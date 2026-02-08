Tecno

La historia de la abuela gamer de 91 años que conquistó Final Fantasy XI y conmovió a la comunidad global

La noticia de su fallecimiento movilizó a la comunidad y al equipo de Square Enix, que reconocieron la influencia de su ejemplo y la fuerza del vínculo entre generaciones dentro del universo del videojuego

Adiós a la abuela gamer
Adiós a la abuela gamer de 91 años: el legado de una leyenda en Final Fantasy XI emociona al mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo de los videojuegos acaba de perder a una de sus figuras más queridas y sorprendentes. Una abuela japonesa de 91 años, veterana en el competitivo universo de Final Fantasy XI, falleció recientemente, dejando una historia de conexión familiar y perseverancia tecnológica que ha emocionado a jugadores y creadores en todo el mundo.

La noticia de su partida, confirmada por su nieto a través de redes sociales, se viralizó y llegó a los desarrolladores y compositores originales del juego, quienes enviaron homenajes personales y destacaron su dedicación de casi dos décadas al icónico MMORPG de Square Enix.

Una vida paralela en el gaming: pasión y competencia hasta el final

Lejos de ser una jugadora casual, la abuela mantenía una participación activa y competitiva en Final Fantasy XI hasta que su salud comenzó a deteriorarse. Su nieto relató que jugaba junto a ella desde la versión beta y que, incluso después del cierre de los servidores para PlayStation 2 y Xbox 360 en 2016, ella migró a la versión de PC, adaptándose con soltura a los cambios tecnológicos.

Sus años de juego la llevaron a formar parte del servidor Valefor, donde participaba en incursiones de alta dificultad como “Ambuscade” y “Omen”, modos que requieren estrategia, coordinación y un dominio avanzado de las mecánicas del juego. Esta dedicación la convirtió en una jugadora “hardcore”, respetada por la comunidad y admirada por su capacidad de aprendizaje continuo y su pasión por el mundo digital, a pesar de las barreras generacionales.

Un legado que trasciende la pantalla

El impacto de su historia va mucho más allá del simple logro de haber jugado durante veinte años. La longevidad de su partida es vista como un hito técnico y personal, considerando que Final Fantasy XI se estrenó en 2002.

Las imágenes compartidas por su nieto la muestran frente a un PC, prueba de su adaptabilidad y de cómo su afición sobrevivió a la obsolescencia de las consolas originales.

Uno de los momentos más conmovedores revelados por su familia es que el servicio funerario se celebró con la música de las colecciones de piano de Final Fantasy XI, las mismas melodías que la acompañaron durante miles de horas en el mundo de Vana’diel. Este gesto subraya el papel central que tuvo el juego tanto en su vida diaria como en su vínculo con seres queridos.

Tributo de la comunidad y los creadores a la abuela gamer

La historia de la abuela gamer se viralizó rápidamente, cruzando fronteras idiomáticas y culturales. Miembros clave del equipo de desarrollo de Square Enix, como Kensuke Shimoda, diseñador de juego, y la compositora Kumi Tanioka, expresaron públicamente su gratitud y respeto.

Tanioka, cuyas melodías definieron la atmósfera del juego, agradeció que la abuela viajara casi veinte años por Vana’diel y se mostró emocionada al saber que su música favorita era el tema de Gustaberg.

Este intercambio de mensajes selló un ciclo de respeto entre creadores y jugadores, y dejó claro que la comunidad de Final Fantasy XI perdió a una aventurera, pero ganó una leyenda en su historia.

Un juego que se mantiene a pesar del tiempo

Final Fantasy XI, lanzado originalmente en PlayStation 2 y PC, fue el primer título en línea de la franquicia y se distinguió por su dificultad, su enfoque social y la necesidad de cooperación real entre jugadores.

La flexibilidad de su sistema de trabajos y la profundidad de su narrativa han convertido a Vana’diel en un refugio nostálgico, sostenido por una de las comunidades más dedicadas y solidarias del gaming.

Hoy, el juego ha evolucionado para adaptarse a los tiempos modernos, pero la historia de la abuela japonesa de 91 años demuestra que el verdadero poder de un mundo virtual reside en su capacidad para conectar generaciones, cruzar fronteras y dejar recuerdos imborrables en la vida real. La comunidad de Final Fantasy XI despide a una jugadora ejemplar, cuya pasión y dedicación seguirán inspirando a nuevos aventureros.

