Tecno

Dónde está la papelera de WhatsApp y más formas de recuperar espacio en el celular

Esta función se encuentra en el apartado de ‘Administración de almacenamiento’ de la aplicación móvil, tanto en Android como en iPhone

Guardar
La papelera de WhatsApp se
La papelera de WhatsApp se encuentra en el apartado de almacenamiento de los ajustes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si en pleno 2026 experimentas problemas de espacio en la memoria de tu celular, WhatsApp ofrece una función conocida como ‘papelera’, que permite almacenar los archivos más pesados enviados o recibidos en la plataforma.

Para acceder a la ‘papelera’ o utilizar la herramienta de administración de almacenamiento, sigue estos pasos:

  1. Abrir WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’.
  3. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’.
  4. Pulsar ‘Administración de almacenamiento’ y luego ‘De más de 5 MB’.
  5. Seleccionar los elementos que se deseen eliminar.
  6. Pulsar el ícono de la papelera para continuar el proceso.
  7. Confirmar al seleccionar ‘Eliminar elementos’.
En los Ajustes de WhatsApp
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Para qué sirve la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp es una herramienta diseñada para optimizar la gestión del espacio de almacenamiento en los dispositivos móviles.

Esta función permite a los usuarios identificar y administrar de manera eficiente los archivos que ocupan mayor espacio, como fotos, videos, documentos y mensajes de voz enviados o recibidos a través de la aplicación.

Al acceder a la sección de administración de almacenamiento, es posible visualizar un listado detallado de los archivos más pesados, así como los chats y grupos que generan mayor consumo de memoria.

La papelera de WhatsApp es
La papelera de WhatsApp es útil para administrar espacio en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo principal de la papelera de WhatsApp es facilitar la eliminación selectiva de archivos innecesarios para liberar espacio en el dispositivo, evitando así problemas de rendimiento o la imposibilidad de recibir nuevos mensajes por falta de memoria.

Además, esta herramienta ayuda a mantener la aplicación ordenada y a prevenir la acumulación de contenido redundante, lo que resulta especialmente útil para quienes participan en múltiples grupos o manejan grandes volúmenes de información diariamente.

De qué otras formas recuperar espacio en el celular

Existen diversas estrategias para recuperar espacio en el celular y optimizar el rendimiento del dispositivo más allá del uso de la papelera de WhatsApp. Algunas son:

El almacenamiento lleno puede afectar
El almacenamiento lleno puede afectar el funcionamiento del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Eliminar aplicaciones no utilizadas: Revisa periódicamente las aplicaciones instaladas y desinstala aquellas que ya no empleas. Muchas ocupan espacio y consumen recursos en segundo plano.
  • Limpiar la caché de las aplicaciones: La mayoría de las apps generan archivos temporales que pueden acumularse y saturar la memoria. Accede a los ajustes del sistema para vaciar la caché de manera segura.
  • Transferir fotos y videos a la nube: Utiliza servicios como Google Fotos, iCloud o Dropbox para almacenar imágenes y videos en línea, liberando así espacio en el dispositivo sin perder tus archivos.
El almacenamiento lleno del celular
El almacenamiento lleno del celular puede llegar a afectar la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Gestionar archivos descargados: Elimina documentos, audios, imágenes y otros archivos descargados que ya no sean necesarios. Puedes hacerlo desde la carpeta de descargas o utilizando aplicaciones de gestión de archivos.
  • Optimizar la galería de fotos: Activa la función de optimización de almacenamiento para conservar solo versiones ligeras de las imágenes en el dispositivo y mantener los originales en la nube.

Estas acciones contribuyen a mantener el celular ágil y evitar problemas de memoria que puedan afectar su funcionamiento diario.

Por qué el almacenamiento afecta el rendimiento del celular

El almacenamiento del celular es un factor clave que influye directamente en el rendimiento general del dispositivo.

Existen diversas estrategias para optimizar
Existen diversas estrategias para optimizar el almacenamiento del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la memoria interna se encuentra cercana a su capacidad máxima, el sistema operativo y las aplicaciones disponen de menos espacio para ejecutar procesos temporales, lo que puede traducirse en una menor velocidad de respuesta, bloqueos frecuentes y dificultades para instalar actualizaciones o nuevas aplicaciones.

La falta de espacio limita la capacidad del dispositivo para crear y gestionar archivos temporales necesarios para el funcionamiento de apps, especialmente aquellas que requieren procesar grandes volúmenes de datos, como editores de fotos, videos o juegos.

Además, una memoria saturada puede impedir la descarga de mensajes, archivos adjuntos o incluso la recepción de notificaciones, afectando la experiencia de uso.

Por esta razón, gestionar regularmente el espacio disponible es fundamental para garantizar la eficiencia, la seguridad y la vida útil del dispositivo.

Temas Relacionados

WhatsAppPapeleraCelularEspacioAlmacenamientoAndroidiPhoneTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tim Cook, CEO de Apple, sorprende con Bad Bunny: esto es lo que Apple Music prepara para el Super Bowl

En Apple Music, los usuarios disponen de la sección ‘Camino al Halftime Show’, que ofrece listas de reproducción exclusivas y el ’2026 Super Bowl LX Megamix’ producido por Tainy

Tim Cook, CEO de Apple,

Por qué los ingenieros con familia están rechazando trabajar con Elon Musk en la sede de Texas de SpaceX

La ausencia de oportunidades laborales para las parejas de empleados ha representado un obstáculo para atraer y retener talento

Por qué los ingenieros con

La montaña rusa de las criptomonedas: cómo cotizan este día

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, registra un precio de 67.917,1 dólares

La montaña rusa de las

¿Tu celular suena cuando lo agitas pese a no haberse caído? Esta es la causa más común

El ruido que hace un celular al agitarlo suele deberse a un componente presente en muchos teléfonos de alta gama

¿Tu celular suena cuando lo

Por qué debemos activar el modo avión en el celular durante un vuelo

Esta configuración sigue siendo obligatorio para las aerolíneas, aunque no representa un riesgo real para la seguridad de la aeronave

Por qué debemos activar el
DEPORTES
River Plate buscará treparse a

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

Menos equipos y un descenso por Promoción: los impactantes cambios que estudia la Serie A de Brasil

El plan de Flamengo para romper el mercado y sacar a Vinicius del Real Madrid

El violento planchazo del Cuti Romero al brasileño Casemiro que le valió la roja directa en el duelo entre Manchester United y Tottenham

El gesto de los fanáticos de Al Nassr ante una nueva ausencia de Cristiano Ronaldo: crece la incertidumbre por su futuro

TELESHOW
Carmen Barbieri a corazón abierto

Carmen Barbieri a corazón abierto tras la denuncia de Ayelén Paleo: “Te llevaste una familia, ¿qué más querés?“

Alejandra Maglietti contó por qué odia cumplir años y recordó su fiesta de 15: “Solo quería que terminara”

Fabiana Araujo contó cómo fue la propuesta de casamiento de su pareja, Marcelo Dimini: la idea que inició como una broma

DJ Pipo: “Soñábamos que la cumbia sea todo en nuestra vida y ahora es así”

Tamara Báez reveló sus planes de agrandar la familia junto a Thiago Martínez: el tierno anuncio en redes

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos registra 733 casos

Estados Unidos registra 733 casos de sarampión en 2026 y alerta por la caída en la vacunación infantil

La Caravana del Zorro reúne a más de 80 mil motociclistas en peregrinación a Esquipulas, Guatemala

Siria y Arabia Saudita afianzan la cooperación bilateral: crearán una aerolínea conjunta y desarrollarán las telecomunicaciones

El día que la moral destruyó el arte: la historia de la hoguera de las vanidades

El Gobierno italiano denunció un “sabotaje” de la red ferroviaria en el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno