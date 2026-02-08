Google amplía el alcance de Quick Share y AirDrop en el ecosistema Android

Otros fabricantes han comenzado a dar señales de compatibilidad con Quick Share y AirDrop. GOOGLE

A finales de 2025, Google dio un paso decisivo para acercar el intercambio de archivos entre Android y el ecosistema de Apple. La compatibilidad entre Quick Share y AirDrop, dos de las funciones más populares para transferir archivos de manera instantánea, inicia una nueva etapa que busca facilitar la interoperabilidad entre plataformas y romper barreras históricas.

Aunque el proceso comenzó de forma limitada, la intención es que cada vez más dispositivos Android puedan disfrutar de este avance.

Interoperabilidad entre Quick Share y AirDrop: un reto para Google

El primer avance en la compatibilidad entre Quick Share y AirDrop no fue sencillo. Al principio, la función solo estaba disponible en el Pixel 10, lo que representó una restricción importante para el resto de los usuarios de Android.

Recurso de envío de foto entre Quick Share y AirDrop. GOOGLE

Quienes no contaban con este modelo debieron seguir recurriendo a soluciones alternativas como LocalSend u otras aplicaciones de transferencia de archivos de gran tamaño.

Aunque Apple no colaboró, Google logró dar el primer paso para eliminar una de las barreras históricas entre Android y el entorno de Apple, sentando las bases para una interoperabilidad más amplia entre ambos sistemas.

La expansión de Quick Share a más dispositivos Android

El avance hacia una mayor compatibilidad no se detuvo en el Pixel 10. De acuerdo con información de Android Authority, la interoperabilidad entre Quick Share y AirDrop “se expandirá más allá de la serie Pixel 10 a más dispositivos Android este año”.

La compatibilidad entre Quick Share y AirDrop, dos de las funciones más populares para transferir archivos de manera instantánea, inicia una nueva etapa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es pertinente indicar que esta noticia ha generado expectación entre los usuarios, que esperan poder compartir archivos de manera más sencilla y universal.

Eric Kay, vicepresidente de ingeniería de Google para Android, dio a conocer al medio citado que “estamos trabajando con nuestros socios para expandirlo al resto del ecosistema, y ​​pronto habrá anuncios interesantes”.

El papel de los fabricantes y el futuro de la transferencia de archivos

No solo Google ha mostrado interés en ampliar esta función. Otros fabricantes han comenzado a dar señales de compatibilidad con Quick Share y AirDrop. Nothing ha confirmado que está desarrollando esta integración, mientras que Qualcomm también ha insinuado que los teléfonos con procesadores Snapdragon contarán con esta característica.

AirDrop es una función exclusiva de los dispositivos Apple que permite transferir archivos de manera rápida entre iPhone, iPad y Mac. (Imagen ilustrativa Infobae)

El objetivo final de la compatibilidad entre Quick Share y AirDrop va más allá de ofrecer una solución técnica para la transferencia de archivos. Representa una declaración de intenciones sobre cómo el mercado tecnológico busca eliminar las barreras impuestas por Apple y ofrecer a los usuarios de Android una herramienta más sencilla, universal y eficiente para compartir fotos, videos y todo tipo de archivos.

La ampliación de Quick Share y AirDrop en el ecosistema Android marca el inicio de una nueva etapa en la conectividad móvil, donde la interoperabilidad y la facilidad de uso se convierten en prioridades tanto para usuarios como para fabricantes.

AirDrop: cómo transferir archivos entre dispositivos Apple de forma rápida

AirDrop es una función exclusiva de los dispositivos Apple que permite transferir archivos de manera rápida entre iPhone, iPad y Mac sin necesidad de cables ni aplicaciones adicionales. Utiliza una combinación de Bluetooth y Wi-Fi para establecer una conexión directa entre los dispositivos cercanos.

Para enviar un archivo, el usuario solo debe seleccionar la opción de compartir mediante AirDrop y elegir el dispositivo destinatario que aparezca en la lista. REUTERS/Mike Segar

Para enviar un archivo, el usuario solo debe seleccionar la opción de compartir mediante AirDrop y elegir el dispositivo destinatario que aparezca en la lista. El receptor recibe una notificación para aceptar o rechazar la transferencia. Si acepta, el archivo se transfiere de forma instantánea y cifrada, garantizando privacidad y seguridad.

AirDrop resulta especialmente útil para compartir fotos, documentos o enlaces en situaciones donde no hay conexión a internet, ya que solo requiere que ambos dispositivos tengan activadas las funciones inalámbricas y estén próximos entre sí.