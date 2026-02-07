Tim Cook, CEO de Apple, sorprende con Bad Bunny: esto es lo que Apple Music prepara para el Super Bowl

Tim Cook, CEO de Apple, publicó una foto con Bad Bunny antes de su show en el medio tiempo del Super Bowl. (X: tim_cook)

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, compartió una foto junto a Bad Bunny en la víspera de la presentación del artista puertorriqueño en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El ejecutivo manifestó su entusiasmo por el evento al afirmar: “No puedo esperar para el Super Bowl y el #AppleMusicHalftime Show”. El respaldo de Cook subraya la alianza entre Apple Music y la NFL para la producción del espectáculo.

Tras romper récords en 2025 con una audiencia estimada entre 126 y 128 millones de espectadores, se espera que el Super Bowl LX mantenga una audiencia global masiva en directo.

Tras alcanzar entre 126 y 128 millones de espectadores en 2025, se prevé que el Super Bowl LX mantenga una audiencia global masiva. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images/File Photo

En Estados Unidos, la transmisión en vivo estará disponible a través de Peacock (de NBC), además de Hulu + Live TV y NFL+. Para Latinoamérica, el evento podrá verse en Disney+; en México también estará disponible en la aplicación de Fox Sports y en toda la región mediante ESPN.

En otros países, NFL Game Pass en DAZN permite acceder a todos los partidos, incluido el Super Bowl, descargando la aplicación correspondiente en iPhone, iPad o Mac.

Cómo se ha involucrado Apple Music en la producción del show de Bad Bunny

Apple Music ha asumido un papel central en el show de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny en 2026, a través de un patrocinio valorado en USD 50 millones, lo que consolida el evento como un fenómeno cultural global.

La plataforma presentó la iniciativa “Camino al Halftime Show”, que incluye listas de reproducción exclusivas, el “2026 Super Bowl LX Megamix” producido por Tainy, funciones de karaoke con Apple Music Sing y un tráiler oficial filmado en Puerto Rico.

Entre las acciones desarrolladas por Apple Music destacan:

Experiencia inmersiva y contenidos temáticos: Lanzamiento de la colección “Bad Bunny Essentials” y playlists como Dance Bunny, Trap Bunny y Benito y sus amigos.

Apple Music ocupa un lugar clave en el show de medio tiempo del Super Bowl LX con Bad Bunny, gracias a un patrocinio de USD 50 millones, consolidando el evento como fenómeno cultural. (Apple Music)

Contenido exclusivo: El “2026 Super Bowl LX Megamix” a cargo de Tainy, productor principal de Bad Bunny.

Innovaciones técnicas: Mejora de la función Apple Music Sing para interpretar canciones del artista con letras en tiempo real y, mediante Shazam, la posibilidad de desbloquear esferas para el Apple Watch y fondos de pantalla para el iPhone.

Promoción y marketing: Difusión de un tráiler oficial del espectáculo, publicado el 19 de enero de 2026, que muestra a Bad Bunny en Puerto Rico acompañado de la canción “Baile Inolvidable”.

Integración en el ecosistema: Mapas con guías de la ciudad sede y, para suscriptores de iCloud+, herramientas para crear invitaciones personalizadas para reuniones de visualización del partido.

Bad Bunny aconsejó a sus seguidores prepararse para el Super Bowl practicando baile. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Qué recomendación dio Bad Bunny a sus fanáticos para el Super Bowl

Bad Bunny ofreció una recomendación poco habitual a sus seguidores de cara al Super Bowl: que se preparen aprendiendo a bailar.

El artista señaló: “Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta. Quiero llevar eso al escenario, mucha de mi cultura. No quiero dar spoilers. Va a ser sencillo: la gente solo tiene que preocuparse por bailar. Sé que dije que tenían un mes para aprender español, pero ni siquiera necesitan eso. Es mejor que aprendan a bailar. No hay mejor baile que el que sale del corazón”.

El artista ya había participado en el Super Bowl 2020 junto a Shakira, interpretando ‘I Like It’ y ‘Callaita’. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Además, el cantante compartió con Apple Music que contará con invitados especiales durante su presentación en el escenario del Super Bowl LX.

Explicó que, más allá de las colaboraciones, sentirá el respaldo cercano de su familia, amigos y de la comunidad latina que lo acompaña en todo el mundo. “Siempre que alguien me detiene en la calle, me desea cosas buenas. Sé que el mundo va a estar feliz. Van a bailar y la van a pasar bien”, afirmó.

Bad Bunny ya había participado en el Super Bowl 2020 junto a Shakira, interpretando ‘I Like It’ y ‘Callaita’. En diálogo con Apple Music, confesó que no contemplaba volver al espectáculo de medio tiempo, ya que su prioridad es conectar con el público a través de su música.