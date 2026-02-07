Apple sorprende: el iPhone 17e ya tendría fecha de lanzamiento y sería más pronto de lo esperado

El nuevo dispositivo integraría Dynamic Island en lugar del notch, compatibilidad con MagSafe y el chip A19. (Apple)

Apple ya tendría definida la fecha de lanzamiento del iPhone 17e, de acuerdo con filtraciones publicadas por el portal MacWorld. Todo indica que la compañía liderada por Tim Cook presentaría su nuevo modelo económico el 19 de febrero de 2025.

Según MacRumors, el dispositivo podría incorporar la función Dynamic Island en reemplazo del notch, compatibilidad con MagSafe y el chip A19. El iPhone 16e, versión anterior de la línea accesible, tiene un precio inicial de USD 599, y se estima que el nuevo modelo mantendría ese valor.

Qué más se conoce sobre el iPhone 17e

Además de sumar la Dynamic Island, el panel de notificaciones implementado desde el iPhone 14 Pro, salvo en el 16e, y la compatibilidad con MagSafe, el iPhone 17e mantendría varias especificaciones del 16e, según el portal mencionado.

El iPhone 16e no incluye Dynamic Island, pero sí ofrece Apple Intelligence. (Apple)

Entre las características previstas se incluye una pantalla de 6,1 pulgadas, una única cámara trasera y opciones en color blanco y negro.

El panel seguiría operando a 60 Hz, sin la tecnología ProMotion de 120 Hz que Apple incorporó en los modelos estándar del iPhone 17 en 2025, por lo que no se esperan mejoras en la fluidez de video ni en el desplazamiento de páginas web.

Tampoco se contempla la función de pantalla siempre activa (always-on), ya que requiere un panel OLED con brillo mínimo de 1 nit, una característica reservada para los modelos premium. Además, es probable que el HDR y el nivel de brillo sigan siendo inferiores respecto a la línea principal de Apple.

Pese a que el tipo de pantalla no cambiaría, existen rumores sobre una posible reducción en el grosor de los bordes, lo que permitiría una mayor área de visualización.

El iPhone 16E tiene conectividad satelital para emergencias, permitiendo comunicación en áreas sin cobertura celular. (Apple)

El iPhone 17e también integraría el módem C1X de Apple, más rápido y eficiente que el C1 del 16e, con capacidad para duplicar la velocidad y reducir el consumo energético.

La cámara trasera seguiría siendo de 48 megapíxeles con lente gran angular, sin mejoras respecto a la generación anterior, y la cámara frontal mantendría los 12 megapíxeles del 16e, a diferencia de los 18 megapíxeles y la tecnología Center Stage de los modelos estándar del iPhone 17.

Qué chip tendría el iPhone 17e

El iPhone 17e incorporaría el chip A19 de Apple, debutante en la familia iPhone 17. Este procesador, fabricado con tecnología N3P de 3 nanómetros, promete un rendimiento entre 5% y 10% superior respecto al A18 utilizado en el iPhone 16e.

El iPhone 17e sumaría el procesador A19, estrenado en la serie iPhone 17. (Foto: Apple)

Es probable que Apple implemente en el 17e una versión del A19 con menor frecuencia, lo que resultaría en un desempeño algo inferior al del modelo estándar.

Siguiendo la tendencia del iPhone 16e, que integró una GPU de 4 núcleos en lugar de 5, no se descarta que el 17e cuente también con una versión reducida de la GPU.

El A19, además de mejoras en CPU y GPU, suma un motor de pantalla renovado, un procesador de señal de imagen optimizado y un Neural Engine mejorado para potenciar las tareas de inteligencia artificial.

Apple renueva su rastreador personal con mayor precisión, altavoz más potente y materiales reciclados. (Foto: Apple)

Cada núcleo de la GPU incorpora un Neural Accelerator para potenciar los modelos de IA locales.

Se prevé que el iPhone 17e conserve los 8 GB de RAM del 16e, mientras que otros modelos de la gama disponen de 12 GB.

Cuál fue el último dispositivo que lanzó Apple

A finales de enero de 2026, Apple presentó la segunda generación de su localizador, el AirTag 2. Este nuevo dispositivo incorpora mejoras internas que amplían el alcance de Bluetooth y aumentan la precisión en la localización, aunque conserva el diseño del modelo original lanzado en 2021.

Se trata del último lanzamiento de la marca en la categoría de accesorios.