Así es la nueva oleada de juegos en Xbox Game Pass para febrero 2026: RPG, deportes y acción

Xbox Game Pass arranca febrero 2026 con lanzamientos de franquicias top, estrenos día uno y variedad para todos

El catálogo de Xbox Game Pass no deja de crecer, Microsoft ha anunciado una potente actualización para todo el mes de febrero, con una oleada de lanzamientos que abarca desde grandes franquicias hasta títulos independientes que refuerzan su posición como líder en el mercado del gaming por suscripción.

El mes viene cargado de estrenos desde el primer día, experiencias cooperativas y novedades en todos los géneros, consolidando a Game Pass como la opción más completa para quienes buscan variedad y calidad en videojuegos.

Juegos destacados ya disponibles en Xbox Game Pass

Así queda el catálogo de Xbox Game Pass en febrero: estrenos, clásicos y sorpresas para todos los perfiles - (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde el inicio del mes, los suscriptores pueden disfrutar de estrenos como Final Fantasy II, disponible en la nube, Xbox Series X|S y PC, que trae de vuelta un clásico RPG lleno de tragedia, amistad y aventura. También se suma Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, una entrega donde Goro Majima pierde la memoria y se convierte en pirata, mezclando acción, humor y combates tanto en tierra como en altamar.

Ambos títulos están disponibles en los principales planes de Game Pass, ampliando las opciones para quienes buscan experiencias profundas y narrativas.

Novedades en deportes, acción y cooperativo para febrero

La primera mitad del mes viene marcada por el estreno de Madden NFL 26, disponible el 5 de febrero en la nube, consola y PC. Esta nueva entrega de la saga de fútbol americano incorpora mejoras jugables y novedades en los modos Franchise, Superstar y Ultimate Team, consolidando la franquicia entre las favoritas de los fanáticos del deporte.

Ese mismo día, Paw Patrol Rescue Wheels: Championship debuta con carreras familiares de monster trucks, protagonizadas por los cachorros más famosos y pensadas para el juego cooperativo local.

Game Pass eleva la vara: más lanzamientos, actualizaciones y grandes franquicias para empezar el año gamer - (Microsoft)

Relooted, que llega el 10 de febrero, propone una aventura de robos futuristas en África donde los jugadores deben recuperar artefactos desde museos occidentales.

El 12 de febrero, la acción y la originalidad llegan con BlazBlue Entropy Effect X, un roguelite de combate estilizado en el universo BlazBlue; Roadside Research, donde extraterrestres encubiertos gestionan una gasolinera terrestre mientras experimentan sin levantar sospechas; y Starsand Island, que ofrece una experiencia de vida campestre, exploración y convivencia con animales en una isla paradisíaca.

Estrenos día uno: High on Life 2, Kingdom Come y Avatar

Una de las grandes ventajas de Xbox Game Pass es la llegada de estrenos el mismo día de su lanzamiento mundial. El 13 de febrero, High on Life 2 aparece con su mezcla de humor irreverente, armas parlantes y acción frenética, mientras que Kingdom Come: Deliverance incorpora un RPG histórico realista ambientado en la Bohemia medieval, donde cada decisión del jugador impacta en la narrativa.

La segunda mitad de febrero destaca con Avatar: Frontiers of Pandora, disponible el 17 de febrero, que permite explorar una región inédita de Pandora en primera persona y ahora también con opción en tercera persona.

Xbox Game Pass refuerza su liderazgo: febrero trae estrenos día uno, franquicias icónicas y sorpresas indie

Ese mismo día, Avowed debuta como el nuevo RPG de acción de Obsidian Entertainment, ambientado en el universo de Pillars of Eternity y preparado para cautivar a los fanáticos del género.

Actualizaciones y más juegos para todos los gustos

El servicio no solo suma estrenos, también actualiza títulos populares. Call of Duty: Black Ops 7 lanza su Temporada 02 el 5 de febrero con nuevas armas, mapas y contenido para el modo Zombis. Monster Train 2 recibe la expansión gratuita que marca el regreso del clan Wurmkin.

Además, títulos como A Game About Digging A Hole e Indika amplían aún más el repertorio disponible para los suscriptores.

Xbox Game Pass refuerza su apuesta por la diversidad y la inmediatez, permitiendo disfrutar de lanzamientos día uno, títulos de grandes franquicias y juegos independientes en consola, PC y la nube.

La actualización de febrero 2026 confirma que Game Pass se mantiene como una de las plataformas activas en servicios de juego por suscripción, renovando cada mes la propuesta para una comunidad global de jugadores.