juegos de rol de mundo abierto.

Hogwarts Legacy ha superado los
Hogwarts Legacy ha superado los 40 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2023, consolidando a la franquicia Harry Potter en el sector de videojuegos. (Foto: Nintendo)

A pesar de la cancelación anunciada, la perspectiva para la franquicia sigue marcada por proyectos de gran envergadura. Según se ha confirmado en medios especializados, Hogwarts Legacy 2 se encuentra ya en fase de desarrollo.

Este juego de acción y rol, producido por Avalanche Software y publicado por Warner Bros. Games, tiene prevista su llegada en 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Promete nuevas localizaciones y mecánicas que profundizarán en la experiencia del universo mágico.

Cuántos videojuegos de Harry Potter se han lanzado hasta la fecha

El legado de Harry Potter en el campo de los videojuegos abarca, hasta la fecha, una veintena de títulos disponibles para plataformas como Switch 2, Xbox Series X, PS5, Android, PC y muchas más.

La saga Harry Potter suma
La saga Harry Potter suma más de veinte videojuegos disponibles en plataformas como Switch 2, Xbox Series X, PS5, Android y PC desde el año 2001. (Foto: Europa Press)

La serie comenzó en 2001 con la adaptación de Harry Potter y la piedra filosofal, que apareció en múltiples versiones desarrolladas por distintos estudios y consolidó la estrategia de adaptar las películas a diferentes sistemas de juego.

Además de las clásicas aventuras de acción y los juegos de rol, existen variantes en formato LEGO, títulos orientados a dispositivos móviles y juegos para consolas con sensores de movimiento.

Qué producciones están próximas a lanzarse sobre el mundo de Harry Potter

Los planes de expansión no terminan en el ámbito interactivo. La próxima serie de acción real de HBO prepara una adaptación completa de todos los libros de la saga, alejándose de las películas y explorando nuevas líneas argumentales y detalles que no fueron incluidos en las producciones cinematográficas.

La nueva serie de acción
La nueva serie de acción real de HBO adaptará todos los libros de Harry Potter, alejándose del enfoque de las películas originales. (Foto: HBO Max)

La serie, anunciada al público en 2023, adaptará los siete libros de la saga Harry Potter, desde “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”, lanzado en 1997, hasta “Harry Potter and the Deathly Hallows”, pubicado en 2007. Esta producción televisiva apunta a renovar el vínculo de las audiencias con la obra de Rowling y el amplio Mundo Mágico.

Asimismo, la nueva serie inició su rodaje el 14 de julio de 2025 en los estudios Leavesden en Reino Unido y cuenta con Francesca Gardiner como showrunner. Gardiner fue productora de series como “Succession” y “Killing Eve”, así como de otra franquicia de fantasía, “His Dark Materials”, también para HBO.

La franquicia, propiedad de Warner Bros. Games, ha demostrado capacidad para reinventarse y mantener la conexión con sus seguidores, tanto por las producciones audiovisuales como por sus innumerables propuestas interactivas.

Temas Relacionados

Harry PotterVideojuegoRealidad virtualMetaHBO MaxTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Infobae probó Waymo, el vehículo autónomo que ya circula por Miami

El desembarco del servicio de vehículos sin conductor en el sur de Florida inaugura un nuevo capítulo en el transporte urbano, con una flota inicial desplegada en los barrios centrales y acceso gradual para miles de habitantes

Infobae probó Waymo, el vehículo

Bill Gates destaca cómo la IA ya puede ayudar a salvar vidas

El cofundador de Microsoft señala que la inteligencia artificial no sustituirá a los médicos, sino que potenciará su labor y facilitará la atención humana efectiva

Bill Gates destaca cómo la

El ajuste que aumenta la calidad de sonido si usas audífonos inalámbricos para oír música

La configuración permite tener un audio más profundo y envolvente sin ser experto

El ajuste que aumenta la

Free Fire: código de hoy jueves 22 de enero para reclamar skins, diamantes y recompensas gratis

Con códigos como ​V1J3L6K9R2W4Q0NS, los usuarios pueden acceder a trajes exclusivos, diamantes, mascotas, accesorios y otros artículos especiales dentro del videojuego

Free Fire: código de hoy

Alerta en LinkedIn: una nueva estafa de phishing apunta directamente a ejecutivos

El ataque no utiliza correos electrónicos, sino mensajes directos en la red profesional, aprovechando su credibilidad

Alerta en LinkedIn: una nueva
DEPORTES
Un futbolista de Almagro busca

Un futbolista de Almagro busca nuevo club por redes sociales: “El que sepa de algo me chifla”

La AFA confirmó que habrá una amnistía para todos los jugadores con sanciones pendientes en el fútbol argentino

El Pity Martínez acordó su llegada a un equipo de la Liga Profesional tras dejar River: “Jugar al fútbol es mi sueño”

Tras la polémica por la salida de Scarlato en River Plate, AFA oficializó que la selección argentina no citará a juveniles que emigren por patria potestad

Inter Miami fichará a un argentino y será una de las compras más caras en la historia de la MLS: el “Dream Team” que armó para rodear a Messi

TELESHOW
La reacción de Dolores Fonzi

La reacción de Dolores Fonzi al conocer que Belén quedó afuera de la nominación para los Oscar 2026

Wanda Nara redobló la apuesta contra Mauro Icardi: “Los olores de tu novia los conoce medio país”

Alex Caniggia se comparó con el hijo de David Beckham: “Me pasó lo mismo, me echaron de casa con mi mujer embarazada”

La película argentina Belén quedó afuera de la carrera de los Oscar: cuáles fueron las nominadas

La tajante respuesta de Mauro Icardi a la filtración de chats de Wanda Nara: “Completamente obsesionada conmigo”

INFOBAE AMÉRICA

13 mil manzanas de frijol

13 mil manzanas de frijol fueron sembradas en El Salvador en 2025

Comienza el Festival de Sundance, el primero sin Robert Redford y el último en las montañas de Utah

Estados Unidos ya le compró un territorio a Dinamarca: cómo y cuándo sucedió

¿Podrá Panamá cumplir la meta de internet en todas las escuelas desde el primer día de clases?

Las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentaron un 6,4% en 2025