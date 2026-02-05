Roblox presenta IA capaz de crear modelos jugables a partir de lenguaje natural

La nueva función de Roblox está disponible en versión beta. REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration

Roblox ha dado un paso clave en la evolución de las plataformas de creación de videojuegos con el lanzamiento de su función Creación 4D. Esta herramienta, impulsada por inteligencia artificial, permite a los usuarios generar objetos interactivos y funcionales simplemente describiendo lo que desean en lenguaje natural.

La nueva función, actualmente disponible en versión beta, representa un avance significativo para la comunidad de creadores, ya que transforma el proceso de desarrollo en algo más intuitivo y accesible, superando las limitaciones del modelado 3D estático tradicional.

Creación 4D de Roblox: IA al servicio de la creatividad

La principal innovación de Creación 4D es su capacidad para interpretar instrucciones escritas y convertirlas en modelos dinámicos con comportamientos físicos realistas dentro del entorno virtual.

Roblox se ha convertido en un ecosistema global donde millones de personas pueden explorar mundos virtuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, en lugar de limitarse a crear una réplica visual de un automóvil, la herramienta permite diseñar vehículos totalmente funcionales que los jugadores pueden conducir e interactuar dentro del juego.

Este enfoque elimina barreras técnicas y reduce la necesidad de conocimientos avanzados en programación o modelado, facilitando que tanto artistas como desarrolladores den vida a sus ideas directamente en la plataforma.

Anupam Singh, vicepresidente de IA e infraestructuras de Roblox, remarcó que la meta es acercar las herramientas de creación a más usuarios, haciendo que el desarrollo de contenido sea “más visual, accesible y potente”, con el fin de expandir una comunidad que ya supera los 150 millones de usuarios activos diarios.

Esta apuesta por la simplificación y democratización de la creación digital refuerza el dinamismo y la diversidad de experiencias dentro de Roblox.

Modelos de mundo y competencia en inteligencia artificial generativa

La tecnología de Creación 4D se enmarca dentro de un proyecto más ambicioso: el desarrollo de modelos de IA capaces de comprender y simular las reglas y comportamientos de los mundos virtuales, conocidos como “modelos de mundo”.

Este enfoque refuerza la visión de Roblox de construir entornos cada vez más inmersivos y personalizables, donde la inteligencia artificial no solo facilita la creación, sino que también contribuye a la simulación y la interactividad realista.

En respuesta a la acelerada competencia en el sector, el anuncio de Roblox llega pocos días después de que Google presentara una herramienta similar destinada a la generación automática de entornos digitales.

Seguridad y expansión en el ecosistema Roblox

El crecimiento masivo de la comunidad y la rápida adopción de tecnologías avanzadas han llevado a Roblox a reforzar su infraestructura y a priorizar la seguridad en su plataforma.

El objetivo es garantizar que la experiencia de creación y juego siga siendo positiva y segura para todos los usuarios, en un contexto donde la innovación tecnológica avanza a gran ritmo y la competencia por liderar el sector de los mundos virtuales es cada vez más intensa.

Con la Creación 4D, Roblox no solo amplía las posibilidades creativas de su ecosistema, sino que también se posiciona en la vanguardia de la inteligencia artificial aplicada al entretenimiento digital, marcando un antes y un después en la forma en que los jugadores y desarrolladores dan vida a sus ideas dentro de los universos virtuales.

Qué es Roblox y cómo puedes empezar a jugar en la plataforma

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea que permite a los usuarios crear, compartir y disfrutar de experiencias interactivas desarrolladas tanto por la comunidad como por creadores profesionales.

Lanzada en 2006, Roblox se ha convertido en un ecosistema global donde millones de personas pueden explorar mundos virtuales, participar en aventuras, competir en minijuegos o simplemente socializar.

Lo que la distingue de otras plataformas es que ofrece herramientas accesibles para que cualquier usuario pueda diseñar sus propios juegos, objetos y escenarios, utilizando un motor propio y un lenguaje de programación sencillo llamado Lua.



Jugar en Roblox es muy sencillo: basta con crear una cuenta gratuita, elegir un avatar y explorar el catálogo de juegos disponibles, que abarca géneros tan variados como acción, rol, carreras, simulación o estrategia. Cada experiencia es un mundo independiente, con sus propias reglas y dinámicas, y los jugadores pueden unirse a partidas públicas, invitar amigos o interactuar con otros usuarios a través de chat y eventos.

Además, la plataforma fomenta la creatividad y el aprendizaje, ya que los usuarios pueden personalizar sus personajes, adquirir objetos virtuales y, si lo desean, empezar a crear y compartir sus propios juegos con la comunidad global.