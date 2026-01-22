Harry Potter tiene su tablet oficial: así es el dispositivo inspirado en Hogwarts

La tablet cuenta con el logo de Hogwarts y y su color está inspirado en la casa Ravenclaw. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se ha presentado una tablet de edición especial con temática de Harry Potter, que incluye un diseño inspirado en Hogwarts impreso en la parte trasera. El modelo corresponde a la Redmi Pad 2 Pro y presenta un acabado azul, alusivo a la casa Ravenclaw.

El software incorpora una interfaz adaptada al universo de la saga de Harry Potter, mientras que el paquete del dispositivo incluye una funda tipo carpeta de estudios, también personalizada, para transportar la tablet junto a documentos y otros accesorios.

Xiaomi anunció, además, el lanzamiento de distintos accesorios basados en el mismo diseño, entre ellos lápices táctiles personalizados con los emblemas de cada una de las casas de Hogwarts.

Unos de los accesorios de la tablet es un bolso temático de Hogwarts. (Xioami)

Cómo es la tablet de Harry Potter

La tablet de edición especial de Harry Potter incorpora una pantalla de 12,1 pulgadas con resolución 2,5K y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que promete una experiencia visual fluida y nítida.

El dispositivo integra un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 y altavoces compatibles con Dolby Atmos, orientados a mejorar el rendimiento y la calidad del audio.

Uno de los principales factores es su batería de 12.000 mAh, que proporciona una autonomía superior a la habitual en dispositivos de su segmento.

La tablet funciona con HyperOS 2.0, lo que permite ejecutar la suite WPS Office diseñada para Windows y garantiza compatibilidad con herramientas de productividad empleadas habitualmente en computadoras personales.

La compañía tecnológica presentará más accesorios inspirados para la tablet inspirados en las casas de Hogwarts. (Warner Bros. Pictures)

Cómo personalizar mi dispositivo al estilo de Harry Potter

Si no tienes interés en adquirir la tablet de edición especial, existe la posibilidad de adaptar el estilo de Harry Potter a otros dispositivos, como teléfonos móviles, tablets o computadoras.

Entre las opciones disponibles se encuentran las fundas protectoras temáticas, stickers, teclados personalizados y accesorios inspirados en el universo de la saga. También es posible personalizar el fondo de pantalla con imágenes y diseños relacionados con Harry Potter, disponibles en diversas plataformas y aplicaciones.

En el caso de los dispositivos iPhone, se pueden configurar comandos de voz en Siri para simular hechizos, lo que permite utilizar el teléfono como si fuera una varita mágica. Estas alternativas permiten incorporar la temática de Harry Potter de manera sencilla y económica en distintos dispositivos electrónicos.

Los usuarios pueden adaptar el estilo de Harry Potter con fundas protectoras o fondos de pantallas. REUTERS/Maxim Shemetov

Cómo activar el modo Harry Potter en iPhone

Para activar el modo Harry Potter en iPhone, se deben considerar estos pasos:

Abrir la app Atajos en el iPhone, iPad, Mac o Apple Watch. Pulsar el botón + en la parte superior derecha para crear un nuevo atajo. Buscar y seleccionar las acciones que se desean automatizar, añadiéndolas al flujo del atajo (por ejemplo, encender la linterna o ajustar el volumen). Pulsar el nombre del atajo en la parte superior y elegir la opción ‘Renombrar‘. Escribir el nombre del hechizo (como “Lumos Maxima”, “Nox”, “Sonoros” u otros) que se quiera utilizar para activar el atajo. Pulsar ‘OK‘. A partir de ese momento, invocar el atajo diciendo “Oye Siri, [nombre del hechizo]”.

Qué hechizos de Harry Potter se pueden activar en iPhone

Los hechizos de Harry Potter que se pueden activar en un iPhone son:

“Lumos Maxima” : activa la linterna al brillo máximo.

“Nox” : apaga la linterna.

“Sonoros” : sube el volumen al 100%.

“Quietus” : ajusta el volumen al 50%.

“Silencio”: activa el modo “No molestar”.

Los usuarios pueden adaptar comandos de Siri para que sean hechizos del universo de Harry Potter. (Fotocomposición: Infobae)

“Accio [Nombre de una app]” : abre la aplicación especificada.

“Alohomora” : desbloquea una cerradura inteligente conectada.

“Muffliato” : silencia completamente el dispositivo (volumen a 0%).

“Sternius”: reproduce un sonido predefinido, como un estornudo.

Cómo eliminar un comando personalizado de Siri

Para eliminar un comando personalizado de Siri, es decir, desactivar el modo Harry Potter en iPhone, sigue este paso a paso:

Entrar en Ajustes del dispositivo.

Seleccionar ‘Accesibilidad‘.

Ir a ‘Control por voz‘.

Tocar ‘Personalizar comandos‘.

Elegir la opción ‘Personalizado‘.

Seleccionar el comando que se desea eliminar.

Pulsar en ‘Editar’ y escoger ‘Eliminar comando‘.

Confirmar nuevamente la eliminación del comando seleccionado.