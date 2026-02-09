¿Vivirías en una ciudad que sabe todo de ti? El auge de las Smart Cities en América Latina

Ciudades inteligentes en América Latina: avances, beneficios y dilemas de la digitalización urbana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación de las ciudades ya no es una promesa futurista, sino una realidad que avanza rápidamente en América Latina y el mundo. El auge de las ciudades inteligentes —urbanizaciones que integran inteligencia artificial, IoT (Internet de las Cosas) y análisis de datos en tiempo real— está cambiando la manera de enfrentar problemas urbanos críticos, desde la violencia y la congestión hasta la eficiencia energética y la gestión de servicios públicos.

En la actualidad estos modelos se presentan como respuesta concreta a desafíos urgentes en la región, pero también plantean riesgos y dilemas en torno a la privacidad y el control social.

La importancia de esta tendencia se refleja en el mercado global de smart cities, que ya supera los 700 mil millones de dólares y podría duplicar su valor hacia 2030. La presión sobre la infraestructura, el crecimiento urbano acelerado y la necesidad de elevar la calidad de vida impulsan a gobiernos y empresas a explorar soluciones digitales para hacer frente a realidades cada vez más complejas.

Del sueño futurista a la realidad: así impactan las smart cities en la seguridad y la vida diaria de la región - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pueden las ciudades inteligentes solucionar problemas en Latinoamérica

El desafío de la seguridad urbana es uno de los más apremiantes. De acuerdo con la Policía Nacional en Bogotá, una de las ciudades más importantes de América Latina, los hechos violentos reflejaron un aumento de dos puntos porcentuales, en comparación con las cifras del año anterior.

El aumento de la violencia ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer la capacidad de prevención y respuesta de las instituciones. Compañías de seguridad como Genetec, han subrayado que la clave está en la integración y análisis eficiente de datos provenientes de videovigilancia, sensores, sistemas de movilidad y servicios de emergencia.

Plataformas tecnológicas que unifican y procesan esta información permiten anticipar riesgos, optimizar los recursos y mejorar la coordinación entre entidades, facilitando intervenciones más rápidas y efectivas.

Qué ejemplos de ciudades inteligentes hay alrededor del mundo

En otras áreas, como movilidad y gestión ambiental, la experiencia internacional demuestra beneficios tangibles. En Zúrich, sensores inteligentes ajustan la iluminación urbana según el flujo vehicular, reduciendo el consumo energético.

Ciudades digitales: oportunidades y amenazas en la nueva era de la vigilancia y la eficiencia urbana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oslo, por ejemplo, utiliza plataformas digitales para monitorear la calidad del aire y mejorar la seguridad vial en tiempo real. Estas soluciones han permitido reducir el desperdicio de energía y agua en hasta un 20%, anticipar riesgos operativos y hacer más predecibles las operaciones tanto para gobiernos como para empresas.

La adopción de infraestructura digital también fortalece la gestión pública y crea un entorno más competitivo para el sector privado, facilitando inversiones y promoviendo la sostenibilidad a largo plazo.

En la COP30, celebrada en Belém, fue señalado el papel estratégico de las ciudades en la agenda climática global, destacando la importancia de combinar innovación tecnológica, planificación urbana y sostenibilidad. La interoperabilidad de datos y la capacidad de tomar decisiones en tiempo real se consolidan como ejes centrales para enfrentar los desafíos climáticos y de infraestructura.

Los estudios muestran que sectores como retail, logística, energía, salud y manufactura se benefician de la automatización y el análisis de datos urbanos, logrando operaciones más eficientes, reducción de desperdicios y una mejor anticipación de riesgos.

Para América Latina, donde las ciudades enfrentan retos estructurales en movilidad, infraestructura y exclusión social, la digitalización ofrece una vía concreta para avanzar hacia modelos urbanos más resilientes, productivos y centrados en las personas.

Smart cities en América Latina: soluciones tecnológicas y nuevos retos para la privacidad y la libertad - (Imagen ilustrativa de Infobae)

Cuáles son los riesgos de las ciudades inteligentes

Sin embargo, la revolución de las ciudades inteligentes no está exenta de riesgos. La integración de cámaras con reconocimiento facial, sensores de movimiento y rastreo de dispositivos convierte el espacio público en un entorno de recolección de datos permanente, donde la privacidad se vuelve una concesión más que un derecho. El anonimato desaparece y la identidad de los habitantes queda vinculada a cada paso, generando una presión psicológica constante.

Este entorno fomenta lo que los sociólogos llaman “efecto de inhibición”: las personas, al sentirse observadas por algoritmos omnipresentes, ajustan su comportamiento, evitan opiniones disidentes y restringen la espontaneidad. La ciudad se convierte en un laboratorio de control, donde el miedo a ser malinterpretado por una IA puede dictar la conducta diaria.

Además, la falta de transparencia sobre la gestión y el uso de los datos agrava la desconfianza. La administración de estos sistemas suele estar en manos de empresas tecnológicas privadas, cuyos intereses no siempre coinciden con el bienestar público.

El avance hacia ciudades inteligentes ofrece soluciones reales a problemas complejos, aunque también exige un debate abierto sobre los límites entre eficiencia, control y libertad.