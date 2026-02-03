Roblox bajo presión: cientos de padres piden que denuncias por explotación infantil sean públicas

Padres demandan mayor control y transparencia a Roblox ante denuncias de grooming y abuso - REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration

Una ola de presión recae sobre Roblox, la popular plataforma de videojuegos en línea, tras la acción de cientos de padres que exigen transparencia en los casos de explotación infantil vinculados al juego.

Más de 800 familias enviaron una carta al consejo de administración solicitando que la empresa detenga sus intentos de mantener fuera del escrutinio público las demandas relacionadas con abuso y grooming de menores en la plataforma.

Roblox, que alcanzó 83 millones de usuarios activos diarios en 2024 y reportó ingresos por 3.600 millones de dólares ese año, enfrenta más de 100 demandas consolidadas por presunta explotación y abuso sexual infantil. Un bufete de abogados indicó al medio norteamericano, ABC News, que investiga miles de potenciales casos adicionales, lo que aumenta la preocupación de las familias y la presión sobre la empresa.

Seguridad en Roblox: recomendaciones ante el aumento de denuncias y demandas por abuso infantil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los cuestionamientos que afronta Roblox

El principal reclamo de las familias se centra en la estrategia legal de Roblox de buscar el arbitraje privado, un proceso extrajudicial y confidencial donde los casos se resuelven fuera del ámbito público.

“Son confidenciales, son secretas. Nada de lo que ocurre en esos procedimientos de arbitraje se hace público, así que la conducta de Roblox no puede ser examinada por el público”, explicó el abogado Pat Huyett al medio citado.

En la carta, los padres calificaron de “impropios y vergonzosos” los intentos de la empresa y exigieron que se garantice a los niños “su día en la corte”. Las firmas provienen de familias de Washington, California, Florida y Texas, quienes relatan casos de depredadores que contactaron a sus hijos a través del juego.

La presión creció después de que un juez de California rechazara el intento de Roblox de obligar al arbitraje en un caso de abuso, citando la ley federal Ending Forced Arbitration of Sexual Assault and Sexual Harassment Act (EFAA), que prohíbe el arbitraje forzado en casos de abuso sexual. Roblox ha apelado la decisión.

Desde su lanzamiento en 2006, Roblox se consolidó como un espacio de creatividad y juego social. Sin embargo, la plataforma ha sido señalada por facilitar situaciones de grooming, extorsión y, en casos extremos, autolesiones o agresiones.

Polémica en Roblox: familias exigen procesos públicos tras cientos de denuncias por abuso a menores

Relatos recogidos por medios norteamericanos describen casos de adolescentes coaccionados para enviar imágenes explícitas y menores que sufrieron consecuencias graves tras ser contactados por depredadores.

Roblox ha respondido afirmando que la protección de los menores es una prioridad y que emplea miles de moderadores, herramientas de inteligencia artificial y filtros avanzados para detectar contenido inapropiado. La empresa prohíbe el intercambio de imágenes y videos, y colabora con las fuerzas del orden. Además, ha anunciado nuevas funciones para reforzar el control parental.

El objetivo de los padres es lograr procesos judiciales públicos y transparentes para que los casos de explotación infantil se traten en la corte y no en procedimientos privados.

Cómo proteger a los niños en Roblox: recomendaciones actualizadas

La preocupación de las familias no solo está en las demandas, sino en cómo reforzar la seguridad de los menores en la plataforma. Estas son algunas medidas clave para proteger la experiencia de los niños en Roblox:

La presión por transparencia y seguridad en la industria de videojuegos aumenta, con padres reclamando acciones judiciales abiertas y mayor vigilancia para salvaguardar a los menores en internet - File Photo

1. Activar la Cuenta Parental

Roblox permite vincular la cuenta del adulto responsable con la del menor, facilitando la supervisión directa desde el propio dispositivo del padre o madre. Para activarlo:

Ir a Configuración > Controles Parentales > Añadir Padre

Verificar la identidad con un documento o tarjeta para bloquear cambios no autorizados por el niño

2. Configurar los Controles de Seguridad

Restricciones de Contenido : Seleccionar el nivel adecuado (Mínimo, Leve, Moderado) según la edad del menor. Para menores de 9 años, se recomienda “Mínimo”.

Gestión del Chat : Limitar el chat a “Nadie” o “Solo Amigos”. Para menores de 13 años, Roblox aplica filtros automáticos, pero es más seguro restringir el contacto a conocidos.

PIN de la Cuenta: Crear un PIN de 4 dígitos para impedir que se cambien los ajustes de privacidad sin autorización.

3. Controlar Gastos y Tiempo de Pantalla

Establecer límites de gasto mensual en Robux o desactivar compras en la cuenta.

Usar las herramientas nativas de Roblox para supervisar el tiempo de juego y fijar un límite diario.

4. Fomentar la Educación Digital

Enseñar a los niños a no compartir información personal (nombre real, dirección, escuela).

Mostrar cómo bloquear y reportar usuarios que tengan comportamientos sospechosos.

Advertir sobre estafas, regalos sospechosos y solicitudes de fotos o contraseñas.