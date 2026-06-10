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Google presenta una IA capaz de traducir en tiempo real y replicar tu forma de hablar

A diferencia de otros sistemas, Gemini 3.5 Live Translate inicia las traducciones casi de forma instantánea y busca mantener una interacción más natural entre los usuarios

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Google lanza una nueva IA que traduce en tiempo real y es parte de Gemini.
Google lanza una nueva IA que traduce en tiempo real y es parte de Gemini. (Google)

Google anunció Gemini 3.5 Live Translate, una nueva herramienta de inteligencia artificial diseñada para traducir conversaciones en tiempo real con una mayor naturalidad y velocidad. La tecnología, integrada en servicios como Google Meet y la aplicación Traductor de Google, promete eliminar las pausas tradicionales entre frases y reproducir no solo el contenido del mensaje, sino también el tono y el ritmo con el que habla cada persona.

La compañía asegura que el sistema es capaz de detectar y traducir automáticamente más de 70 idiomas, ofreciendo una experiencia más cercana a una conversación fluida entre personas que no comparten la misma lengua. Además, la empresa ha puesto a disposición de los desarrolladores una API para que puedan incorporar esta tecnología en aplicaciones y servicios de terceros.

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Con esta actualización, Google busca reforzar su posición en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la comunicación y competir en un mercado donde la traducción instantánea se ha convertido en una de las funciones más demandadas.

Google lanzó una nueva IA que traduce en tiempo real 70 idiomas.
Gemini 3.5 Live Translate es la nueva IA de Google para traducciones en tiempo real. (Google)

Traducciones más rápidas y naturales

Una de las principales novedades de Gemini 3.5 Live Translate es la forma en que procesa las conversaciones.

A diferencia de otros sistemas, que esperan a que una persona termine de hablar antes de generar la traducción, el nuevo modelo analiza el contexto en cuestión de segundos y comienza a traducir casi inmediatamente.

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Esto permite mantener conversaciones más dinámicas y reducir las interrupciones que suelen producirse en las herramientas tradicionales.

Google también ha trabajado en mejorar la expresividad del sistema. Según la compañía, la inteligencia artificial es capaz de adaptar las traducciones al tono emocional y al ritmo de la voz original, ofreciendo una experiencia más cercana a una conversación humana.

Google lanzó una nueva IA que traduce en tiempo real 70 idiomas.
La nueva IA de Google se puede usar en diferentes apps. (Google)

Gemini 3.5 Live Translate llega a Google Meet

La nueva herramienta tendrá una presencia destacada en Google Meet. La integración permitirá activar traducciones en tiempo real durante las videollamadas, facilitando la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas.

La inteligencia artificial se encargará automáticamente del proceso una vez que el usuario habilite la función, eliminando la necesidad de recurrir a servicios externos o subtítulos manuales.

Con esta apuesta, Google busca convertir a Meet en una plataforma más útil para reuniones internacionales, clases virtuales y entornos de trabajo donde participan usuarios de distintos países.

También estará disponible en Google Translate

Gemini 3.5 Live Translate ya está disponible a nivel mundial dentro de la aplicación Traductor de Google para dispositivos Android y iPhone.

La función aparece como una opción adicional dentro de la interfaz de la aplicación y permite iniciar una conversación traducida en tiempo real con solo pulsar un botón.

Google lanzó una nueva IA que traduce en tiempo real 70 idiomas.
Google dio a conocer su IA que traduce en tiempo real 70 idiomar. (Google)

La compañía también adelantó que trabaja en un nuevo “modo de escucha”, una característica que permitirá recibir las traducciones directamente a través de los auriculares del teléfono.

El objetivo es que la experiencia se asemeje a una llamada convencional, haciendo que las traducciones sean todavía más naturales y discretas.

Más de 70 idiomas y una API para desarrolladores

Google confirmó que Gemini 3.5 Live Translate puede identificar y traducir automáticamente más de 70 idiomas. La empresa también anunció el lanzamiento de una API específica para que los desarrolladores integren esta tecnología en sus propias aplicaciones y servicios.

Esto abre la puerta a nuevas herramientas de atención al cliente, plataformas educativas, servicios de videoconferencia y aplicaciones de mensajería capaces de incorporar traducción instantánea impulsada por inteligencia artificial.

La decisión forma parte de la estrategia de Google para expandir el ecosistema de Gemini más allá de sus productos propios.

Google lanzó una nueva IA que traduce en tiempo real 70 idiomas.
Solo tienes que hablar para que la nueva IA de Google empiece a traducir e imite tu voz. (Google)

La IA aplicada a la comunicación cotidiana

La llegada de Gemini 3.5 Live Translate refleja una tendencia cada vez más evidente en el desarrollo de la inteligencia artificial: llevar las capacidades de los grandes modelos de lenguaje a tareas cotidianas.

En lugar de centrarse exclusivamente en asistentes conversacionales o generadores de texto, Google apuesta por herramientas capaces de resolver problemas prácticos, como las barreras idiomáticas.

La posibilidad de mantener conversaciones casi instantáneas entre personas que hablan distintos idiomas podría tener un impacto significativo en ámbitos como el turismo, la educación, los negocios internacionales y las comunicaciones personales.

Con Gemini 3.5 Live Translate, Google busca acercarse a una de las metas más ambiciosas de la tecnología moderna: hacer que el idioma deje de ser una barrera en la interacción entre personas de cualquier parte del mundo.

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