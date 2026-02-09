Mil millones de smartphones Android en la mira de un software espía

Google ya no brinda soporte para Android 12 ni para versiones anteriores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un anuncio de Google ha encendido las alarmas: más de mil millones de teléfonos Android están expuestos a ataques de malware y spyware debido a la falta de actualizaciones de seguridad. El dato es contundente: el 40% de los dispositivos Android activos ya no recibe soporte, lo que los convierte en un blanco fácil para nuevas amenazas digitales.

Riesgo masivo: actualizaciones de Android y vulnerabilidad global

Según la última tabla de distribución publicada por Google, solo el 7,5 % de los dispositivos tiene instalado Android 16, el sistema operativo más reciente. Las versiones Android 15, 14 y 13 suman un 19,3 %, 17,9 % y 13,9 % respectivamente.

Esto significa que poco menos del 58 % de los teléfonos cuentan con soporte y parches de seguridad actualizados, mientras que el resto, es decir, más del 40 %, ha quedado fuera del alcance de las correcciones críticas.

Más de mil millones de teléfonos Android están expuestos a ataques de malware y spyware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google ya no brinda soporte para Android 12 ni para versiones anteriores, lo que deja a cientos de millones de usuarios en una situación de alta exposición ante ataques informáticos. El riesgo es inmediato y creciente, ya que estos dispositivos no pueden parchear vulnerabilidades nuevas ni protegerse frente a software espía de última generación.

La advertencia de Google y el caso Samsung Galaxy S21

La situación se agrava con el reciente aviso de Google sobre el aumento de ataques de spyware dirigidos específicamente a sistemas Android sin soporte. A pesar de que los datos de distribución fueron recolectados en diciembre, el informe fue publicado ahora para alertar a los usuarios sobre la magnitud del problema y la urgencia de tomar medidas.

Es menester señalar que Google advierte que ninguno de los teléfonos obsoletos está protegido, y los usuarios deben actuar cuanto antes.

Más del 40 % de los móviles con sistema operativo de Google ya no recibe actualizaciones de seguridad esenciales, según un informe. (Imagen ilustrativa)

El escenario se complica aún más con la noticia de que la serie Samsung Galaxy S21, hasta hace poco una de las más populares, ha dejado de recibir soporte técnico y correcciones de seguridad. Según PC Mag, quienes sigan usando estos modelos se enfrentan a riesgos de seguridad significativos, y la recomendación es clara: considerar la actualización por un dispositivo con soporte vigente.

Actualizaciones de seguridad y responsabilidad de fabricantes

En Android, las actualizaciones de seguridad dependen tanto de Google como de los fabricantes y desarrolladores individuales. Si bien algunas aplicaciones pueden seguir funcionando en hardware antiguo, solo los dispositivos con versiones recientes del sistema operativo reciben las correcciones esenciales para protegerse contra nuevas amenazas.

Ahora bien, la responsabilidad recae en los fabricantes, que deciden cuándo dejan de ofrecer soporte para cada modelo.

Un malware es un software malicioso diseñado para infiltrarse, dañar o robar información de dispositivos electrónicos sin el consentimiento del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samsung es solo un ejemplo visible de una tendencia generalizada. Modelos insignia pueden quedar sin protección en pocos años, dejando a sus usuarios expuestos a ataques y sin posibilidad de recibir parches de seguridad. El uso continuado de estos teléfonos supone un riesgo creciente, especialmente ante campañas de malware y espionaje digital cada vez más sofisticadas.

Qué pueden hacer los usuarios de Android ante la amenaza

La recomendación principal para quienes poseen un teléfono Android sin posibilidad de actualizar a la versión 13 o posterior es considerar seriamente la renovación del dispositivo.

Optar por un modelo de gama media con soporte es preferible a seguir usando un antiguo buque insignia sin protección. Actualizar el hardware es la única forma de garantizar el acceso a parches de seguridad y reducir la exposición a software espía.

La publicación de estos datos y advertencias por parte de Google llega en un momento donde la seguridad digital es más crucial que nunca. Los usuarios deben actuar con rapidez para proteger su información y evitar convertirse en víctimas de la próxima ola de ataques dirigidos a dispositivos Android desactualizados.