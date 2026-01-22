Tecno

Harry Potter tiene su tablet oficial: así es el dispositivo inspirado en Hogwarts

El dispositivo integra un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 y altavoces compatibles con Dolby Atmos

Guardar
La tablet cuenta con el
La tablet cuenta con el logo de Hogwarts y y su color está inspirado en la casa Ravenclaw. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se ha presentado una tablet de edición especial con temática de Harry Potter, que incluye un diseño inspirado en Hogwarts impreso en la parte trasera. El modelo corresponde a la Redmi Pad 2 Pro y presenta un acabado azul, alusivo a la casa Ravenclaw.

El software incorpora una interfaz adaptada al universo de la saga de Harry Potter, mientras que el paquete del dispositivo incluye una funda tipo carpeta de estudios, también personalizada, para transportar la tablet junto a documentos y otros accesorios.

Xiaomi anunció, además, el lanzamiento de distintos accesorios basados en el mismo diseño, entre ellos lápices táctiles personalizados con los emblemas de cada una de las casas de Hogwarts.

Unos de los accesorios de
Unos de los accesorios de la tablet es un bolso temático de Hogwarts. (Xioami)

Cómo es la tablet de Harry Potter

La tablet de edición especial de Harry Potter incorpora una pantalla de 12,1 pulgadas con resolución 2,5K y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que promete una experiencia visual fluida y nítida.

El dispositivo integra un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 y altavoces compatibles con Dolby Atmos, orientados a mejorar el rendimiento y la calidad del audio.

Uno de los principales factores es su batería de 12.000 mAh, que proporciona una autonomía superior a la habitual en dispositivos de su segmento.

La tablet funciona con HyperOS 2.0, lo que permite ejecutar la suite WPS Office diseñada para Windows y garantiza compatibilidad con herramientas de productividad empleadas habitualmente en computadoras personales.

La compañía tecnológica presentará más
La compañía tecnológica presentará más accesorios inspirados para la tablet inspirados en las casas de Hogwarts. (Warner Bros. Pictures)

Cómo personalizar mi dispositivo al estilo de Harry Potter

Si no tienes interés en adquirir la tablet de edición especial, existe la posibilidad de adaptar el estilo de Harry Potter a otros dispositivos, como teléfonos móviles, tablets o computadoras.

Entre las opciones disponibles se encuentran las fundas protectoras temáticas, stickers, teclados personalizados y accesorios inspirados en el universo de la saga. También es posible personalizar el fondo de pantalla con imágenes y diseños relacionados con Harry Potter, disponibles en diversas plataformas y aplicaciones.

En el caso de los dispositivos iPhone, se pueden configurar comandos de voz en Siri para simular hechizos, lo que permite utilizar el teléfono como si fuera una varita mágica. Estas alternativas permiten incorporar la temática de Harry Potter de manera sencilla y económica en distintos dispositivos electrónicos.

Los usuarios pueden adaptar el
Los usuarios pueden adaptar el estilo de Harry Potter con fundas protectoras o fondos de pantallas. REUTERS/Maxim Shemetov

Cómo activar el modo Harry Potter en iPhone

Para activar el modo Harry Potter en iPhone, se deben considerar estos pasos:

  1. Abrir la app Atajos en el iPhone, iPad, Mac o Apple Watch.
  2. Pulsar el botón + en la parte superior derecha para crear un nuevo atajo.
  3. Buscar y seleccionar las acciones que se desean automatizar, añadiéndolas al flujo del atajo (por ejemplo, encender la linterna o ajustar el volumen).
  4. Pulsar el nombre del atajo en la parte superior y elegir la opción ‘Renombrar‘.
  5. Escribir el nombre del hechizo (como “Lumos Maxima”, “Nox”, “Sonoros” u otros) que se quiera utilizar para activar el atajo.
  6. Pulsar ‘OK‘.
  7. A partir de ese momento, invocar el atajo diciendo “Oye Siri, [nombre del hechizo]”.

Qué hechizos de Harry Potter se pueden activar en iPhone

Los hechizos de Harry Potter que se pueden activar en un iPhone son:

  • “Lumos Maxima”: activa la linterna al brillo máximo.
  • “Nox”: apaga la linterna.
  • “Sonoros”: sube el volumen al 100%.
  • “Quietus”: ajusta el volumen al 50%.
  • “Silencio”: activa el modo “No molestar”.
Los usuarios pueden adaptar comandos
Los usuarios pueden adaptar comandos de Siri para que sean hechizos del universo de Harry Potter. (Fotocomposición: Infobae)
  • “Accio [Nombre de una app]”: abre la aplicación especificada.
  • “Alohomora”: desbloquea una cerradura inteligente conectada.
  • “Muffliato”: silencia completamente el dispositivo (volumen a 0%).
  • “Sternius”: reproduce un sonido predefinido, como un estornudo.

Cómo eliminar un comando personalizado de Siri

Para eliminar un comando personalizado de Siri, es decir, desactivar el modo Harry Potter en iPhone, sigue este paso a paso:

  • Entrar en Ajustes del dispositivo.
  • Seleccionar ‘Accesibilidad‘.
  • Ir a ‘Control por voz‘.
  • Tocar ‘Personalizar comandos‘.
  • Elegir la opción ‘Personalizado‘.
  • Seleccionar el comando que se desea eliminar.
  • Pulsar en ‘Editar’ y escoger ‘Eliminar comando‘.
  • Confirmar nuevamente la eliminación del comando seleccionado.

Temas Relacionados

Harry PotterXiaomiTabletHogwartsTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Las tres señales de que alguien tiene acceso a la cámara de tu celular o computadora

El acceso no autorizado a cámaras de computadoras y dispositivos móviles crece junto al uso digital intensivo

Las tres señales de que

Apple lanzaría pronto un Pin con IA y dos cámaras: se parecería a un ‘AirTag’

El CEO de la compañía, Tim Cook, estaría desarrollando con su equipo un dispositivo portátil con cámara parecido a un HomePod

Apple lanzaría pronto un Pin

Cinco trucos para ahorrar energía en casa y dejar de pagar más dinero a fin de mes

Pequeños cambios de hábitos pueden ahorrar hasta un 60% en la factura eléctrica anual, sin necesidad de grandes inversiones y solo optimizando el uso de electrodomésticos, luz y climatización

Cinco trucos para ahorrar energía

Por qué millones de televisores dejarán de ser compatibles con Netflix

La medida responde a limitaciones técnicas del hardware antiguo, que ya no puede soportar mejoras en seguridad, imagen y sonido

Por qué millones de televisores

Cargar tu celular en lugares públicos puede exponerlo a malware

Utilizar puertos USB desconocidos en aeropuertos o centros comerciales puede exponer el teléfono a malware, robo de datos y control remoto por parte de atacantes informáticos

Cargar tu celular en lugares
DEPORTES
Luego de protagonizar una de

Luego de protagonizar una de las novelas del mercado, Santino Andino fue presentado tras su venta récord al fútbol griego

El récord mundial que consiguió Juan López a los 81 años sigue inspirando y desafiando mitos sobre el envejecimiento

Giro en el caso de Luca Scarlato, el juvenil que se fue de River Plate en medio de una polémica: la negociación con un club italiano

Crece la preocupación en la Fórmula 1 a horas de la primera salida a pista: los equipos que podrían ausentarse de las prácticas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres jugadores del club peruano Alianza Lima

TELESHOW
Las mejores fotos del penthouse

Las mejores fotos del penthouse que perteneció a Susana Giménez y se vendió en un millón de dólares: así será su renovación

Wanda Nara publicó un video de Mauro Icardi hablando de Masterchef años atrás tras el escándalo con el futbolista

El emotivo video de Luisana Lopilato dedicado a su hijo Elías por su cumpleaños: “Estoy orgullosa de vos”

El día de furia de Mauro Icardi: la estampita de Santa China, el enojo contra MasterChef y la indirecta a Maxi López

La supuesta amante de Mauro Icardi reapareció en medio del escándalo: “Es un psicópata”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué “Stay” es una

Por qué “Stay” es una de las canciones más humanas y desgarradoras de U2

Mercosur acelera la ratificación del acuerdo comercial con la UE ante la resistencia europea y la amenaza judicial

La ciencia explica por qué algunas personas sienten la música como una necesidad vital

Han Kang, Angela Flournoy y Arundhati Roy, entre los finalistas de un importante premio literario en Estados Unidos

Más 134.000 personas fueron desplazadas en el noreste de Siria tras los enfrentamientos entre el gobierno y los kurdos