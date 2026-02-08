El videojuego Madden NFL 26 revela quién ganaría el Super Bowl LX

Madden NFL 26 anticipa triunfo de los Seahawks en el Super Bowl LX con simulación detallada y final de infarto - Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

La cuenta regresiva para el Super Bowl LX está en marcha y, como cada año, la simulación oficial de Madden NFL 26 ya ha adelantado el posible desenlace del partido más esperado. EA SPORTS reveló el 2 de febrero su tradicional predicción, que anticipa un triunfo ajustado de los Seattle Seahawks sobre los New England Patriots por 23-20.

El análisis, que emplea algoritmos avanzados y millones de datos reales de la NFL, se ha convertido en un fenómeno que intriga tanto a fanáticos como a apostadores por la precisión de sus pronósticos en ediciones anteriores.

La importancia de la simulación de Madden radica no solo en el marcador, sino en el nivel de detalle que ofrece: cada jugada clave, los protagonistas del partido y la evolución del marcador cuarto a cuarto. Más allá del entretenimiento, la predicción refleja cómo la tecnología y el análisis de datos han transformado la forma en que se vive el fútbol americano.

El pronóstico de Madden NFL 26 para el Super Bowl LX

Super Bowl LX según Madden 26: Seattle Seahawks vencerían a los Patriots con touchdown decisivo de Walker III - REUTERS/Gabriella Borter/File Photo

Según la simulación, los Seahawks se coronarían campeones tras vencer a los Patriots en un duelo que se decidiría en los últimos segundos. Sam Darnold, mariscal de campo de Seattle, sería elegido el jugador más valioso gracias a una actuación sobresaliente: 26 pases completos en 36 intentos, 289 yardas, dos touchdowns y ninguna intercepción.

La predicción también resalta el impacto de jugadores clave como Jaxon Smith-Njigba, quien sumaría seis recepciones, 84 yardas y un touchdown, y Kenneth Walker III, autor de 76 yardas terrestres, 41 por aire y el touchdown decisivo del partido. En los Patriots, Kayshon Boutte destacaría con cinco recepciones y 72 yardas, mientras que el defensor Christian González anotaría un touchdown tras recuperar un balón suelto.

Jugadas clave y desarrollo del partido

El partido simulado comienza con Seattle ganando el sorteo y recibiendo el balón. Darnold conecta temprano con Smith-Njigba para abrir el marcador y suma otro pase de anotación a Cooper Kupp en el segundo cuarto, llevando a los Seahawks a dominar la primera mitad. Nueva Inglaterra, limitada a solo tres puntos hasta el descanso, logra recortar distancias con un gol de campo.

La segunda mitad muestra la reacción de los Patriots, liderados por el mariscal Drake Maye, quien encuentra a Boutte para acercar el marcador y aprovecha un error de Seattle cuando Christian González recupera un balón suelto y lo devuelve para touchdown, poniendo a los Patriots arriba por tres puntos al inicio del último cuarto.

El desenlace: Seattle busca la victoria

La simulación oficial recrea jugada a jugada el desenlace, subraya la precisión del motor de IA y permite a los fanáticos experimentar el partido antes de la final real a través de EA Play - Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Con menos de un minuto en el reloj, Seattle recupera la posesión tras un despeje de Nueva Inglaterra. Darnold lidera una ofensiva final, impulsada por una buena devolución de Rashid Shaheed. En una jugada decisiva desde la yarda cinco, Seattle opta por ir por el triunfo en lugar de empatar con un gol de campo. El quarterback entrega el balón a Kenneth Walker III, quien se estira para cruzar la línea de anotación y sellar la victoria para los Seahawks.

Ambos equipos muestran solidez en los equipos especiales, con sus pateadores Jason Myers y Andrés Borregales acertando dos goles de campo cada uno. En defensa, Seattle suma cuatro capturas y Ernest Jones IV lidera con nueve tackles, mientras que Carlton Davis III destaca por Nueva Inglaterra.

Cómo Madden NFL 26 realiza la simulación

EA SPORTS utiliza un motor de simulación basado en datos reales de la NFL, estadísticas históricas y millones de partidos jugados en Madden NFL cada año. La franquicia presume de haber acertado el resultado de anteriores Super Bowls, incluida la final entre Patriots y Seahawks en 2015. Según Evan Dexter, vicepresidente de Estrategia y Marketing, “millones de fans esperan a que Madden tome la decisión, ya que nuestra predicción es la única que importa”.

Quienes deseen experimentar el Super Bowl LX desde otra perspectiva pueden crear sus propias simulaciones en Madden NFL 26 a través de EA Play, que ofrece acceso ilimitado al juego justo para el fin de semana del gran partido.