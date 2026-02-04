Tecno

Android de escritorio: qué se sabe hasta ahora del nuevo sistema operativo desarrollado por Google

Google prepara Aluminum OS, una versión de Android adaptada a computadoras de escritorio, con integración de IA y enfoque en experiencias premium

Se filtraron capturas de pantalla del sistema operativo que está siendo desarrollado por Google. (Android Authority)

La filtración de las primeras imágenes de Aluminum OS, el proyecto de Google para llevar Android a las computadoras de escritorio, confirmó que la compañía avanza en una estrategia de integración profunda entre su ecosistema móvil y el mundo de las PC.

Este desarrollo busca posicionar a Google como un competidor directo frente a los sistemas operativos de escritorio tradicionales, como Windows y macOS.

Un vistazo a Aluminum OS: interfaz y funcionalidades

El origen de la filtración fue un informe de errores publicado accidentalmente en el Chromium Issue Tracker, una plataforma utilizada por desarrolladores de Google para documentar fallas y pruebas técnicas. El reporte, centrado en un problema con las pestañas de incógnito en Chrome, incluía dos capturas de pantalla que mostraban la interfaz nativa de Android adaptada a un entorno de escritorio.

Aluminum OS está basado en
Aluminum OS está basado en Android 16 y se prueba en equipos HP de gama alta con procesadores Intel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el material estuvo disponible solo por un corto periodo, medios especializados como Android Authority y 9to5Google lograron divulgar las imágenes antes de que Google restringiera el acceso.

Las pruebas se realizaron en una Chromebook HP Elite Dragonfly de 13,5 pulgadas con procesador Intel Core de 12ª generación, identificada internamente como “Brya (Redrix)”. Esta elección de hardware avanzado refuerza la hipótesis de que Aluminum OS apunta a ofrecer experiencias premium y a aprovechar el rendimiento de equipos de alta gama.

En los videos filtrados se revela que el sistema operativo, bajo las siglas “ALOS”, estaba en la versión ZL1A.260119.001.A1 y basado en Android 16, anticipando una integración más estrecha con futuras versiones del sistema operativo móvil de Google.

El sistema integra el asistente
El sistema integra el asistente Gemini y funciones avanzadas de inteligencia artificial desde el inicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño de Aluminum OS muestra una interfaz ajustada a pantallas grandes y pensada para el uso tradicional de una computadora. La barra de estado, ubicada en la parte superior, es considerablemente más alta que en Android para móviles y tabletas, e incluye información como hora con segundos, fecha completa, nivel de batería, estado de la conexión Wi-Fi, notificaciones, idioma del teclado, el icono del asistente Gemini y un acceso directo para grabar la pantalla.

La barra de tareas se ubica en la parte inferior, con el botón de inicio y los accesos directos a las aplicaciones alineados al centro, similar a la disposición en macOS y Windows 11.

El navegador Chrome, pieza clave del ecosistema, mantiene la estética de la versión para tabletas, pero incorpora novedades como el botón de extensiones, elemento hasta ahora exclusivo de la edición de escritorio del navegador. Además, la posibilidad de actualizar Chrome como una app independiente, sin reiniciar el sistema, representa una mejora significativa respecto a ChromeOS, en donde el navegador está integrado al núcleo del sistema y su actualización requiere reiniciar el equipo.

Integración de inteligencia artificial y enfoque premium

Una de las características más relevantes de Aluminum OS es su enfoque en la integración nativa de inteligencia artificial. Todo apunta a que el sistema estará diseñado desde el inicio para trabajar en conjunto con Gemini, el modelo de IA de Google, lo que permitirá funciones avanzadas y personalizadas para el usuario en el entorno de escritorio. La presencia del icono de Gemini en la barra de estado refuerza esta apuesta por la inteligencia artificial como eje central de la experiencia.

Chrome funcionará como aplicación independiente
Chrome funcionará como aplicación independiente y permitirá actualizaciones sin reiniciar el sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La filtración también confirma que el desarrollo de Aluminum OS se orienta a dispositivos premium. Una oferta de empleo previa señalaba que el sistema estaba pensado para experiencias de gama alta, buscando superar las limitaciones que han tenido las Chromebooks en el segmento más exigente del mercado.

El uso de hardware avanzado, como procesadores Intel de última generación y pantallas de alta resolución, sugiere que Google pretende ofrecer un entorno robusto y competitivo para usuarios profesionales y creativos.

De acuerdo con ejecutivos de Google, el lanzamiento oficial de Aluminum OS está previsto para 2026. La conferencia Google I/O del próximo año aparece como el escenario más probable para su presentación, aunque la empresa no ha confirmado una fecha definitiva. Hasta el momento, la información disponible proviene de filtraciones y pruebas técnicas, pero el interés por este sistema operativo crece a medida que se conocen más detalles sobre su interfaz, capacidades y enfoque.

La convergencia entre Android y ChromeOS a través de Aluminum OS marca un cambio en la estrategia de Google para el mercado de las PC, con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad, integración y poder computacional. La combinación de un entorno de escritorio adaptado, inteligencia artificial avanzada y la solidez del ecosistema Android posiciona a Aluminum OS como una de las apuestas más ambiciosas de Google para los próximos años.

