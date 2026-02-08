Tim Cook habla de su salida de Apple: quién podría remplazarlo

La posible salida de Tim Cook de Apple genera expectativas en la industria tecnológica sobre el futuro de la compañía. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

La posible salida de Tim Cook como líder de Apple ha sido uno de los temas más comentados en la industria tecnológica durante los últimos meses. El propio Cook abordó el asunto en una reciente reunión con empleados, donde ofreció algunas pistas sobre su visión del futuro para la dirección de la compañía que ha estado bajo su mando desde 2011.

Qué dijo Tim Cook sobre su salida de Apple

Durante un encuentro con la plantilla, Tim Cook fue consultado de forma directa sobre el tema de la jubilación y la eventual sucesión en la dirección ejecutiva de Apple. El CEO no ofreció una confirmación sobre cuándo se producirá el relevo, pero sí dejó en claro que se trata de una cuestión que ocupa buena parte de sus pensamientos.

“He pasado mucho tiempo pensando en quiénes estarán en la sala dentro de cinco años, diez años. Estoy obsesionado con esto: quiénes estarán en la sala dentro de quince años”, expresó en la reunión.

Los rumores sobre la fecha de retiro de Tim Cook intensifican la especulación sobre el relevo en la dirección ejecutiva de Apple. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cook, que cumplió 65 años el año pasado, reconoció que la jubilación es “algo natural” para cualquier persona que llega a cierta edad. Sin embargo, subrayó que un líder debe anticipar ese momento y asegurarse de que existen planes sólidos para la transición. “Esto es una parte importante del liderazgo: pensar en estas cosas y tener planes preparados”, afirmó el CEO ante los empleados.

En los últimos tiempos, los rumores sobre el retiro de Cook se han intensificado. Informes de medios internacionales sugieren que Apple ya prepara su salida, aunque las fechas concretas siguen en el terreno de la especulación.

Algunos reportes mencionan que el cambio podría darse tan pronto como a comienzos de 2026, aunque otras fuentes consideran improbable que el relevo llegue antes de la mitad de ese año. En cualquier caso, la sucesión es vista como una realidad inminente, aunque Cook no ha confirmado plazos ni ha manifestado una decisión definitiva sobre cuándo dejará el cargo.

Quién sería el remplazo de Tim Cook en Apple

En este contexto de transición, el nombre de John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware, ha emergido como el principal candidato para suceder a Cook en la conducción de Apple.

John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware, se perfila como principal candidato para sustituir a Tim Cook en Apple. (REUTERS)

Ya en los últimos meses, Cook le ha confiado a Ternus responsabilidades clave, como la supervisión de los equipos de diseño de la empresa, un movimiento que muchos analistas interpretan como una señal clara de confianza y una antesala a su posible nombramiento como próximo CEO.

Ternus dirige actualmente todos los esfuerzos de ingeniería de hardware y, según informes recientes, también se ha convertido en el “patrocinador ejecutivo” de todo el trabajo de diseño dentro de Apple. Esta expansión de su ámbito de acción refuerza su posición como el sucesor natural de Cook, aunque la compañía no ha hecho anuncios oficiales al respecto.

La comunidad tecnológica observa estos movimientos como indicios inequívocos de que la sucesión está planificada y en marcha, aunque todavía no se haya concretado públicamente.

La salida de ejecutivos de alto perfil, como Jeff Williams y Lisa Jackson, marca una renovación generacional en el equipo directivo de Apple. (REUTERS/Abdul Saboor)

Cambios recientes en el equipo ejecutivo de Apple

La salida de varios ejecutivos de alto perfil en Apple también ha sido interpretada como parte del proceso de renovación generacional. Entre las figuras que abandonaron la compañía recientemente se encuentran Jeff Williams, director de operaciones, Lisa Jackson, vicepresidenta de medio ambiente, y Katherine Adams, consejera general. Según Cook, estas salidas estaban previstas y no han supuesto ninguna sorpresa para la dirección.

El directivo, no obstante, evitó referirse a los casos de otros ejecutivos que han dejado la empresa, como John Giannandrea y Alan Dye, lo que ha generado distintas interpretaciones sobre la gestión interna y los planes de sucesión a diferentes niveles de la estructura corporativa.