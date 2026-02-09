Así puedes transformar tu antiguo smartphone en una cámara de vigilancia para el hogar

Convierte tu viejo smartphone en una cámara de seguridad: guía práctica, económica y ecológica para tu hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez son más las personas que buscan soluciones prácticas, económicas y sostenibles para reforzar la seguridad en casa. Frente a la acumulación de teléfonos antiguos olvidados en cajones, surge una alternativa inteligente: reutilizarlos como cámaras de vigilancia.

Esta opción no solo te ayuda a proteger tu hogar y vigilar a tus seres queridos o mascotas, también contribuye a reducir la generación de residuos electrónicos y te permite aprovechar un dispositivo que, de otro modo, quedaría en desuso.

Hoy, transformar un smartphone viejo en una cámara de seguridad es un proceso sencillo, accesible y adaptable a diferentes necesidades, sin necesidad de gastar en costosos sistemas de videovigilancia.

Contar con una cámara de vigilancia en casa aporta tranquilidad y control, y hacerlo sin costo adicional es una ventaja clara. Los teléfonos inteligentes, aunque antiguos, suelen tener cámaras de buena calidad, conectividad WiFi y pueden instalar aplicaciones especializadas. Además, al reutilizarlos, disminuyes el impacto ambiental y evitas que materiales tóxicos terminen contaminando el planeta.

La iniciativa no solo proporciona una solución de seguridad, también fomenta la economía circular y promueve un consumo tecnológico más responsable.

Qué necesitas para volver tu antiguo celular una cámara de seguridad

Para montar tu propio sistema de vigilancia casero, solo requieres cuatro elementos:

Un teléfono viejo (funcionando y con acceso a WiFi) Tu teléfono actual, que funcionará como visor y receptor de alertas Una conexión WiFi estable Una app de cámara de seguridad (las más usadas son Alfred Camera, AirDroid Personal, Pro-Vue y Wyze, entre otras)

Instalación paso a paso

Prepara el teléfono antiguo: Reinícialo para limpiar la memoria y mejorar el rendimiento. Conéctalo a la red WiFi y, si es posible, mantenlo enchufado para vigilancia continua. Descarga la aplicación: Instala la app de cámara de seguridad elegida tanto en el teléfono antiguo como en el actual. Muchas de estas aplicaciones permiten transmisión y grabación de video, alertas de movimiento y hasta audio bidireccional. Configura los dispositivos: Inicia sesión con la misma cuenta en ambos teléfonos. El antiguo será la cámara y el nuevo, el visor. Ajusta las opciones de notificación y movimiento según tus necesidades. Ubica la cámara: Coloca el teléfono antiguo en el lugar que deseas monitorear, preferiblemente en un sitio estratégico y poco accesible para evitar manipulaciones. Si necesitas cubrir varias áreas, puedes usar más de un teléfono antiguo sincronizado con la misma app. Personaliza y amplía: Explora funciones adicionales como almacenamiento en la nube, grabación programada o integración con otros sistemas de domótica. Algunas apps permiten añadir baterías externas o cables largos si los enchufes están lejos.

Consejos para un monitoreo eficiente

Usa soportes o trípodes para evitar caídas accidentales.

Activa el modo “no molestar” para que el teléfono antiguo no reciba notificaciones ni llamadas.

Programa alertas solo para horas y zonas específicas , evitando falsas alarmas.

Considera usar el almacenamiento en la nube para acceder a grabaciones desde cualquier lugar.

Beneficios ambientales y tecnológicos

Reutilizar un smartphone antiguo como cámara de vigilancia va mucho más allá de la seguridad. Cada teléfono que se recicla de esta manera representa menos demanda de minerales como litio y cobalto, y evita que componentes contaminantes terminen en vertederos. Además, extiende la vida útil de los dispositivos, alineándose con los principios de la economía circular.

Desde el punto de vista tecnológico, aprovechar el potencial de un equipo que aún funciona permite ahorrar dinero y liberar tu smartphone principal de tareas secundarias. Los teléfonos antiguos pueden servir como controladores de domótica, marcos digitales o reproductores de música dedicados, optimizando la gestión de tu hogar.

Convertir tu viejo smartphone en una cámara de vigilancia es un proyecto sencillo, económico y ecológico. No solo refuerza la seguridad de tu hogar, sino que contribuye a un consumo más consciente y eficiente de la tecnología.