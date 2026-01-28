Tecno

Qué hacer con los dispositivos viejos que hay en casa

La reparación, venta retro y reciclaje responsable de reproductores y cámaras obsoletas permiten aprovechar archivos valiosos y dar un nuevo propósito a la tecnología

El almacenamiento de dispositivos electrónicos
El almacenamiento de dispositivos electrónicos antiguos en los hogares puede ofrecer valor al permitir la recuperación de archivos personales únicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En miles de casas, un rincón olvidado recoge una variedad de dispositivos electrónicos antiguos que fueron desplazados por los teléfonos inteligentes, pero que aún conservan un valor inesperado.

Lejos de ser simples desechos tecnológicos, estos aparatos, como iPod, reproductores MP3 y cámaras digitales, pueden servir tanto para recuperar archivos personales únicos como para reducir el impacto ambiental asociado a su descarte.

Más allá de la obsolescencia, estos dispositivos suelen albergar archivos personales irremplazables: música copiada desde CD originales, fotografías y documentos digitales.

Cómo recuperar la información de dispositivos antiguos guardados en casa

La restauración de iPod, reproductores
La restauración de iPod, reproductores MP3 y cámaras digitales es posible mediante tutoriales y manuales disponibles en línea para cada modelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para recuperar esta información, en el caso de los iPod y dispositivos MP3 iniciales, es clave la utilización de programas como iExplorer, iMazing o TouchCopy. Estas herramientas permiten buscar y copiar listas de reproducción, vídeos y grabaciones guardadas únicamente en el interior del aparato.

Otros reproductores y cámaras permiten una extracción más sencilla. Con solo conectarlos a la computadora, suelen ser reconocidos como discos duros externos, posibilitando la transferencia directa de archivos desde el sistema de archivos.

Qué considerar antes de recuperar los archivos guardados en dispositivos viejos

La localización de cables y adaptadores apropiados se convierte en un paso necesario, porque modelos antiguos emplean conectores USB, FireWire u otros que ya no están en circulación frecuente. Por esta razón, determinar el modelo exacto es crucial, porque puertos y clavijas han cambiado con el tiempo.

La identificación del modelo de
La identificación del modelo de dispositivo y la búsqueda de cables o adaptadores adecuados son claves para extraer archivos de equipos antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para dispositivos modernos con puertos USB-C exclusivamente, es habitual necesitar un adaptador o hub compatible, aunque las conversiones de FireWire a USB presentan serias limitaciones técnicas y muchas veces resultan inviables.

Tras asegurar el traspaso de contenido personal, lo siguiente es realizar una copia de seguridad digital, en la nube o en unidades externas. Servicios como Google Drive o OneDrive facilitan la organización y acceso a la música, imágenes y documentos desde cualquier dispositivo, lo que protege frente a pérdidas o daños futuros.

Cuáles son los pasos a seguir luego de recuperar la información y los archivos

Finalizada la transferencia y respaldo de archivos personales, distintos caminos se abren para decidir el destino de estos aparatos. La restauración, guiada por tutoriales en la red o por servicios técnicos, permite extender la vida útil de estos dispositivos.

Respaldar archivos personales en la
Respaldar archivos personales en la nube o unidades externas garantiza la preservación de música, fotos y documentos recuperados de dispositivos antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recursos como los archivos digitales que proporcionan los fabricantes en sus sitios web, así como repositorios especializados como Manuals Online o ManualsLib, ofrecen acceso a manuales para cada modelo, lo que facilita la reparación o reconfiguración de aparatos olvidados.

Además, la venta de dispositivos retro ha cobrado protagonismo, gracias al resurgimiento del interés por la tecnología de otras épocas. Aquellos que cumplen con requisitos de estado funcional pueden encontrar nuevos dueños atraídos por su funcionalidad específica o por la nostalgia.

Cuando el deterioro impide su reutilización, el reciclaje responsable en puntos autorizados ayuda a evitar un daño ambiental adicional. Sumado a prolongar el ciclo útil de los viejos dispositivos, estas acciones fomentan un enfoque sostenible para la gestión de la tecnología en el hogar, permitiendo maximizar su utilidad y reducir la generación de residuos electrónicos.

Por qué es importante reciclar los dispositivos viejos guardados en casa

Cada año, millones de dispositivos
Cada año, millones de dispositivos en desuso generan residuos tóxicos y desperdician recursos reutilizables clave para la industria tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciclaje de dispositivos viejos evita que materiales peligrosos como plomo, mercurio y cadmio terminen en vertederos o cuerpos de agua. Estos componentes, presentes en teléfonos, computadoras y electrodomésticos, pueden filtrarse al suelo y contaminar el agua, afectando a ecosistemas y a comunidades humanas.

Al reciclar estos aparatos, se reduce el riesgo de contaminación ambiental y se protege la salud pública, porque la exposición a estas sustancias puede provocar enfermedades graves y afectar el desarrollo infantil.

Asimismo, el reciclaje permite recuperar metales y componentes valiosos como oro, plata y cobre, que pueden reutilizarse en la fabricación de nuevos dispositivos. Este proceso disminuye la extracción de materias primas, contribuye al ahorro de energía y reduce la huella de carbono.

