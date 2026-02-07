Dónde está la papelera de WhatsApp y más formas de recuperar espacio en el celular

La papelera de WhatsApp se encuentra en el apartado de almacenamiento de los ajustes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si en pleno 2026 experimentas problemas de espacio en la memoria de tu celular, WhatsApp ofrece una función conocida como ‘papelera’, que permite almacenar los archivos más pesados enviados o recibidos en la plataforma.

Para acceder a la ‘papelera’ o utilizar la herramienta de administración de almacenamiento, sigue estos pasos:

Abrir WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’. Pulsar ‘Administración de almacenamiento’ y luego ‘De más de 5 MB’. Seleccionar los elementos que se deseen eliminar. Pulsar el ícono de la papelera para continuar el proceso. Confirmar al seleccionar ‘Eliminar elementos’.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Para qué sirve la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp es una herramienta diseñada para optimizar la gestión del espacio de almacenamiento en los dispositivos móviles.

Esta función permite a los usuarios identificar y administrar de manera eficiente los archivos que ocupan mayor espacio, como fotos, videos, documentos y mensajes de voz enviados o recibidos a través de la aplicación.

Al acceder a la sección de administración de almacenamiento, es posible visualizar un listado detallado de los archivos más pesados, así como los chats y grupos que generan mayor consumo de memoria.

La papelera de WhatsApp es útil para administrar espacio en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo principal de la papelera de WhatsApp es facilitar la eliminación selectiva de archivos innecesarios para liberar espacio en el dispositivo, evitando así problemas de rendimiento o la imposibilidad de recibir nuevos mensajes por falta de memoria.

Además, esta herramienta ayuda a mantener la aplicación ordenada y a prevenir la acumulación de contenido redundante, lo que resulta especialmente útil para quienes participan en múltiples grupos o manejan grandes volúmenes de información diariamente.

De qué otras formas recuperar espacio en el celular

Existen diversas estrategias para recuperar espacio en el celular y optimizar el rendimiento del dispositivo más allá del uso de la papelera de WhatsApp. Algunas son:

El almacenamiento lleno puede afectar el funcionamiento del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar aplicaciones no utilizadas: Revisa periódicamente las aplicaciones instaladas y desinstala aquellas que ya no empleas. Muchas ocupan espacio y consumen recursos en segundo plano.

Limpiar la caché de las aplicaciones: La mayoría de las apps generan archivos temporales que pueden acumularse y saturar la memoria. Accede a los ajustes del sistema para vaciar la caché de manera segura.

Transferir fotos y videos a la nube: Utiliza servicios como Google Fotos, iCloud o Dropbox para almacenar imágenes y videos en línea, liberando así espacio en el dispositivo sin perder tus archivos.

El almacenamiento lleno del celular puede llegar a afectar la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gestionar archivos descargados: Elimina documentos, audios, imágenes y otros archivos descargados que ya no sean necesarios. Puedes hacerlo desde la carpeta de descargas o utilizando aplicaciones de gestión de archivos.

Optimizar la galería de fotos: Activa la función de optimización de almacenamiento para conservar solo versiones ligeras de las imágenes en el dispositivo y mantener los originales en la nube.

Estas acciones contribuyen a mantener el celular ágil y evitar problemas de memoria que puedan afectar su funcionamiento diario.

Por qué el almacenamiento afecta el rendimiento del celular

El almacenamiento del celular es un factor clave que influye directamente en el rendimiento general del dispositivo.

Existen diversas estrategias para optimizar el almacenamiento del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la memoria interna se encuentra cercana a su capacidad máxima, el sistema operativo y las aplicaciones disponen de menos espacio para ejecutar procesos temporales, lo que puede traducirse en una menor velocidad de respuesta, bloqueos frecuentes y dificultades para instalar actualizaciones o nuevas aplicaciones.

La falta de espacio limita la capacidad del dispositivo para crear y gestionar archivos temporales necesarios para el funcionamiento de apps, especialmente aquellas que requieren procesar grandes volúmenes de datos, como editores de fotos, videos o juegos.

Además, una memoria saturada puede impedir la descarga de mensajes, archivos adjuntos o incluso la recepción de notificaciones, afectando la experiencia de uso.

Por esta razón, gestionar regularmente el espacio disponible es fundamental para garantizar la eficiencia, la seguridad y la vida útil del dispositivo.