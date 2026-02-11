Cierre de Xuper TV y Magis TV: cómo ver películas gratis y de forma segura

Xuper TV y Magis TV cerraron debido a que distribuían contenido pirata.

Tras el cierre de Xuper TV y Magis TV por parte de plataformas como Amazon Fire TV, debido a la transmisión de contenido sin autorización de los titulares de derechos, usuarios buscan alternativas legales y gratuitas para ver películas y series.

Una opción disponible es YouTube, la reconocida plataforma propiedad de Google, que ofrece acceso gratuito a videos, documentales, series web y contenido educativo sin necesidad de suscripción en la mayoría de los casos.

Basta con instalar la aplicación y explorar el catálogo para encontrar diversas opciones de entretenimiento.

Una de las opciones más populares que pueden servir de reemplazo es YouTube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otras plataformas ver películas gratis

Otras plataformas para ver películas gratis y de forma segura son:

Pluto TV.

Permite disfrutar de canales en vivo y una amplia variedad de películas y series, incluyendo títulos como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto, sin requerir registro. La aplicación está disponible en Play Store y App Store.

Rakuten TV.

Ofrece una sección gratuita denominada ‘Free’, donde se pueden ver películas populares como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro, junto a diversos éxitos de taquilla de años anteriores.

En Rakuten TV se encuentran títulos nominados a importantes premios. (Rakuten TV)

RTVE Play.

La plataforma digital de Radio Televisión Española, proporciona acceso gratuito a series, películas, documentales, noticieros y programas propios, como MasterChef.

FilmRise.

Un servicio estadounidense con anuncios, pone a disposición series y películas como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

Por qué cerraron Xuper TV y Magis TV

Xuper TV y Magis TV dejaron de funcionar en varios países, incluido Argentina, tras una orden judicial destinada a combatir la piratería audiovisual.

La justicia argentina dispuso el bloqueo de sus dominios y servidores al constatar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin contar con los derechos de autor correspondientes.

Xuper TV inicialmente era el reemplazo de Magis TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas plataformas operaban mediante archivos APK descargados de fuentes externas, eludiendo los controles de seguridad de tiendas oficiales como Google Play Store, lo que aumentaba el riesgo de que los usuarios instalaran malware en sus dispositivos.

La resolución judicial no solo bloqueó el acceso a las aplicaciones, también exigió a Google desinstalar Magis TV de dispositivos Android en Argentina, estableciendo un precedente regional.

Utilizar servicios de este tipo implica riesgos legales y de seguridad, ya que los usuarios pueden enfrentar sanciones y ver comprometida su información personal.

Como alternativas legales y seguras, se recomienda recurrir a plataformas oficiales como Pluto TV, YouTube o Tubi, que ofrecen contenido gratuito sin infringir la legislación sobre propiedad intelectual.

Pluto TV se encuentra disponible en las tiendas de apps oficiales. (Pluto TV)

Por qué es peligroso usar Magis TV y Xuper TV

Utilizar Magis TV y Xuper TV representa un riesgo tanto en el plano legal como en el de la seguridad digital.

Estas plataformas, recientemente bloqueadas en países como Argentina por orden judicial, retransmitían películas, series y eventos deportivos sin autorización de los titulares de derechos, lo que constituye una infracción a la legislación vigente sobre propiedad intelectual.

Acceder a contenidos protegidos por derechos de autor mediante servicios no oficiales puede derivar en sanciones legales para los usuarios, quienes también pueden enfrentar el bloqueo de sus cuentas o dispositivos.

Usar plataformas como Xuper TV y Magis TV es un peligro para la ciberseguridad del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del aspecto legal, el funcionamiento de Magis TV y Xuper TV implica riesgos técnicos considerables. Ambas aplicaciones se distribuían mediante archivos APK descargados desde sitios externos, eludiendo los controles de seguridad presentes en tiendas oficiales como Google Play Store.

Esta práctica expone a los usuarios a la instalación involuntaria de malware, spyware u otros programas maliciosos capaces de robar información personal, contraseñas o datos bancarios.

La justicia argentina, al ordenar la desinstalación de Magis TV en dispositivos Android, advirtió sobre estos peligros y recordó que instalar aplicaciones pirata es ilegal y compromete la integridad de los dispositivos.

Ante este escenario, se recomienda optar exclusivamente por servicios legales y autorizados, como Pluto TV, YouTube o Tubi, que permiten acceder a contenido gratuito sin vulnerar la ley ni poner en riesgo la privacidad del usuario.