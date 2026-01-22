La realidad virtual de Harry Potter se desvanece: cancelan un esperado videojuego exclusivo

Meta suspendió varios proyectos exclusivos, entre ellos el juego de realidad virtual de Harry Potter desarrollado por el estudio Skydance. (Fotocomposición Infobae)

La cancelación definitiva de un videojuego de realidad virtual de Harry Potter para dispositivos de Meta, que estaba en desarrollo por el estudio Skydance, ha salido a la luz tras los recientes cambios internos en el área de videojuegos de la compañía.

La información fue revelada por el youtuber Gamertag VR, quien detalló que la decisión de Meta de suspender diversos proyectos exclusivos afectó sobre todo a este título, que prometía ofrecer una experiencia inédita para los seguidores del universo creado por J.K. Rowling.

Gamertag VR explicó en su canal que: “Meta canceló varios juegos exclusivos, uno de los cuales iba a ser un juego oficial de realidad virtual de Harry Potter. Estaba siendo desarrollado por Skydance”.

La cancelación del videojuego de realidad virtual de Harry Potter para Meta representa un duro golpe a los fanáticos del universo creado por J.K. Rowling. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

Este movimiento impide saber cómo habría sido una aventura completamente nueva dentro del mundo mágico y elimina la posibilidad de explorar la saga a través de dispositivos de realidad virtual propiedad de Meta.

Cómo ha sido la aceptación de varios videojuegos de Harry Potter

En plena expansión del universo Harry Potter en el mundo de los videojuegos, títulos recientes como Hogwarts Legacy han demostrado la vigencia de la franquicia.

Los responsables del juego confirmaron que ha alcanzado la cifra de 40 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2023, lo que lo convirtió en el título más vendido de aquel año y fortalece su reputación como referencia dentro de los juegos de rol de mundo abierto.

Hogwarts Legacy ha superado los 40 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2023, consolidando a la franquicia Harry Potter en el sector de videojuegos. (Foto: Nintendo)

A pesar de la cancelación anunciada, la perspectiva para la franquicia sigue marcada por proyectos de gran envergadura. Según se ha confirmado en medios especializados, Hogwarts Legacy 2 se encuentra ya en fase de desarrollo.

Este juego de acción y rol, producido por Avalanche Software y publicado por Warner Bros. Games, tiene prevista su llegada en 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Promete nuevas localizaciones y mecánicas que profundizarán en la experiencia del universo mágico.

Cuántos videojuegos de Harry Potter se han lanzado hasta la fecha

El legado de Harry Potter en el campo de los videojuegos abarca, hasta la fecha, una veintena de títulos disponibles para plataformas como Switch 2, Xbox Series X, PS5, Android, PC y muchas más.

La saga Harry Potter suma más de veinte videojuegos disponibles en plataformas como Switch 2, Xbox Series X, PS5, Android y PC desde el año 2001. (Foto: Europa Press)

La serie comenzó en 2001 con la adaptación de Harry Potter y la piedra filosofal, que apareció en múltiples versiones desarrolladas por distintos estudios y consolidó la estrategia de adaptar las películas a diferentes sistemas de juego.

Además de las clásicas aventuras de acción y los juegos de rol, existen variantes en formato LEGO, títulos orientados a dispositivos móviles y juegos para consolas con sensores de movimiento.

Qué producciones están próximas a lanzarse sobre el mundo de Harry Potter

Los planes de expansión no terminan en el ámbito interactivo. La próxima serie de acción real de HBO prepara una adaptación completa de todos los libros de la saga, alejándose de las películas y explorando nuevas líneas argumentales y detalles que no fueron incluidos en las producciones cinematográficas.

La nueva serie de acción real de HBO adaptará todos los libros de Harry Potter, alejándose del enfoque de las películas originales. (Foto: HBO Max)

La serie, anunciada al público en 2023, adaptará los siete libros de la saga Harry Potter, desde “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”, lanzado en 1997, hasta “Harry Potter and the Deathly Hallows”, pubicado en 2007. Esta producción televisiva apunta a renovar el vínculo de las audiencias con la obra de Rowling y el amplio Mundo Mágico.

Asimismo, la nueva serie inició su rodaje el 14 de julio de 2025 en los estudios Leavesden en Reino Unido y cuenta con Francesca Gardiner como showrunner. Gardiner fue productora de series como “Succession” y “Killing Eve”, así como de otra franquicia de fantasía, “His Dark Materials”, también para HBO.

La franquicia, propiedad de Warner Bros. Games, ha demostrado capacidad para reinventarse y mantener la conexión con sus seguidores, tanto por las producciones audiovisuales como por sus innumerables propuestas interactivas.