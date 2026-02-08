Tecno

Google amplía el alcance de Quick Share y AirDrop en el ecosistema Android

Al principio, la función solo estaba disponible en el Pixel 10, lo que representó una restricción importante para el resto de los usuarios de Android

Guardar
Otros fabricantes han comenzado a
Otros fabricantes han comenzado a dar señales de compatibilidad con Quick Share y AirDrop. GOOGLE

A finales de 2025, Google dio un paso decisivo para acercar el intercambio de archivos entre Android y el ecosistema de Apple. La compatibilidad entre Quick Share y AirDrop, dos de las funciones más populares para transferir archivos de manera instantánea, inicia una nueva etapa que busca facilitar la interoperabilidad entre plataformas y romper barreras históricas.

Aunque el proceso comenzó de forma limitada, la intención es que cada vez más dispositivos Android puedan disfrutar de este avance.

Interoperabilidad entre Quick Share y AirDrop: un reto para Google

El primer avance en la compatibilidad entre Quick Share y AirDrop no fue sencillo. Al principio, la función solo estaba disponible en el Pixel 10, lo que representó una restricción importante para el resto de los usuarios de Android.

Recurso de envío de foto
Recurso de envío de foto entre Quick Share y AirDrop. GOOGLE

Quienes no contaban con este modelo debieron seguir recurriendo a soluciones alternativas como LocalSend u otras aplicaciones de transferencia de archivos de gran tamaño.

Aunque Apple no colaboró, Google logró dar el primer paso para eliminar una de las barreras históricas entre Android y el entorno de Apple, sentando las bases para una interoperabilidad más amplia entre ambos sistemas.

La expansión de Quick Share a más dispositivos Android

El avance hacia una mayor compatibilidad no se detuvo en el Pixel 10. De acuerdo con información de Android Authority, la interoperabilidad entre Quick Share y AirDrop “se expandirá más allá de la serie Pixel 10 a más dispositivos Android este año”.

La compatibilidad entre Quick Share
La compatibilidad entre Quick Share y AirDrop, dos de las funciones más populares para transferir archivos de manera instantánea, inicia una nueva etapa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es pertinente indicar que esta noticia ha generado expectación entre los usuarios, que esperan poder compartir archivos de manera más sencilla y universal.

Eric Kay, vicepresidente de ingeniería de Google para Android, dio a conocer al medio citado que “estamos trabajando con nuestros socios para expandirlo al resto del ecosistema, y ​​pronto habrá anuncios interesantes”.

El papel de los fabricantes y el futuro de la transferencia de archivos

No solo Google ha mostrado interés en ampliar esta función. Otros fabricantes han comenzado a dar señales de compatibilidad con Quick Share y AirDrop. Nothing ha confirmado que está desarrollando esta integración, mientras que Qualcomm también ha insinuado que los teléfonos con procesadores Snapdragon contarán con esta característica.

AirDrop es una función exclusiva
AirDrop es una función exclusiva de los dispositivos Apple que permite transferir archivos de manera rápida entre iPhone, iPad y Mac. (Imagen ilustrativa Infobae)

El objetivo final de la compatibilidad entre Quick Share y AirDrop va más allá de ofrecer una solución técnica para la transferencia de archivos. Representa una declaración de intenciones sobre cómo el mercado tecnológico busca eliminar las barreras impuestas por Apple y ofrecer a los usuarios de Android una herramienta más sencilla, universal y eficiente para compartir fotos, videos y todo tipo de archivos.

La ampliación de Quick Share y AirDrop en el ecosistema Android marca el inicio de una nueva etapa en la conectividad móvil, donde la interoperabilidad y la facilidad de uso se convierten en prioridades tanto para usuarios como para fabricantes.

AirDrop: cómo transferir archivos entre dispositivos Apple de forma rápida

AirDrop es una función exclusiva de los dispositivos Apple que permite transferir archivos de manera rápida entre iPhone, iPad y Mac sin necesidad de cables ni aplicaciones adicionales. Utiliza una combinación de Bluetooth y Wi-Fi para establecer una conexión directa entre los dispositivos cercanos.

Para enviar un archivo, el
Para enviar un archivo, el usuario solo debe seleccionar la opción de compartir mediante AirDrop y elegir el dispositivo destinatario que aparezca en la lista. REUTERS/Mike Segar

Para enviar un archivo, el usuario solo debe seleccionar la opción de compartir mediante AirDrop y elegir el dispositivo destinatario que aparezca en la lista. El receptor recibe una notificación para aceptar o rechazar la transferencia. Si acepta, el archivo se transfiere de forma instantánea y cifrada, garantizando privacidad y seguridad.

AirDrop resulta especialmente útil para compartir fotos, documentos o enlaces en situaciones donde no hay conexión a internet, ya que solo requiere que ambos dispositivos tengan activadas las funciones inalámbricas y estén próximos entre sí.

Temas Relacionados

GoogleQuick ShareAirDropAndroidLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

WhatsApp tiene un botón oculto que puede librarte de estafas

La app ha reforzado sus opciones de privacidad para frenar los ataques que llegan a través de llamadas de origen desconocido

WhatsApp tiene un botón oculto

La tecnología de consumo llega al espacio: la NASA permitirá usar celulares en misiones

Los astronautas podrán llevar a bordo los teléfonos inteligentes más avanzados, iniciando esta práctica con las misiones Crew-12 y Artemis II

La tecnología de consumo llega

Reino Unido y Microsoft se alían para frenar los deepfakes en internet

El gobierno británico prepara un esquema para evaluar y establecer criterios en la detección de contenidos audiovisuales manipulados

Reino Unido y Microsoft se

¿Te despiertas cansado? Por qué dejar el celular en la mesa de noche impide que tu cerebro se regenere

Los dispositivos electrónicos cerca de la cama generan estímulos que deterioran la calidad del sueño

¿Te despiertas cansado? Por qué

Xbox: pasos para instalar, reinstalar y administrar juegos y aplicaciones sin complicaciones

Desde la instalación remota y la gestión de almacenamiento hasta la sincronización en la nube, conocer estos pasos te permite optimizar espacio, solucionar problemas y mantener tu biblioteca organizada

Xbox: pasos para instalar, reinstalar
DEPORTES
“Pensé que se había roto”:

“Pensé que se había roto”: el remate en el palo de Icardi que alcanzó los 110 kilómetros por hora durante el triunfo del Galatasaray

Con 12 tenistas locales, comienza el Argentina Open: orden de juego y cómo ver todos los partidos en vivo

“Lo último que queríamos ver”: el parte médico de la estrella del esquí que sufrió una grave caída en los Juegos Olímpicos de Invierno

Boca Juniors quedó a un paso de comprarle a Edwuin Cetré a Estudiantes: el gesto que sugiere un acuerdo inminente

“De tal palo, tal astilla”: el golazo de Mateo Messi que compartió la Academia del Inter Miami

TELESHOW
Juli Poggi, polémica sobre su

Juli Poggi, polémica sobre su miedo a envejecer: “La juventud es el mejor momento de la vida”

La llamativa frase de Gabriela Sari en medio de los rumores de romance con Facundo Arana

Natalia Oreiro al natural: sus postales íntimas desde su hogar en San Isidro

El video completo de la tremenda pelea entre Pampita y Moria Casán que recreó Tini Stoessel: “Dejá de gritar, loca”

Daniela Christiansson posteó cómo le enseña a esquiar a Elle, su hija mayor con Maxi López

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Cuba informó

La dictadura de Cuba informó a las aerolíneas que a partir del lunes se queda sin combustible para aviones

Rusia amenazó con utilizar “todos los medios disponibles” ante un eventual conflicto armado con Europa

Transforman colchones viejos en aislantes térmicos con hongos: la innovación que apunta a revolucionar la construcción sostenible

La dictadura de Nicaragua restableció el requisito de un visado obligatorio para el ingreso de ciudadanos cubanos

Persecución en Irán: el régimen detuvo a tres líderes reformistas en nueva ola de arrestos tras las masivas protestas